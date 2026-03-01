La líder opositora venezolana María Corina Machado anunció este domingo que regresará a Venezuela en “próximas semanas” con el objetivo de preparar lo que llamó “una nueva y gigantesca victoria electoral”, en medio de un contexto de fuerte tensión política tras la captura del presidente Nicolás Maduro por parte de fuerzas de Estados Unidos el pasado 3 de enero.

Machado, quien salió del país en diciembre de 2025 de manera clandestina y se encuentra actualmente en Estados Unidos, dijo que su regreso forma parte de una “hoja de ruta que cumplir”, que incluye “establecer los consensos para lograr la gobernabilidad en todo este proceso de transición”.

En un video publicado en sus redes sociales, la excandidata presidencial aseguró: “Voy a regresar en pocas semanas a Venezuela. Quiero hacerlo como también lo desean cientos y miles de exiliados en el mundo entero. Llegaremos para abrazarnos, trabajar juntos, para garantizar una transición a la democracia ordenada y sostenible e indetenible. Preparémonos, viene una gran tarea, la libertad se acerca”.

María Corina Machado anuncia que volverá a Venezuela para preparar “una gigante victoria electoral” Leonardo Fernandez Viloria

Críticas al gobierno interino

Machado también se refirió a la administración de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, señalando que “quieren ganar tiempo para que nada cambie, pero todo cambió”. A su juicio, el Ejecutivo provisional debe avanzar en “el desmontaje de la represión, la recuperación económica de nuestro país y avanzar hacia la transición”.

La opositora sostuvo además que en el operativo militar de principios de enero “no fue capturado un presidente legítimo”, pues —aseguró— la oposición ganó las presidenciales de julio de 2024, cuando las autoridades electorales dieron por ganador a Maduro.

Machado repasó también su intensa agenda internacional, destacando que en las últimas semanas en Estados Unidos se reunió con altos líderes políticos y de derechos humanos. Entre ellos mencionó encuentros con el presidente Donald Trump, con el secretario de Estado Marco Rubio, con decenas de congresistas y con 10 cancilleres de otros países, además de representantes de organizaciones de derechos humanos.