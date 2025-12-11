María Corina Machado en Oslo: los escenarios que se abren ahora para la líder opositora venezolana

La líder opositora venezolana María Corina Machado fue muy precisa. “Claro que voy a volver”, dijo en una entrevista con la BBC. “Sé exactamente los riesgos que estoy corriendo”, agregó.

Tras un viaje secreto, Machado, de 58 años, llegó en la madrugada a Oslo para asistir a la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz, que fue recibido por su hija Ana Corina Sosa.

“Durante más de 16 meses no he podido abrazar ni tocar a nadie”, dijo. “De repente, en cuestión de horas, he podido ver a las personas que más amo, tocarlas, llorar y rezar juntos”.

Durante la entrevista Machado llevaba varios rosarios colgados al cuello, que dijo le habían entregado personas afuera del hotel.

La líder opositora reapareció en público en plena crisis entre Venezuela y Estados Unidos, que despliega desde agosto una flotilla naval oficialmente para luchar contra el narcotráfico en el Caribe y el Pacífico, donde ha causado 87 muertes. Por su parte, el Presidente venezolano, Nicolás Maduro, acusa a Washington de querer derrocarlo para apoderarse del petróleo de su país.

El gobierno de Maduro ha amenazado en varias ocasiones con arrestar a Machado, acusándola de pedir una invasión extranjera y de ser terrorista por protestar contra los resultados electorales.

El mes pasado el fiscal general de Venezuela dijo que Machado sería considerada prófuga si viajaba a Noruega para recibir su premio, alegando que estaba acusada de “actos de conspiración, incitación al odio y terrorismo”.

Los detalles del viaje se mantuvieron tan en secreto que ni siquiera el Instituto Nobel sabía dónde estaba ni si llegaría a tiempo para la ceremonia. El diario The Wall Street Journal señaló que para escapar de Venezuela, Machado se disfrazó, logró pasar 10 puestos militares sin ser detectada y zarpó en una pequeña embarcación de madera desde un pueblo pesquero.

El plan tomó dos meses, según la publicación, citando a una persona cercana a la operación, y contó con la ayuda de una red venezolana que apoya a personas a huir del país.

También participó Estados Unidos, aunque no está claro en qué medida, indicó la BBC.

En este contexto, la pregunta que ronda entre muchos venezolanos es si Machado podrá volver al país una vez que haya recibido el premio. De hecho, no son pocos los que temen que sea obligada a permanecer en el exilio.

Históricamente, líderes opositores que han salido del país –como Juan Guaidó en 2019– han enfrentado dilemas similares: el exilio temporal fortalece redes internacionales, pero acelera la incertidumbre doméstica.

Según el diario El Estímulo, en el caso de Machado, su estatus de Nobel podría complicar un reingreso inmediato. “Pero al mismo tiempo una María Corina resignificada como premio Nobel sería recibida prácticamente por cualquier jefe de Estado del mundo democrático”, indicó el periódico.

“Si María Corina decide empujar una agenda internacional y se ausenta de Venezuela más allá de la recepción del Nobel, esto abrirá una grieta de cuestionamientos: su no permanencia dentro del país representa, a fin de cuentas, de que no es inminente un cambio de régimen en Venezuela, como ella sostiene de forma reiterada en sus intervenciones por redes sociales o entrevistas con la prensa internacional”, indicó el diario.

El Estímulo señaló que si decide volver enfrentaría un riesgo elevado de arresto, pero si no es arrestada, entonces se especularía que detrás de su viaje efectivamente hubo una negociación con el chavismo, posiblemente de otros países haciendo presión para que permitieran este desplazamiento.

“Los pros de un retorno rápido son claros para la lucha democrática. Machado ha cultivado una imagen de compromiso inquebrantable, viviendo prácticamente en condiciones de clandestinidad desde julio de 2024”, indicó.

“Por el contrario, un retraso en el retorno –o un exilio prolongado– generaría contras notables. La oposición venezolana ha sufrido el desdibujamiento de figuras otrora importantes una vez que salen al exilio. El propio Edmundo González Urrutia es prueba de ello”, añadió.

Magalli Meda, exjefa de campaña de Machado y una de sus colaboradoras más cercanas, desestimó cualquier posibilidad de que la líder opositora viva en el exilio. Según ella, Machado tiene un compromiso inamovible con Venezuela.