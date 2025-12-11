Maria Corina Machado sostiene que Venezuela “ya ha sido invadida” por agentes rusos, iraníes y grupos como Hezbolá o Hamas

La dirigente opositora venezolana, María Corina Machado realizó una conferencia de prensa durante la mañana de este jueves en Oslo donde aseguró que Venezuela ya se encuentra invadida por agentes rusos, iraníes, Hezbolá y Hamas.

Machado que se encuentra en el país tras ser galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025, habló en compañía del primer ministro noruego, Jonas Gahr Stoere, y se refirió a una posible invasión de Estados Unidos, apuntando que “mucha gente habla de la amenaza de una invasión y yo les digo que Venezuela ya ha sido invadida”.

“Tenemos agentes rusos, agentes iraníes, grupos terroristas como Hezbolá o Hamas operando libremente en connivencia con el régimen (de Maduro)”, expresó Machado, agregando que “tenemos la guerrilla colombiana, los cárteles de la droga, que han tomado el 60% de la población, no solo implicados en el tráfico de drogas, sino también en el de personas, en prostitución”.

“Esto a convertido a Venezuela en el hub criminal de América”, añadió, apuntando que “lo que sostiene al régimen es un sistema represor muy bien financiado” con “fondos que vienen del tráfico de drogas, el mercado negro de petróleo, el tráfico de armas y tráfico de personas”. “Hay que cortar esos flujos”.

“Una vez que pase y se debilite la represión, se acabó. Es lo que le queda al régimen, la violencia y terror”, ha manifestado Machado, quien ha pedido a la comunidad que “corte esas fuentes”. “Los otros regímenes que apoyan a Maduro y la estructura criminal son muy activos y han convertido en Venezuela en el centro de sus operaciones en América Latina”,

En la ocasión, la opositora venezolana también abordó su clandestinidad señalando que no cree que el Gobierno de Venezuela supiera dónde se escondía o “habrían hecho todo lo posible” para que no estuviera presente en el lugar.

Cabe recordar que Machado no consiguió llegar a tiempo para la ceremonia de entrega del galardón, por lo que fue su hija Ana Corina Sosa quien lo recibió en su nombre.