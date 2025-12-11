VOTA INFORMADO por $1100
    María Corina Machado afirma que volverá a Venezuela lo antes posible: “No depende de la salida o no del régimen”

    La opositora venezolana además se refirió a la migración venezolana señalando que "ha sido uno de los procesos más desgarradores para nuestro país" y "lo que nosotros queremos es que todos regresen".

    Claudio Portilla 
    Claudio Portilla

    La opositora venezolana María Corina Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025, realizó durante la mañana de este jueves una conferencia en Oslo donde apuntó que regresará a Venezuela lo más pronto posible, salga o no Maduro.

    “Mi vuelta a Venezuela será cuando pensemos que están las condiciones propicias en términos de seguridad y no depende de la salida o no del régimen", mencionó añadiendo que “será lo antes posible”.

    En la misma línea, según señaló Corina Machado, “El Premio Nobel nos ha dado una inyección de energía y se ha disparado, aún más, la gente que ha querido involucrarse. Y lo que hay que seguir es preparándose para la transición, aumentando la presión externa y avanzando en la coordinación externa”.

    En la ocasión, la opositora venezolana además se refirió al riesgo que supone su viaje a Oslo señalando que “esta fue una decisión que requirió amplia reflexión”, y que “es una de las decisiones más importantes que he tenido que tomar. Tenía que venir acá. Y aunque había un riesgo muy alto, vale la pena. Por supuesto que regresar también entraña un riesgo quizá mayor, pero siempre vale la pena. Yo voy a regresar a Venezuela, no tengo duda”.

    Migración a otros países

    María Corina Machado además fue consultada sobre la migración venezolana que ha afectado a los diferentes países de la región, entre ellos Chile, apuntando que " la migración ha sido uno de los procesos más desgarradores para nuestro país y tenemos venezolanos en todas partes del mundo".

    “Entendemos que la llegada de cientos de miles o millones de ciudadanos de otra nacionalidad puede generar tensiones internas. Al final, lo que nosotros queremos es que todos regresen y que mientras permanezcan en estos países, estos gobiernos entiendan que se han ido en contra de su voluntad y que salvo escasísimas excepciones, son gente súper competente, súper preparada y que está aportando muchísimo a los países migratorios", añadió.

    Finalmente según expresó, “en el caso de Chile, espero que se mantenga en un espacio de respeto y de bienvenida a los venezolanos”.

    Intervención estadounidense en Venezuela

    Respecto a una posible intervención estadounidense en Venezuela, María Corina Machado señaló que “la sociedad venezolana ha dado todo por una transición a la democracia, en orden y en paz. Quien nos ha declarado la guerra a los venezolanos ha sido el régimen de Maduro, que ha sido calificado como terrorismo de Estado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y crímenes de lesa humanidad por Naciones Unidas”.

    “El régimen de Maduro se apoya en regímenes totalitarios de otras partes del mundo para atacar y engañar a millones de venezolanos”, añadió, enfatizando que “Rusia, Irán, Cuba, grupos terroristas como Hezbolá, Hamas, los carteles de la droga, o la guerrilla colombiana que están ocupando Venezuela. Esa es la verdadera ocupación”.

    De acuerdo a lo que mencionó, “así como el régimen se apoya en sistemas criminales, nosotros necesitamos que las democracias del mundo apoyen a los ciudadanos”.

