María Corina Machado ve como “un acto de restitución moral” el anuncio de Venezuela sobre liberación de presos políticos

La líder opositora venezolana María Corina Machado, describió este jueves como un “acto de restitución moral” la liberación de varios presos políticos, anunciada por el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, y aseguró que “no descansaremos hasta que todos los presos sean libres”.

“Reciban este momento como un acto de restitución moral. Como la confirmación de que su interés no fue en vano”, afirma Machado en un mensaje de voz difundido en su cuenta de la red social X, que dirigió a los familiares de los detenidos.

Los que, a su juicio, “no solo acompañaron a sus esposos, padres, hijos, hijas, hermanos, nietos, sostuvieron la noción misma de justicia frente a un régimen que intentó enterrarla”.

La líder opositora les deseó, además, que “este día les devuelva un poco de paz”. “Que la alegría sea serena y firme. Y que Venezuela toda reconozca al verlos, a cada uno de ustedes, que la dignidad sabe esperar y triunfar”, agregó.

Para también destacar que en esta jornada “la verdad que fue perseguida y silenciada durante años logra abrirse paso, pese a la arbitrariedad, a la crueldad y al miedo”.

“Nada devuelve los años robados, las noches largas ni las ausencias irreparables. Pero este día importa porque reconoce lo que siempre supimos. Que la injusticia no va a ser eterna. Y que la verdad, aún muy herida, termina por abrirse paso”, subrayó.

Pero no se quedó ahí, señalando que “durante muchos meses, muchos años, incluso décadas, sus familias han sostenido el peso feroz de una condena. No estaba en ningún expediente la de la espera, la del silencio”.

“Ustedes fueron fortaleza cuando faltó la libertad. Ustedes fueron dignidad cuando abundó la injusticia. Y fueron esperanza cuando el tiempo quiso convertirse en castigo”, destacó, para después asegurar que “no descansaremos hasta que todos los presos sean libres y que Venezuela entera pueda abrazarse en plena democracia y libertad”.

La premio Nobel de la Paz reaccionó así ante el anuncio de Rodríguez, destacando la medida como un gesto “de búsqueda de la paz” y agradeciendo al expresidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, al mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y a las autoridades qataríes por su mediación.

El anuncio de Rodríguez

Este jueves, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, anunció la liberación de un “número importante” de personas encarceladas, en referencia a presos políticos nacionales y extranjeros, añadiendo que el proceso “está ocurriendo en este mismo momento”.

En una conferencia, Rodríguez señaló que la medida se trata de “un gesto unilateral para afianzar” su “decisión inequebrantable de consolidar la paz” en el país y “la convivencia pacífica”, sin distinción de ideología o religión.

Además, indicó que en las próximas horas se procedería a la liberación de un número importante de personas de varias nacionalidades, aunque no detalló si se trataban de excarcelaciones o liberaciones plenas, ni se refirió a los centros de reclusión en que se llevarían a efecto.