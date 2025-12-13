María Corina Machado y Edmundo González se citan en Oslo para reafirmar su objetivo de trabajar por la “libertad” en Venezuela

La líder opositora venezolana María Corina Machado se reunió este viernes en Oslo con el excandidato presidencial de su país, Edmundo González, en un encuentro que sirvió para reafirmar su objetivo “común” de trabajar por la “libertad” de Venezuela.

“Hoy me he reunido con María Corina en una jornada de trabajo y planificación intensa. Estamos plenamente coordinados para los retos por venir”, señaló González, quien permanece exiliado en España, en un mensaje publicado en redes sociales.

La cita entre las figuras de la oposición al régimen chavista de Nicolás Maduro se realizó en el marco de la visita de Machado a Noruega por las actividades oficiales del Premio Nobel de la Paz 2025, que recibió por su labor en la defensa de la democracia su impulso a una transición “justa y pacífica” hacia un mandato popular en Venezuela.

Horas antes del encuentro con González, la activista venezolana fue recibida por el rey Harald V de Noruega en el Palacio Real de Oslo, en un acto en el que también estuvieron presentes la reina Sonia y el príncipe heredero Haakon.

“Machado recibió el Premio Nobel de la Paz por su trabajo para garantizar los derechos democráticos del pueblo de Venezuela y por su lucha por una transición justa y pacífica de la dictadura a un mandato popular”, indicó la Casa Real en un comunicado.

Esta serie de encuentros forman parte de los actos públicos de Machado tras su llegada a Oslo desde Venezuela para recoger el galardón, si bien no pudo llegar a tiempo y el premio fue recibido por su hija, Ana Corina Sosa, quien leyó además un discurso de aceptación en su nombre.

La opositora también inauguró en la tarde del jueves la Exposición del Premio Nobel de la Paz 2025 sobre su trabajo en Venezuela, un ceremonia en la que además estuvo presente el presidente del Comité Noruego del Nobel, Jørgen Wathne Frydnes.