Médicos apuntan a TikTok por el espectacular aumento de abortos en Reino Unido

Los médicos escoceses señalan una multitud de factores que podrían explicar este aumento de abortos. En particular, ginecólogos y médicos denuncian un aumento de vídeos engañosos en TikTok y en las redes sociales en general, con una proliferación de hashtags como #naturalbirthcontrol (anticoncepción natural) y #hormonefree (sin hormonas).

Influencers

Un ejemplo de mensaje divulgado en los videos: “La anticoncepción natural es ‘el camino a seguir’. El método de observación de la fertilidad es genial: controlas tu ciclo midiendo tu temperatura corporal y analizando tu flujo cervical. Es muy eficaz. Puedes ver tus fases foliculares, lútea, de ovulación y de menstruación, así que sabes cuándo eres fértil y cuándo no. Llevo utilizándolo tres años y es realmente eficaz. Pero hay que hacerlo bien”, asegura la mujer.

El logotipo de la red social de videos TikTok, en la oficina de Londres.

Los métodos de observación de la fertilidad suelen recomendarse para aumentar las posibilidades de concebir de una pareja. Sin embargo, muchos videos muestran a mujeres jóvenes con termómetros tomándose la temperatura cada mañana. Influencers que utilizan términos científicos y se autodenominan “coach hormonales”, “coach de bienestar” o “especialistas en estilo de vida”.

Rechazo de los métodos anticonceptivos tradicionales

Estos métodos anticonceptivos son poco fiables. Según los especialistas escoceses en salud, los métodos “naturales”, como tomarse la temperatura, sólo son fiables en un 75% (y no protegen contra las infecciones de transmisión sexual). Y aún menos fiables para las mujeres que tienen periodos irregulares, como suele ser el caso de las chicas jóvenes. Las influencers no lo dicen en sus videos, que rara vez duran más de un minuto, y a menudo no ofrecen ninguna alternativa.

Mujer con una pastilla anticonceptiva en la mano. Foto: Agencia Uno

Este movimiento va acompañado de un rechazo (de nuevo en las redes sociales y en TikTok en particular) a la píldora y a los métodos hormonales. Hay historias descritas en estas redes que se han hecho virales: mujeres a las que les ha explotado el acné con la píldora, que han ganado mucho peso o a las que el DIU se les ha caído solo.

Acceso desigual a la atención sanitaria

Estos autoproclamados especialistas hacen afirmaciones aterradoras -e infundadas- de que los métodos hormonales son altamente cancerígenos, alteran la flora intestinal y provocan depresión. Estos son posibles efectos secundarios de los anticonceptivos hormonales, pero son extremadamente raros.

Manifestantes sostienen pancartas durante una manifestación de solidaridad por el derecho al aborto en Londres, en julio de 2022. Foto: Reuters

Los médicos escoceses instan a las jóvenes a consultar a sus médicos de cabecera y ginecólogos para encontrar el método anticonceptivo más adecuado para ellas, recordando que cada mujer es diferente. Pero lamentan la escasez de profesionales sanitarios en todo el país y la consiguiente desigualdad en el acceso a la atención sanitaria. Reclaman más educación sexual en las escuelas, para dar a todos las jóvenes las herramientas necesarias para hacer frente a la desinformación médica en Internet.