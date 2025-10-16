SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Mundo

Médicos de Gaza dicen que los cuerpos de palestinos devueltos por Israel muestran signos de tortura y ejecución

Los funcionarios de salud gazatíes afirmaron que muchos de los 90 cuerpos regresados ​​presentaban marcas de violencia y posibles ejecuciones. Casi todos tenían los ojos vendados y presentaban heridas de bala entre los ojos, añadió el médico del hospital Nasser.

Por 
Lya Rosen
Cuerpos de palestinos devueltos por Israel. Imagen @gazanotice en X.

Unas horas después de que un comité de especialistas comenzara a trabajar para identificar los cuerpos de 90 palestinos entregados por Israel a cambio de rehenes muertos retenidos por Hamas, el equipo de médicos a cargo dio a conocer las condiciones en que estaban los cadáveres. Varios de ellos mostraban signos de tortura y ejecución, incluidos ojos vendados, manos esposadas y heridas de bala en la cabeza.

Esto luego de que, como parte de la tregua negociada por Estados Unidos, Hamas entregara los cuerpos de algunos de los rehenes que murieron durante la guerra e Israel transfiriera los de dos grupos de 45 palestinos muertos durante los combates. El intercambio se llevó a cabo a través del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), según publicó el diario The Guardian.

Muchos parecían descompuestos o quemados y a algunos les faltaban extremidades o dientes, mientras que otros estaban cubiertos de arena y polvo, añadió el sitio de noticias Al Jazeera. Las autoridades sanitarias afirmaron que las restricciones israelíes a la entrada de equipos de análisis de ADN en Gaza han obligado a menudo a las morgues a basarse en las características físicas y la vestimenta para la identificación.

Los médicos del hospital Nasser, ubicado en la ciudad de Khan Younis, al sur de Gaza, recibieron los cuerpos palestinos del CICR para luego confirmar que en vida estas personas habían recibido golpes y ejecuciones sumarias (o extrajudiciales), y que ninguno de los cuerpos era identificable.

Casi todos tenían los ojos vendados, estaban atados y tenían disparos entre los ojos. Casi todos habían sido ejecutados”, declaró el Dr. Ahmed al-Farra, jefe del departamento de pediatría del mencionado hospital.

Cuerpos de palestinos devueltos por Israel. Imagen @gazanotice en X.

Para luego detallar que también tenían cicatrices y manchas de piel que indicaban que fueron golpeados antes de ser asesinados, junto con señales de que sus cuerpos también fueron maltratados después de su muerte.

El mismo Al-Farra añadió que los cuerpos fueron entregados por las autoridades israelíes sin identificación y que los hospitales de Gaza no tenían medios para realizar análisis de ADN. “Conocen la identidad de estos cuerpos pero quieren que las familias sufran aún más por estas víctimas”, afirmó.

En virtud de un acuerdo de alto el fuego respaldado por el presidente estadounidense Donald Trump, cuyo objetivo era poner fin a la guerra de Gaza de dos años, Israel debía entregar los cuerpos de 15 palestinos por cada israelí fallecido que regresara. Los restos de 45 personas fueron devueltos el lunes, lo que elevó el número total a 90.

Los equipos médicos continúan examinando, documentando y preparando los cuerpos para su entrega a las familias “de acuerdo con los procedimientos y protocolos médicos aprobados”, dijo el Ministerio de Salud en un comunicado el miércoles, como comunicó Al Jazeera.

Por ahora se espera que Israel entregue más cadáveres, aunque las autoridades no han precisado cuántos están bajo su custodia ni cuántos serán devueltos. No está claro si los cuerpos fueron exhumados de cementerios por el ejército israelí durante su ofensiva terrestre o si pertenecen a detenidos que murieron durante el ataque israelí.

Más sobre:GazaIsraelCuerposPalestinosTorturaEjecución

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Kast emplaza a Boric “a tomar las riendas” por el error en las tarifas de la luz y no esperar a que se presente una acusación constitucional

Presupuesto “mentiroso”, “imaginario” y “maquillado”: Oposición lanza advertencia a Grau tras alerta de Consejo Fiscal

CFA pide al gobierno nuevas medidas para contener gasto este año y ve riesgo de que la deuda supere el 45% del PIB al 2027

Franja presidencial: Jara pondrá énfasis en su biografía y convoca a partidos a ver primer capítulo

Tatiana Urrutia (FA): “Nos debemos un debate político sobre los motivos que llevaron al fracaso constituyente”

¿Centro de Justicia sin audiencias en la tarde?: las repercusiones que dejó la suspendida medida propuesta por los jueces

Lo más leído

1.
Activista por la prevención del VIH falleció este fin de semana: despiden a Carolina del Real en misa en Las Condes

Activista por la prevención del VIH falleció este fin de semana: despiden a Carolina del Real en misa en Las Condes

2.
Temblor hoy, miércoles 15 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, miércoles 15 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

3.
Byung-Chul Han y sus escritos buscando a Dios: “En la actualidad, nuestra atención gira en torno al yo”

Byung-Chul Han y sus escritos buscando a Dios: “En la actualidad, nuestra atención gira en torno al yo”

4.
Corte de Santiago establece error en sentencia y ordena nuevo juicio a periodista acusada por Lola Melnick de injurias

Corte de Santiago establece error en sentencia y ordena nuevo juicio a periodista acusada por Lola Melnick de injurias

5.
La provocativa reflexión de Don Francisco ante la Enade: “En este país demonizamos el éxito”

La provocativa reflexión de Don Francisco ante la Enade: “En este país demonizamos el éxito”

Portada del dia

⚡¡Extendimos el Cyber LT! Participa por un viaje a Buenos Aires ✈️ y disfruta tu plan a precio especial por 4 meses

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

La reacción de los extranjeros al Tiny Desk de 31 Minutos: el show chileno que conquistó el mundo

La reacción de los extranjeros al Tiny Desk de 31 Minutos: el show chileno que conquistó el mundo

Qué enfermedad tenía D’Angelo, el exitoso cantante que falleció a los 51 años

Qué enfermedad tenía D’Angelo, el exitoso cantante que falleció a los 51 años

Quién era Carolina del Real, activista chilena por la prevención del VIH que falleció a los 45 años

Quién era Carolina del Real, activista chilena por la prevención del VIH que falleció a los 45 años

Qué deberías comer y beber para dormir mejor, según investigaciones científicas

Qué deberías comer y beber para dormir mejor, según investigaciones científicas

Servicios

¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

Anuncian la fecha del próximo Black Inmobiliario: cómo revisar los precios especiales para casas y departamentos

Anuncian la fecha del próximo Black Inmobiliario: cómo revisar los precios especiales para casas y departamentos

Kast emplaza a Boric “a tomar las riendas” por el error en las tarifas de la luz y no esperar a que se presente una acusación constitucional
Chile

Kast emplaza a Boric “a tomar las riendas” por el error en las tarifas de la luz y no esperar a que se presente una acusación constitucional

Presupuesto “mentiroso”, “imaginario” y “maquillado”: Oposición lanza advertencia a Grau tras alerta de Consejo Fiscal

Franja presidencial: Jara pondrá énfasis en su biografía y convoca a partidos a ver primer capítulo

Presupuesto “mentiroso”, “imaginario” y “maquillado”: Oposición lanza advertencia a Grau tras alerta de Consejo Fiscal
Negocios

Presupuesto “mentiroso”, “imaginario” y “maquillado”: Oposición lanza advertencia a Grau tras alerta de Consejo Fiscal

CFA pide al gobierno nuevas medidas para contener gasto este año y ve riesgo de que la deuda supere el 45% del PIB al 2027

FMI proyecta que Chile no logrará llegar al balance fiscal estructural al 2030

Apple presenta su nuevo chip M5: disponible para MacBook Pro, iPad Pro y Apple Vision Pro
Tendencias

Apple presenta su nuevo chip M5: disponible para MacBook Pro, iPad Pro y Apple Vision Pro

Por qué las personas mayores tienen más caídas en la primavera, según un estudio

Qué enfermedad tenía D’Angelo, el exitoso cantante que falleció a los 51 años

“Ustedes se avergüenzan de su rama femenina”: jugadora de Colo Colo se lanza contra hinchas de la U tras la eliminación
El Deportivo

“Ustedes se avergüenzan de su rama femenina”: jugadora de Colo Colo se lanza contra hinchas de la U tras la eliminación

Argentina acaba con el sueño de Colombia y vuelve a la final del Mundial Sub 20 después de 18 años

Marruecos derriba a Francia en los penales y accede a la primera final de su historia en el Mundial Sub 20

Gastronomía, música, diseño y mucho más: lo que debes saber de Mercado Paula 2025
Finde

Gastronomía, música, diseño y mucho más: lo que debes saber de Mercado Paula 2025

Joya Chilena 2025, el evento de orfebrería contemporánea local que reunirá más de 60 expositores

29 parques gratuitos en Santiago para relajarse, hacer ejercicio o conectar con la naturaleza

Una noche de risas: Pedro Ruminot regresa a Gran Arena Monticello
Cultura y entretención

Una noche de risas: Pedro Ruminot regresa a Gran Arena Monticello

Cineasta argentina Albertina Carri participa del Festival de Cine de Valdivia y presenta su nuevo libro “Cine vivo”

AC/DC podría venir a Chile: alistan gira por Sudamérica para marzo de 2026

Médicos de Gaza dicen que los cuerpos de palestinos devueltos por Israel muestran signos de tortura y ejecución
Mundo

Médicos de Gaza dicen que los cuerpos de palestinos devueltos por Israel muestran signos de tortura y ejecución

Trump está dispuesto a permitir que Israel reanude la ofensiva en Gaza si Hamas incumple su parte del acuerdo

Trump intensifica presión contra Maduro y autoriza operaciones encubiertas de la CIA en Venezuela

Hablemos de amor: veinte años sin mi mamá, y todavía la siento cerca
Paula

Hablemos de amor: veinte años sin mi mamá, y todavía la siento cerca

Lipedema: nuevas terapias para aliviar el dolor y mejorar la movilidad

Qué son los orgasmos sinestésicos y por qué algunos sienten desde colores hasta sonidos durante el sexo