Médicos de Gaza dicen que los cuerpos de palestinos devueltos por Israel muestran signos de tortura y ejecución

Unas horas después de que un comité de especialistas comenzara a trabajar para identificar los cuerpos de 90 palestinos entregados por Israel a cambio de rehenes muertos retenidos por Hamas, el equipo de médicos a cargo dio a conocer las condiciones en que estaban los cadáveres. Varios de ellos mostraban signos de tortura y ejecución, incluidos ojos vendados, manos esposadas y heridas de bala en la cabeza.

Esto luego de que, como parte de la tregua negociada por Estados Unidos, Hamas entregara los cuerpos de algunos de los rehenes que murieron durante la guerra e Israel transfiriera los de dos grupos de 45 palestinos muertos durante los combates. El intercambio se llevó a cabo a través del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), según publicó el diario The Guardian.

Muchos parecían descompuestos o quemados y a algunos les faltaban extremidades o dientes, mientras que otros estaban cubiertos de arena y polvo, añadió el sitio de noticias Al Jazeera. Las autoridades sanitarias afirmaron que las restricciones israelíes a la entrada de equipos de análisis de ADN en Gaza han obligado a menudo a las morgues a basarse en las características físicas y la vestimenta para la identificación.

Los médicos del hospital Nasser, ubicado en la ciudad de Khan Younis, al sur de Gaza, recibieron los cuerpos palestinos del CICR para luego confirmar que en vida estas personas habían recibido golpes y ejecuciones sumarias (o extrajudiciales), y que ninguno de los cuerpos era identificable.

“Casi todos tenían los ojos vendados, estaban atados y tenían disparos entre los ojos. Casi todos habían sido ejecutados”, declaró el Dr. Ahmed al-Farra, jefe del departamento de pediatría del mencionado hospital.

Cuerpos de palestinos devueltos por Israel. Imagen @gazanotice en X.

Para luego detallar que también tenían cicatrices y manchas de piel que indicaban que fueron golpeados antes de ser asesinados, junto con señales de que sus cuerpos también fueron maltratados después de su muerte.

El mismo Al-Farra añadió que los cuerpos fueron entregados por las autoridades israelíes sin identificación y que los hospitales de Gaza no tenían medios para realizar análisis de ADN. “Conocen la identidad de estos cuerpos pero quieren que las familias sufran aún más por estas víctimas”, afirmó.

En virtud de un acuerdo de alto el fuego respaldado por el presidente estadounidense Donald Trump, cuyo objetivo era poner fin a la guerra de Gaza de dos años, Israel debía entregar los cuerpos de 15 palestinos por cada israelí fallecido que regresara. Los restos de 45 personas fueron devueltos el lunes, lo que elevó el número total a 90.

Los equipos médicos continúan examinando, documentando y preparando los cuerpos para su entrega a las familias “de acuerdo con los procedimientos y protocolos médicos aprobados”, dijo el Ministerio de Salud en un comunicado el miércoles, como comunicó Al Jazeera.

Por ahora se espera que Israel entregue más cadáveres, aunque las autoridades no han precisado cuántos están bajo su custodia ni cuántos serán devueltos. No está claro si los cuerpos fueron exhumados de cementerios por el ejército israelí durante su ofensiva terrestre o si pertenecen a detenidos que murieron durante el ataque israelí.