México evalúa detener envíos de petróleo a Cuba ante temores de represalias de Trump

El gobierno de México está evaluado si continúa enviando petróleo a Cuba, ante el creciente temor dentro de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum de que su país pueda enfrentar represalias por parte de Estados Unidos, según fuentes del Ejecutivo mexicano.

Como consigna Reuters, Sheinbaum ha declarado públicamente que su país continuará con los envíos de crudo a territorio cubano, afirmando que se basan en contratos a largo plazo y ‌que se consideran como ayuda internacional.

Sin embargo, tres fuentes de alto rango del gobierno mexicano que conversaron con la agencia indicaron que la medida se encuentra bajo revisión interna, ya que aumenta la preocupación en el gabinete de la mandataria de que pueda generar antagonismo con el mandatario estadounidense, Donald Trump.

Esto luego de que la Casa Blanca impusiera un bloqueo a buques petroleros en Venezuela en diciembre y que, después la dramática captura del depuesto presidente Nicolás Maduro, detuviera los envíos de petróleo venezolano a Cuba, dejando a México como el mayor proveedor de la isla que sufre escasez de energía y apagones masivos.

Un rol fundamental que puso al vecino del sur de Estados Unidos, como resaltó Reuters, en la mira de Washington. En especial luego de que Trump asegurara que la isla caribeña está “lista para caer” y en una publicación en Truth Social del 11 de enero reafirmara: “¡NO HABRÁ MÁS PETRÓLEO NI DINERO PARA CUBA! ¡CERO!”.

“…THERE WILL BE NO MORE OIL OR MONEY GOING TO CUBA - ZERO! I strongly suggest they make a deal, BEFORE IT IS TOO LATE. Thank you for your attention to this matter.”- President Donald J. Trump pic.twitter.com/bHEIysJ7q1 — The White House (@WhiteHouse) January 11, 2026

Por el momento, México se encuentra revisando el TMEC, el tratado comercial de Norteamérica, mientras convence a la Administración Trump de que está haciendo lo suficiente para combatir a los cárteles de la droga y de que la acción militar estadounidense contra estos grupos en su territorio no es necesaria.

Sin embargo, la revisión por parte de Sheinbaum y su gabinete a los envíos de petróleo a Cuba es reciente y todavía no está clara la decisión final que podrían tomar al respecto. Algunas fuentes afirman que una suspensión total, una reducción o una continuación íntegra, aún están sobre la mesa.

Consultada por la agencia, la Presidencia mexicana afirmó el país “ha sido solidario ⁠con el pueblo de Cuba siempre”, agregando que el envío de petróleo a Cuba y un ‌acuerdo separado para pagar los servicios de médicos cubanos “son decisiones soberanas”.

Por su parte, un funcionario de la Casa Blanca sostuvo: “Como declaró el presidente, Cuba está fracasando por su propia voluntad (...) no habrá más petróleo ni dinero que llegue a Cuba desde Venezuela, y sugiere encarecidamente que Cuba llegue a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde”.