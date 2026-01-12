SUSCRÍBETE POR $1100
    Mundo

    México pide a Estados Unidos “respeto irrestricto” a su soberanía tras las amenazas de Trump sobre posibles ataques

    El ministro de Exteriores mexicano, llamó a cooperar “bajo los principios de respeto irrestricto a la soberanía e integridad territorial".

    Por 
    Europa Press
    Agente estadounidense en la frontera San Diego-Tijuana en 2018.

    El Gobierno de México ha reclamado a Estados Unidos un “respeto irrestricto” a su soberanía e integridad territorial, ante las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre posibles operaciones militares terrestres contra supuestos narcotraficantes en el país.

    El ministro de Exteriores mexicano, Juan Ramón de la Fuente, ha reclamado a su homólogo de Estados Unidos, Marco Rubio, que la cooperación en materia de seguridad fronteriza sea aplicada “bajo los principios de respeto irrestricto a la soberanía e integridad territorial, responsabilidad compartida, confianza mutua y colaboración sin subordinación”.

    A través de una llamada, que ha tenido lugar “atendiendo las instrucciones” de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha sido confirmada por el Departamento de Estado, que ha recalcado que en la misma “se discutió la necesidad de una cooperación más firme para desmantelar las violentas redes narcoterroristas en México y detener el tráfico de fentanilo y armas”.

    El viceportavoz del Departamento, Tommy Pigott, ha destacado además que durante la misma “Rubio reafirmó el compromiso de Estados Unidos con detener el narcoterrorismo y destacó la necesidad de que haya resultados tangibles para proteger la patria y el hemisferio”, según un comunicado.

    La conversación ha tenido lugar días después de que Trump afirmara que el Ejército estadounidense va a “empezar” a efectuar ataques terrestres contra los cárteles que “dirigen” México, si bien Sheinbaum restó importancia a estas palabras y sostuvo que “es parte de su manera de comunicar”.

    Sheinbaum recordó además que pocos días antes el propio Rubio “habló de la buena coordinación en materia de seguridad que hay con México” y que ambos países disponen de “un acuerdo, un entendimiento en el tema de seguridad”. “Es un acuerdo que se tomó hace unos meses y ha estado funcionando”, zanjó.

