Miembros de la Policía de Rosario se manifiestan en reclamo por mejores condiciones salariales y laborales

Un grupo de miembros de la Policía de la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe, Argentina, se manifestaron durante este lunes y martes en la Jefatura de la fuerza en reclamo por mejoras salariales y laborales, lo que terminó en enfrentamientos con otros efectivos ordenados a controlar la protesta.

La situación se complicó durante la madrugada de este martes, luego de que el jefe de la unidad, Luis Maldonado, ordenó reprimir a familiares y allegados de los protestantes, según reporta La Nación

Con todo, desde el Ministerio de Seguridad de Santa Fe, a cargo de Pablo Coccocioni, se acusó a exuniformados desvinculados de la institución y a los que se mantienen presos por casos de corrupción, de ser parte de los “agitadores” del grupo a través de redes sociales.

Así, se confirmó que 20 policías pasaron a “disponibilidad” y desde el Ministerio Público abrieron causas por “incumplimiento de funcionario público”.

Luego de las acusaciones y las medidas disciplinarias adoptadas, desde el gobierno local se suspendió una reunión pactada entre representantes de los manifestantes y un delegado de la administración, luego de exigir que los policías que demandan mejoras laborales debían volver a patrullar las calles.

Según reportan, luego de conocerse la cancelación del encuentro, los movilizados hicieron sonar sirenas y aplaudieron en las puertas de la Jefatura de la Policía de Rosario, a eso de las 18 horas de hoy, lo que volvió a elevar las tensiones frente a la unidad.

Las protestas nacieron el pasado miércoles 4 de febrero, cuando murió, cometiendo suicidio, el suboficial Óscar Valdez, de 32 años, quien terminó con su vida en el acceso de la Jefatura Regional II, lo que se convirtió en el detonante de los reclamos posteriores, tras sentirse identificados con su caso.

En esa línea, aseguran que muchos efectivos policiales deben ser trasladados hasta 500 kilómetros para trabajar en Rosario, con jornadas de hasta 12 horas y solo 36 horas de descanso.

El gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, anunció el incremento salarial para uniformados que se desempeñan en las ciudades principales y para patrulleros, lo que no contuvo el descontento y derivó en protestas. Ahora se espera que se pueda concretar el encuentro entre los policías reclamantes y las autoridades provinciales.