Milei vota en las legislativas argentinas sin declaraciones a la prensa

El presidente de Argentina, Javier Milei, ha votado este domingo en medio de un amplio dispositivo de seguridad en la sede de Medrano (Buenos Aires) de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) sin realizar declaraciones a la prensa.

Milei sí ha dedicado unos minutos a saludar a simpatizantes que lo esperaban en la puerta de acceso del edificio universitario. El mandatario ha estado acompañado de su hermana, Karina Milei, quien ejerce además como secretaria general de la Presidencia.

Después de votar, Milei regresarán a la residencia oficial de Olivos, donde pasará el resto de la jornada electoral. Ya por la tarde se se dirigirá al cuartel general de su partido, la formación de extrema derecha La Libertad Avanza, instalado en el Hotel Libertador porteño.

También ha ejercido ya su derecho a voto el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, quien ha expresado su satisfacción con el alcanzado entre su partido, el conservador Propuesta Republicana (PRO), y el partido del presidente Milei, La Libertad Avanza

“Nuestros candidatos en la lista estuvieron haciendo campaña todos los días. Se trabajó bien y cada uno tiene su rol distinto”, ha declarado desde el barrio de Palermo, donde ha votado acompañado por su esposa, María Belén Ludueña, según recoge la prensa argentina.

“Lo importante es que hoy vaya a votar mucha gente. El escrutinio va a ser rápido. Siempre festejo que se pueda votar y participar, espero que haya más participación. Lo peor no son los resultados, sino cuando hay una baja participación”, ha opinado.

Sin embargo, ha respondido con evasivas a las preguntas sobre si ha hablado con Milei. “Hablé con el presidente de mi partido”, Mauricio Macri, ha espetado.

Igualmente ha votado el diputado del opositor Fuerza Patria Máximo Kirchner, hijo de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien ha apelado a la movilización teniendo en cuenta los llamamientos desde Estados Unidos a apoyar a Milei en el marco del rescate puesto en marcha por el Gobierno norteamericano.

“Hoy, más allá de las diferentes posturas que tenemos todos los partidos políticos (...) a nadie le cae bien que el presidente de otro país diga cómo se debe votar en el nuestro”, ha afirmado.

“No podemos ser colonia de otro país (...). No puede terminar bien que el Tesoro de Estados Unidos compre pesos para que el Estado venda dólares”, ha argüido.