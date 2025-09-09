Soldado israelí hijo de chilenos está entre los cuatro militares fallecidos en ataque de Hamas contra tanque en Gaza

Cuatro soldados israelíes fallecieron el lunes en una emboscada contra su tanque realizada por miembros del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas) cerca del límite norte de la ciudad de Gaza, uno de los cuales era hijo de chilenos.

Según las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), cuatro “terroristas” de Hamas atacaron cerca de las 6:00 horas del lunes (local) un puesto de avanzada entre Jabaliya y el barrio de Sheikh Radwan, en el límite norte de la ciudad de Gaza. Ahí, lanzaron un artefacto explosivo contra un tanque, el cual estalló causando la muerte de sus cuatro ocupantes.

Las víctimas fatales -todos entre 18 y 22 años- fueron identificadas como el teniente Matan Abramovitz y los sargentos Uri Lamed, Amit Arye Regev y Gadi Cotal, este último hijo de Andrea Ben Hamo y Jorge Cotal, quienes son originarios de Chile.

Esto fue confirmado por la Comunidad Judía en Chile, desde donde lamentaron el fallecimiento del joven soldado.

El origen del joven soldado

De acuerdo con la Comunidad Judia, Andrea Ben Hamo era inicialmente cristiana, pero durante su juventud participó en un movimiento juvenil judío sionista socialista, llamado Hashomer Hatzair, el que fue su primer acercamiento al judaísmo.

De forma posterior, se convertiría a esa religión, al igual que sus padres, para más tarde emigrar a Israel.

En esa nación la mujer se instaló en un kibutz cercano a la ciudad de Tiberiades, donde trabaja en el área turística. En esa nación a su vez, tuvo dos hijos y dos hijas. Gadi, de 20 años, era el menor de sus hijos hombres.

Al terminar la educación escolar, Gadi trabajó como voluntario ayudando a los habitantes de los kibutz proximos a Gaza, la zona más afectada y dañada durante el ataque del 7 de octubre de 2023.

Recién en noviembre de 2024, el joven se había integrado a las filas del ejército israelí, un país donde el servicio militar es obligatorio. “Fue, justamente, en ese lugar, donde era prácticamente un novato, donde encontró la muerte ayer”, señalaron desde la comunidad.

De acuerdo con el medio israelí Ynet Global, Cotal había celebrado su cumpleaños númerol 20 apenas nueve días antes del ataque.

Creció en el valle del Jordán y fue el tercer soldado de su clase de secundaria en morir. Le sobreviven sus padres, un hermano mayor y dos hermanas menores.

Su madre, Andrea, recordó su última conversación. “Nos dijo que se iba de Gaza porque se había registrado una avería en el tanque. Nos sentimos aliviados y le dijimos que se tomara su tiempo para arreglarlo. Pero al día siguiente, a las 6 de la mañana, ocurrió el desastre”, relató.

La familia de Cotal lo describió como un apasionado de la música, los deportes y las artes marciales, y comprometido con los niños. Antes de ser reclutado, fue voluntario con evacuados de kibutz del sur y se convirtió en cercano de una familia que lo “adoptó”. Su hermano mayor, Sami, comentó: “Se entregó en cuerpo y alma a todo lo que amaba”. Cotal planeaba continuar como comandante de tanque y posteriormente vivir en el sur de Israel para fortalecer las comunidades fronterizas, indicó el medio israelí.