Muere Aldrich Ames, el agente de la CIA condenado por espiar para Moscú y cuya traición causó la ejecución de innumerables fuentes

Aldrich Ames es conducido desde un tribunal en Alexandria, Virginia, el 22 de febrero de 1994, después de ser procesado por cargos de espionaje para la ex Unión Soviética. Foto: Archivo

Uno de los espías más notorios de la historia de Estados Unidos, responsable del arresto y posterior ejecución de numerosos funcionarios soviéticos y rusos que trabajaban en secreto para la comunidad de inteligencia estadounidense, murió en una prisión de Maryland a la edad de 84 años.

Aldrich Ames, un exoficial de la CIA arrestado por el FBI en 1994 y sentenciado a cadena perpetua por espionaje, murió bajo custodia el lunes, según un portavoz de la Oficina de Prisiones de Estados Unidos.

Ames es conocido como un exagente de la CIA que espió a Estados Unidos en nombre de la Unión Soviética. Ames, junto con su esposa, Rosario Ames, fue arrestado en febrero de 1994 y se declaró culpable sin juicio de espionaje y evasión fiscal. Aldrich fue acusado de espionaje y su esposa de complicidad en sus actividades.

La pareja se declaró culpable de sus respectivos cargos. Aldrich fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, mientras que Rosario recibió poco más de cinco años.

Ames fue arrestado el 21 de febrero de 1994 por cargos de espionaje. Se declaró culpable en abril de ese año y fue condenado a cadena perpetua sin libertad condicional. Jeffrey Markowitz/Sygma via Getty Images

Ames trabajaba en la división soviética/Europa del Este en la sede de la CIA en Langley, Virginia, cuando se contactó por primera vez con la KGB, según un informe del FBI sobre el caso. Continuó transmitiendo secretos a los soviéticos mientras estuvo destinado en Roma para la CIA y tras regresar a Washington. Mientras tanto, la comunidad de inteligencia estadounidense intentaba desesperadamente averiguar por qué tantos agentes eran descubiertos por Moscú.

Ames admitió haber transmitido información a Moscú durante casi una década, incluyendo la identidad de agentes occidentales tras la Cortina de Hierro, y afirma haber recibido 2,5 millones de dólares de Rusia. Fue arrestado. En una entrevista en prisión con el diario The Washington Post el día antes de su sentencia, Ames afirmó que sus “problemas financieros, inmediatos y continuos” lo motivaron a espiar.

Se declaró “profundamente avergonzado y culpable” por “esta traición a la confianza, cometida por los motivos más viles”, dinero para pagar deudas. Sin embargo, minimizó el daño causado, declarando ante el tribunal que no creía haber “perjudicado significativamente” a Estados Unidos ni haber “ayudado significativamente” a Moscú.

“Estas guerras de espionaje son un espectáculo secundario que no ha tenido un impacto real en nuestros importantes intereses de seguridad a lo largo de los años”, declaró ante el tribunal, cuestionando el valor que los líderes de cualquier país obtenían de las vastas redes de espías en todo el mundo.

En esta foto del FBI, agentes arrestan al oficial de la CIA Aldrich Ames sobre su auto en Arlington, Virginia, el 21 de febrero de 1994. John Hallisey

Ames ha sido descrito como uno de los espías más dañinos en la historia de la contrainteligencia estadounidense. Como agente doble, el FBI afirmó que Ames había comprometido las operaciones de inteligencia al filtrar documentos clasificados y la identidad de fuentes de la CIA y el FBI. Las autoridades soviéticas finalmente ejecutaron a algunas de sus fuentes.

Las actividades de espionaje de Ames lo convirtieron en uno de los espías mejor pagados de la historia, según el Centro para el Desarrollo de la Excelencia en Seguridad. Recibió un total de 4,6 millones de dólares por su espionaje.

Su caso generó un amplio escrutinio sobre las vulnerabilidades de la CIA y debilitó la confianza en las agencias federales.

“Entré en pánico”

Se convirtió en jefe de la rama de contrainteligencia de la división soviética de la CIA en septiembre de 1983. Tenía acceso a algunos de los secretos más profundos de la nación: en particular, a sus vínculos clandestinos con los soviéticos, quienes trabajaban en secreto con la inteligencia estadounidense.

Aldrich Ames, the former CIA agent turned Russian asset, died in a federal prison in Maryland, according to a Bureau of Prisons spokesperson. He was 84 years old.



Read more: https://t.co/wxqYOqBIhS pic.twitter.com/VOrVa556jF — ABC News (@ABC) January 7, 2026

Se trataba de un grupo pequeño, apenas una docena en total, formado a lo largo de dos décadas y con una buena posición en agencias gubernamentales soviéticas y embajadas de todo el mundo, según The New York Times.

En el apogeo de la Guerra Fría, Ames decidió cambiar el curso de la historia poniendo fin a un prolongado juego de naciones, la contienda de espías contra espías. Lo veía como una farsa. Según sus propias palabras, estaba impulsado por un cóctel tóxico de vodka, arrogancia, delirios de grandeza y codicia descarada.

En abril de 1985, se arriesgó por primera vez. Entregó en mano un sobre dirigido al jefe de la KGB en la embajada soviética en Washington. Ofreció algunos secretos de la CIA y pidió 50.000 dólares a cambio. Se identificó con su nombre y rango. La relación se selló durante un largo almuerzo con alcohol en un elegante hotel cerca de la Casa Blanca.

Entonces apostó todo. Ames temía que un ruso de la CIA lo traicionara, así que decidió traicionarlos a todos. Sabía que le pagarían una fortuna.

Breaking News: Aldrich Ames, the most murderous turncoat in the history of the CIA, died at 84 while serving life in prison. https://t.co/oAzgOCijxl — The New York Times (@nytimes) January 7, 2026

“Entré en pánico”, dijo en una entrevista de 1994 con The New York Times, realizada desde la cárcel. “Solo entregándoles repentinamente a todos” estaría protegido, y sabía que a cambio le pagarían “todo el dinero que pudiera usar, si decidía hacerlo”.

“Traidor maligno y asesino”

Nacido en River Falls, Wisconsin, en 1941, Ames pasó parte de su infancia en el sudeste asiático mientras su padre trabajaba para la CIA.

Tras graduarse de la secundaria y reprobar sus estudios en la Universidad de Chicago, Ames se unió a la CIA en 1962, desempeñando funciones administrativas. Simultáneamente, asistió a la Universidad George Washington, donde se graduó en Historia en 1967.

En 1969, se casó con su primera esposa, quien también trabajaba para la CIA, y aceptó su primera misión en el extranjero, en Ankara, Turquía, donde se dedicó a reclutar espías soviéticos. Sin embargo, fue enviado de vuelta a la sede de la CIA en Virginia después de tres años, cuando su rendimiento laboral decayó.

🕵️‍♂️The most notorious KGB agent inside the US intelligence community has died. He had been serving a life sentence in the United States



Aldrich Ames had been imprisoned for espionage on behalf of the USSR and Russia since 1994.



Over nine years working as a double agent under the… pic.twitter.com/mUg3z89P7W — NEXTA (@nexta_tv) January 7, 2026

De vuelta en Estados Unidos, los problemas de Ames con el alcohol comenzaron a aflorar en el trabajo y su matrimonio se desmoronó.

Ames fue solo a su destino en la Ciudad de México, donde trabajó de 1981 a 1983. Allí conoció a su siguiente esposa, Rosario, agregada cultural de la Embajada de Colombia y agente de la CIA, quien más tarde sería acusada como su cómplice.

A pesar de varias violaciones de seguridad a lo largo de los años, incluyendo haber dejado un maletín en un tren en Nueva York con material clasificado que podría haber comprometido un activo soviético, y la preocupación de sus superiores por su consumo excesivo de alcohol, Ames fue ascendido a jefe de la rama soviética de la división de contrainteligencia.

Aldrich Ames, CIA agent who sold secrets to the Soviets, dies aged 84 https://t.co/askqtc0o2y — BBC News (World) (@BBCWorld) January 7, 2026

Para entonces, la presión financiera aumentaba sobre Ames. El divorcio de su primera esposa lo había dejado endeudado y tenía nuevas cuentas que pagar una vez que Rosario se mudara con él.

Así, en 1985, contactó a los soviéticos y les proporcionó los nombres de algunos oficiales de la KGB que trabajaban en secreto para el FBI a cambio de 50.000 dólares. Posteriormente, entregó a la KGB una lista de agentes de la CIA, lo que asestó un duro golpe a las operaciones soviéticas de la agencia, según un informe del Comité de Inteligencia del Senado de 1994.

La KGB prometió darle más de dos millones de dólares por su cooperación. Para disipar las sospechas sobre su nueva fortuna, les dijo a sus colegas que Rosario provenía de una familia adinerada.

#OTD 25 yrs ago: Aldrich Ames, one of the most damaging moles in CIA history, was arrested by @FBI



A small team of CIA officers, led by an unassuming gray-haired woman named Jeanne Vertefeuille, worked for 9 yrs to uncover the mole & bring him to justicehttps://t.co/7gRt5YQj5N pic.twitter.com/Ewt2033Vdm — CIA (@CIA) February 21, 2019

El exdirector de la CIA, R. James Woolsey (1993-1995), dijo que Ames era “un traidor maligno de su país que mató a varias personas que ayudaron a Estados Unidos y a Occidente a ganar la Guerra Fría”. Esos agentes murieron, dijo Woolsey, porque un “traidor asesino quería una casa más grande y un Jaguar”.