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    Muere casco azul francés en ataque contra misión de la ONU en el sur de Líbano

    Otros tres integrantes de la FINUL resultaron heridos, dos de ellos de gravedad. Francia apuntó directamente a Hezbolá como responsable.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Muere casco azul francés en ataque contra misión de la ONU en el sur de Líbano

    Un integrante francés de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano (FINUL), murió este sábado y otros tres resultaron heridos luego de que una patrulla de la misión fuera atacada con armas ligeras en el sur del Líbano.

    El incidente ocurrió en la localidad de Ghanduriyah, mientras los efectivos realizaban labores de desminado y despeje de explosivos en una carretera con el objetivo de restablecer el acceso a posiciones aisladas de la misión de paz.

    Según informó la FINUL, el ataque fue perpetrado por “actores no estatales”, que abrieron fuego contra la patrulla. Dos de los tres heridos permanecen en estado grave. La misión calificó el hecho como un “ataque deliberado” y anunció una investigación.

    Muere casco azul francés en ataque contra misión de la ONU en el sur de Líbano

    El soldado fallecido fue identificado como el sargento Florian Montorio, miembro del 17º Regimiento de Ingenieros Paracaidistas de Francia. De acuerdo con la ministra francesa de las Fuerzas Armadas, Catherine Vautrin, murió tras recibir un disparo directo a corta distancia.

    El presidente francés, Emmanuel Macron, atribuyó la responsabilidad del ataque a Hezbolá.

    “Todo apunta a que la responsabilidad de este ataque incumbe a Hezbolá”, afirmó Macron, quien exigió a las autoridades libanesas detener a los responsables y actuar junto a la FINUL.

    Tras el ataque, el gobierno libanés anunció el inicio de una investigación. Tanto el presidente libanés, Joseph Aoun, como el primer ministro, Nawaf Salam, condenaron el hecho.

    Muere casco azul francés en ataque contra misión de la ONU en el sur de Líbano. En la imagen, Emmanuel Macron.
    Más sobre:FranciaCasco AzulONULíbanoAtaqueFallecido

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