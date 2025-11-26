BLACK SALE $990
    Mundo

    Mueren dos agentes de la Guardia Nacional en un tiroteo en las proximidades de la Casa Blanca

    Desde Florida, el presidente Donald Trump dijo que el tirador "pagará un precio muy alto".

    Por 
    Europa Press
    Miembros de la Guardia Nacional patrullan, en Washington D.C., el 4 de septiembre de 2025. Foto: Xinhua/Hu Yousong Hu Yousong

    Al menos dos agentes de la Guardia Nacional han fallecido en un tiroteo que ha tenido lugar este miércoles en la capital de Estados Unidos, Washington DC, cerca del edificio de la Casa Blanca, residencia oficial del presidente estadounidense, Donald Trump.

    El gobernador de Virginia Occidental, Patrick Morrisey, ha confirmado “con gran pesar” que dos de sus militares desplegados en Washington DC han sucumbido a las heridas causadas durante el tiroteo registrado horas antes, perdiendo la vida “al servicio de su país”.

    “Mantenemos contacto continuo con las autoridades federales mientras continúa la investigación”, ha asegurado a través de su perfil en la red social X, desde donde ha trasladado sus condolencias a los seres queridos de las víctimas mortales. “Virginia Occidental jamás olvidará su servicio ni su sacrificio, y exigiremos la plena rendición de cuentas por este horrible acto”, ha dicho.

    Minutos antes, Trump, que actualmente se encuentra en Florida para celebrar el Día de Acción de Gracias en su mansión de Mar-a-Lago, ha declarado que “el animal que ha disparado a los dos guardias nacionales, ambos gravemente heridos y ahora ingresados en dos hospitales diferentes, también está gravemente herido”.

    Asimismo, ha expresado a través de Truth Social que, “independientemente de ello, pagará un precio muy alto”. “Dios bendiga a nuestra Gran Guardia Nacional y a todos nuestros militares y fuerzas del orden”, ha dicho.

    Por su parte, la Policía de Washington DC, que ha señalado que el incidente ha tenido lugar a apenas una manzana de distancia del complejo de la Casa Blanca, ha indicado que “un sospechoso está bajo custodia”. Sin embargo, no ha dado más detalles al respecto, por lo que se desconocen las causas del suceso.

    Las tropas de la Guardia Nacional de varios estados han estado en Washington durante meses como parte de la ofensiva anticrimen de la Administración Trump en la capital, y que ha expandido a otras ciudades de todo el país.

