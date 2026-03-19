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    Mueren tres mujeres en Cisjordania por el impacto de un proyectil lanzado desde Irán

    La Media Luna Roja Palestina además confirmó otras ocho personas heridas y denunció los "grandes obstáculos para llegar al lugar del incidente", reclamando a Israel "la libertad de circulación del personal médico".

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press
    Foto: Archivo Europa Press/Contacto/Mamoun Wazwaz.

    Al menos tres personas murieron y otras ocho resultaron heridas, todas ellas mujeres, después de que un proyectil lanzado este miércoles desde territorio iraní cayera sobre una localidad cercana a Hebrón, en Cisjordania.

    La Media Luna Roja Palestina informó del número de víctimas en un comunicado difundido en redes sociales, en el que indicaron que sus equipos acudieron con cinco ambulancias hasta el municipio de Beit Aua, donde hallaron “varias heridas y víctimas mortales a consecuencia del impacto directo” del proyectil.

    La organización además precisó un balance inicial con “tres víctimas mortales evacuadas y trasladadas al hospital gubernamental de Dura” y “ocho heridas, entre graves y moderadas”.

    De estas últimas, una “recibió reanimación cardiopulmonar en el lugar de los hechos”, mientras que otra sufrió “la amputación de una mano y un hombro”, por lo que fue trasladada al hospital Al Ahli.

    Asimismo, la Media Luna Roja Palestina afirmó que sus equipos “han enfrentado dificultades significativas y grandes obstáculos para llegar al lugar del incidente debido al cierre de las puertas de hierro que dan acceso a la zona de Beit Aua”.

    Un “cierre forzoso” que, lamentó el organismo de ayuda, “retrasó la llegada de las ambulancias, obligándolas a tomar rutas alternativas más largas y difíciles, lo que impactó directa y críticamente el tiempo disponible para rescatar a los heridos”.

    “La asociación reitera su demanda de que se establezcan corredores humanitarios seguros y se garantice la libertad de circulación del personal médico, de conformidad con el Derecho Internacional Humanitario”, manifestaron desde la organización, subrayando “la necesidad de que la potencia ocupante (Israel) cumpla con sus responsabilidades facilitando las operaciones de rescate y absteniéndose de obstaculizarlas”.

    El proyectil cayó sobre un salón de belleza femenino situado cerca de una vivienda en Beit Aua, mientras que algunos fragmentos golpearon distintas partes de la Gobernación de Hebrón, incluida la homónima ciudad y Deir Samet, detalló la Defensa Civil Palestina.

    Las tres mujeres constituyen las primeras víctimas mortales en territorio palestino a causa de ataques de Irán, que responde a la ofensiva sorpresa lanzada el pasado 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra el país de Medio Oriente.

    Más sobre:CisjordaniaIránMedia Luna Roja PalestinaProyectilMuertesHeridosMundo

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