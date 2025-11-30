Netanyahu pide indulto al presidente de Israel por caso de corrupción, mientras aseguran que evalúa nueva ofensiva contra Irán

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, observa mientras se reúne con miembros del Congreso de Estados Unidos en el Capitolio en Washington, el 6 de febrero de 2025. Foto: Archivo

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha pedido al presidente del país, Isaac Herzog, un indulto por los casos de corrupción contra los que ha estado luchando, argumentando que es de “interés público”.

En la carta de una página dirigida a Herzog, Netanyahu no incluye una admisión de culpabilidad ni hace ningún compromiso sobre su futuro político. Ha proclamado repetidamente su inocencia por cargos de soborno, fraude y abuso de confianza. La solicitud formal de indulto es una reversión para el líder israelí desde hace mucho tiempo, quien ha dicho que las acusaciones colapsarían y que demostraría su inocencia en la corte.

“Frente a los desafíos de seguridad y las oportunidades diplomáticas actualmente ante el Estado de Israel, estoy comprometido a hacer todo lo que esté a mi alcance para sanar las grietas, lograr la unidad nacional y restaurar la confianza pública en las instituciones del Estado”, escribió Netanyahu. “Y espero que todas las ramas del gobierno hagan lo mismo”, agregó.

Netanyahu también señaló que su juicio se ha convertido en “un punto focal de feroz controversia”, por la que tiene “un público amplio y más responsabilidad, con una comprensión de las ramificaciones generales de estos eventos”. El premier dijo que era de su “interés personal” demostrar su inocencia en el juicio en curso, pero “el interés público dicta lo contrario”. La carta se presentó el jueves y se publicó el domingo.

Israeli PM Benjamin Netanyahu has requested a formal pardon from President Isaac Herzog in his long-running corruption cases, for the sake of ‘national unity’. Israel's opposition says Netanyahu must admit guilt and resign. pic.twitter.com/Ql8iss2zHf — Al Jazeera English (@AJEnglish) November 30, 2025

Como jefe de Estado israelí, Herzog tiene el único mandato de emitir indultos. La oficina del presidente dijo que Herzog recibiría opiniones de los funcionarios de justicia antes de considerar la solicitud “que conlleva implicaciones significativas”. Su oficina confirmó que recibió la solicitud, y Herzog “lo consideraría con gran cuidado y responsabilidad”.

“Solo alguien culpable pide un indulto”

Netanyahu ha estado siendo juzgado durante los últimos cinco años por cargos de soborno, fraude y abuso de confianza en relación con tres casos separados. Él niega las malas conductas.

La oposición se apresuró a criticar la solicitud de Netanyahu, que se ha enfrentado a acusaciones de avivar las divisiones dentro de la sociedad israelí, contra la población árabe y la izquierda en particular, así como de prolongar la guerra en Gaza para su propio beneficio político.

La oposición israelí dice que debería admitir su culpa antes de buscar un indulto.

Yair Lapid, el líder de la oposición de Israel, instó a Herzog a rechazar la solicitud de perdón, al menos en su forma actual. “No se puede conceder un indulto a Netanyahu sin una admisión de culpabilidad, una expresión de remordimiento y una retirada inmediata de la vida política”, dijo Lapid en una declaración en video.

אני קורא לנשיא הרצוג: אתה לא יכול לתת לנתניהו חנינה בלי הודאה באשמה, הבעת חרטה ופרישה מיידית מהחיים הפוליטיים pic.twitter.com/qfQWL9BiZj — יאיר לפיד - Yair Lapid (@yairlapid) November 30, 2025

El jefe del partido de izquierda de Los Demócratas, Yair Golan, dijo en X: “Solo alguien culpable pide un indulto. Después de ocho años de juicio, cuando los casos en su contra no se han derrumbado, Netanyahu ahora está pidiendo un indulto”.

Pero los aliados políticos de Netanyahu salieron a respaldar la solicitud de indulto. El ministro de extrema derecha de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, apoyó el pedido, diciendo en un comunicado que es “crítico para la seguridad del Estado”.

A principios de este mes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó a Herzog a “indultar completamente” a Netanyahu. En ese momento el presidente israelí dejó claro que cualquier persona que buscara un indulto tenía que presentar una solicitud formal.

Una encuesta del Canal 12 realizada a mediados de noviembre, después de la carta de Trump a Herzog, sugirió que el 48% del público israelí se opone a un indulto incondicional, mientras que el 44% lo apoya. El 8% restante dijo que no lo sabía.

Donald Trump y JD Vance junto al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en julio pasado. Foto: Europa Press OFICINA PRIMER MINISTRO DE ISRAEL EN X

El domingo, su oficina publicó la solicitud y una carta del propio Netanyahu, a la luz de “la importancia de esta extraordinaria solicitud y sus implicaciones”. No ofreció ninguna indicación de cuándo el presidente podría llegar a una decisión.

Preparativos para atacar Irán

En política externa, el país también estaría atravesando un escenario de tensión. Ello porque Israel se estaría preparando para volver a atacar a Irán por aire antes de fin de año, según informó el viernes el periódico iraquí Baghdad Al-Youm, citando “indicadores políticos y de seguridad regionales” y un notable aumento del nivel de apoyo militar estadounidense a Israel.

Según Baghdad al Youm, que cita fuentes iraníes, Estados Unidos ha aumentado el nivel de calidad de las armas suministradas a Israel en los últimos meses y está ejecutando un contrato por valor de más de 10.000 millones de dólares mediante la aceleración de la entrega de municiones penetrantes y sistemas de interceptación avanzados.

Las fuentes destacaron que las medidas adoptadas en Irán se interpretarían como la preparación práctica de Israel para una segunda fase de ataques, ya fueran limitados o generalizados.

Al mismo tiempo, Washington está ejerciendo una presión cada vez mayor sobre Beirut para que desarme Hezbolá y, de manera informal, ha fijado un plazo de 60 días para tomar medidas que reduzcan las capacidades del grupo libanés, dijeron las fuentes.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, asiste a una reunión del Consejo del Atlántico Norte en Bruselas, Bélgica, el 13 de febrero de 2025. Foto: Archivo Yves Herman

Según las fuentes, durante una visita reciente a Bagdad, el secretario de Defensa (Guerra) de Estados Unidos, Pete Hegseth, transmitió directamente el mensaje de que cualquier respuesta de los grupos iraquíes a un posible ataque contra Irán tendría una respuesta sin precedentes.

Las estimaciones sugieren que una posible ofensiva israelí podría tener lugar antes de finales de este año, y hay indicios de que la próxima guerra será más extensa y compleja que la primera ronda, según Baghdad al Yom.

A Israel le preocupa que cualquier aplazamiento de una nueva ofensiva dé a Irán más tiempo para abordar sus puntos débiles en el enfrentamiento anterior, añadió el periódico, aludiendo a las fuentes citadas.

La postura de Irán

Recientemente, el expresidente iraní Hassan Rouhani, durante un discurso en el que destacó que Irán sigue en un estado de “sin guerra ni paz” tras cinco meses desde la guerra de 12 días, advirtió de la posibilidad de que se reanuden los ataques israelíes y estadounidenses. Afirmó que Teherán no cuenta actualmente con una “amplia capacidad de disuasión” en la región.

En una reunión con exministros de su gobierno, Rouhani calificó a Israel de “enemigo peligroso y con garras fuertes”. Añadió: “En la guerra de los 12 días nos mantuvimos firmes y resistimos, pero también recibimos golpes y tuvimos problemas”.

El expresidente iraní añadió: “Israel avanza hasta nuestra frontera, en el espacio y en el cielo, indefenso y libre. Dicen que a qué distancia está Israel de Irán, hoy ya no es cuestión de distancia, en el camino lleva el combustible necesario con un avión cisterna siempre que sea necesario y ya no hay problema de distancia, el avión despega y lleva gasolina cerca de Irán, un problema que no tiene. Los cielos que se extienden hasta Irán se han vuelto absolutamente seguros para el enemigo”.

“Desafortunadamente, ahora no tenemos una fuerza disuasoria amplia; es decir, nuestros países vecinos Irak, Siria, Líbano y Jordania, todos ellos, cuyo espacio lamentablemente está completamente a disposición de Estados Unidos e Israel”, agregó Rouhani.

Los sistemas de defensa aérea israelíes se activan para interceptar misiles iraníes sobre la ciudad israelí de Tel Aviv, en medio de una nueva andanada de cohetes iraníes, el 16 de junio de 2025. Foto: Archivo MENAHEM KAHANA

Refiriéndose a la superioridad tecnológica de Israel sobre Irán en la guerra de 12 días, registrada en junio pasado, Hassan Rouhani dijo: “Esta guerra de 12 días resultó ser una guerra tecnológica. No es una guerra convencional. De hecho, introdujeron todo tipo de tecnologías de última generación y necesitamos estar a la vanguardia en todas las tecnologías”.

“Una de las cuestiones más importantes”, añadió, “es tener un cálculo correcto de nuestra propia fuerza frente a la del enemigo. Si mentimos diciendo que somos una gran potencia y que lo tenemos todo y que la otra parte es miserable y débil y no tiene nada, es peligroso”.

Hassan Rouhani también comentó: “La mayor traición a los líderes es que vengamos y hagamos que la realidad parezca poca o mucha, es decir, considerarnos grandes y ver a nuestros enemigos pequeños. Tenemos que saber que tenemos enemigos fuertes. Tenemos enemigos peligrosos”.

Capacidades de Irán

Frente a esa disparidad en defensa militar, medios israelíes como Ynet News han reportado que Irán estaría reconstruyendo rápidamente sus capacidades de misiles y defensa aérea e intensificando el apoyo a los grupos aliados en toda la región.

El diario The Times of Israel también señaló que otra guerra entre Israel e Irán se considera ampliamente como una cuestión de tiempo, citando las evaluaciones de que Teherán está trabajando para la capacidad de disparar hasta 2.000 misiles a la vez y todavía tendría suficiente uranio enriquecido para aproximadamente 11 armas nucleares, mientras continúa suministrando misiles y drones avanzados a grupos aliados en toda la región.

La emisora pública israelí transmitió las evaluaciones de que Teherán está restaurando las capacidades “muy dañadas” durante la guerra de 12 días en junio, impulsada por la preocupación de otra operación israelí en territorio iraní.

Esta fotografía, publicada por la Media Luna Roja Iraní el 14 de junio de 2025, muestra a voluntarios de la Media Luna Roja Iraní reunidos frente a un edificio destruido por un ataque israelí en Teherán. Foto: Archivo -

El reporte citó envíos intensificados de armas avanzadas a Hezbolá en Líbano, el armado acelerado del movimiento Ansar Allah de Yemen con misiles balísticos y drones, y un aumento de los esfuerzos para contrabandear armas a Cisjordania para ataques contra los israelíes. Según se informa, la inteligencia israelí ha estado rastreando actividades inusuales de transporte marítimo y tráfico vinculada a Irán.

Por su parte, el medio Zman Yisrael argumentó que Israel podría lanzar otro ataque antes de fin de año para evitar que Irán reconstruya su fuerza militar, describiendo la campaña de junio como solo un éxito parcial que, en cambio, unificó a los iraníes bajo fuego.

Advirtió que, en cualquier nuevo enfrentamiento, “se espera que Teherán responda más rápido y con bombardeos de misiles más pesados, diseñados para imponer costos más altos a Israel y tensar sus sistemas de defensa aérea”.

Las tensiones se han mantenido altas desde el 13 de junio, cuando Israel lanzó la operación “León Ascendente”, una campaña sorpresa de ataques aéreos en territorio iraní que tuvo como objetivo instalaciones militares y nucleares, incluido el principal complejo de enriquecimiento de uranio en Natanz, y que mató a altos comandantes de la Guardia Revolucionaria, científicos nucleares y funcionarios.

Irán respondió con “Promesa de Verdad 3”, una serie de ataques con misiles contra bases aéreas israelíes e infraestructura militar, mientras que Estados Unidos atacó tres sitios nucleares iraníes antes de que se alcanzara un alto el fuego después de más represalias iraníes contra la base aérea estadounidense de Al-Udeid en Qatar.

Las fuerzas de seguridad israelíes se reúnen frente a un edificio que fue alcanzado por un misil iraní en la ciudad de Holón, en el centro de Israel, el 19 de junio de 2025. Foto: Archivo JACK GUEZ

Irán registró 1.062 muertes durante la guerra de 12 días, incluidos 276 civiles, mientras que Israel reportó 28 muertes y más de 3.000 heridos durante el mismo período.