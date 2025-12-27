SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Netanyahu se reunirá con Trump en EE.UU. en cita clave para el futuro de la tregua en Gaza

    El primer ministro israelí se encontrará con el presidente Donald Trump en Florida. La reunión ocurre en medio de presiones para avanzar a la segunda fase del frágil alto el fuego entre Israel y Hamas.

    Joaquín DíazPor 
    Joaquín Díaz
    Leah Millis

    El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se reunirá el lunes en Florida con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en lo que se perfila como una visita decisiva para definir los próximos pasos del plan de tregua en la Franja de Gaza.

    Netanyahu partirá hacia Estados Unidos el domingo 28 de diciembre y sostendrá el encuentro al día siguiente, sin que hasta ahora se haya precisado el lugar exacto de la reunión. Se trata del quinto viaje del mandatario israelí a Estados Unidos en lo que va del año, consolidando su estrecho vínculo con Trump.

    El encuentro se produce mientras la administración estadounidense y mediadores regionales intentan destrabar el paso a la segunda fase del acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamas, alcanzado en octubre pasado con el patrocinio de Washington y sus aliados en la región.

    En declaraciones previas, Trump había adelantado que Netanyahu probablemente lo visitaría durante las festividades de Navidad. “Le gustaría verme. No lo hemos formalizado, pero quiere hacerlo”, señaló el mandatario antes de trasladarse a su residencia de Mar-a-Lago.

    Según informó el diario israelí Yedioth Ahronoth, la reunión abordará una amplia agenda regional, que incluirá Irán, eventuales conversaciones sobre un acuerdo de seguridad entre Israel y Siria, el alto el fuego con Hezbollah en Líbano y las etapas finales del acuerdo sobre Gaza.

    En tanto, el medio estadounidense Axios informó que la reunión entre Trump y Netanyahu es clave para destrabar el proceso y que la Casa Blanca busca anunciar cuanto antes la nueva administración palestina y la fuerza internacional.

    Según el reporte, altos funcionarios estadounidenses estarían crecientemente frustrados por lo que consideran maniobras de Netanyahu para debilitar la tregua.

    Más sobre:Guerra en Medio OrienteBenjamin NetanyahuDonald TrumpEE.UU.IsraelPalestinaGaza

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El Consejo de Seguridad de la ONU se reúne de urgencia el lunes sobre la reconocimiento israelí de Somalilandia

    Incendios forestales en la zona central: condiciones climáticas adversas marcan este sábado

    Gajardo condena nuevo ataque a memorial El Vuelo en San Joaquín: “La vandalización es inaceptable”

    Combaten incendio en Santiago: se registran cortes de tránsito por emergencia

    “Totalmente inadecuada” y “debe ser removida”: parlamentarios de la Comisión de RR.EE. y publicación de embajadora en Nueva Zelandia

    Encuentran sin vida a joven desaparecido en el río Pilmaiquén

    Lo más leído

    1.
    ¿Rearme o Estado de bienestar? El gran dilema de Europa frente a la amenaza rusa

    ¿Rearme o Estado de bienestar? El gran dilema de Europa frente a la amenaza rusa

    2.
    China impone sanciones contra una veintena de empresas de Estados Unidos por vender armas a Taiwán

    China impone sanciones contra una veintena de empresas de Estados Unidos por vender armas a Taiwán

    3.
    Milei celebra aprobación del Presupuesto 2026 con superávit fiscal

    Milei celebra aprobación del Presupuesto 2026 con superávit fiscal

    4.
    Bloomberg proyecta las eventuales protestas de la Generación Z que pueden marcar 2026

    Bloomberg proyecta las eventuales protestas de la Generación Z que pueden marcar 2026

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Navidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La dieta que provocó “cambios significativos” en el cerebro de pacientes con obesidad, según un estudio

    La dieta que provocó “cambios significativos” en el cerebro de pacientes con obesidad, según un estudio

    Qué es el “bloqueo funcional” que no te permite vivir bien (y cómo salir de él)

    Qué es el “bloqueo funcional” que no te permite vivir bien (y cómo salir de él)

    El fármaco que logró frenar el Alzheimer en un ensayo clínico: qué se sabe sobre este caso

    El fármaco que logró frenar el Alzheimer en un ensayo clínico: qué se sabe sobre este caso

    Tradiciones navideñas: nostalgia e historia

    Tradiciones navideñas: nostalgia e historia

    Servicios

    Senapred ordena evacuar cuatro sectores de Pudahuel por incendio forestal

    Senapred ordena evacuar cuatro sectores de Pudahuel por incendio forestal

    Zona central registrará temperaturas máximas de hasta 32°C y 37°C entre lunes y miércoles

    Zona central registrará temperaturas máximas de hasta 32°C y 37°C entre lunes y miércoles

    Incendio forestal en Catemu: Senapred solicita evacuación del sector San Carlos Alto

    Incendio forestal en Catemu: Senapred solicita evacuación del sector San Carlos Alto

    Incendios forestales en la zona central: condiciones climáticas adversas marcan este sábado
    Chile

    Incendios forestales en la zona central: condiciones climáticas adversas marcan este sábado

    Gajardo condena nuevo ataque a memorial El Vuelo en San Joaquín: “La vandalización es inaceptable”

    Combaten incendio en Santiago: se registran cortes de tránsito por emergencia

    Quiénes son los integrantes del directorio de Nova Andino Litio, la nueva empresa alianza entre Codelco y SQM
    Negocios

    Quiénes son los integrantes del directorio de Nova Andino Litio, la nueva empresa alianza entre Codelco y SQM

    Codelco y SQM sellaron su alianza en salar de Atacama y crean nueva empresa: Nova Andino Litio

    “Amarres”: lecciones desde el futuro (Argentina)

    ¿Realmente sirve tomar agua caliente con limón para bajar de peso y mejorar la salud?
    Tendencias

    ¿Realmente sirve tomar agua caliente con limón para bajar de peso y mejorar la salud?

    ISIS: qué es el Estado Islámico y qué atentados recientes se le atribuyen alrededor del mundo

    Por qué siempre hay espacio para el postre, según una anatomista

    Con sus hijos y esposa como protagonistas: el emotivo homenaje del Liverpool a Diogo Jota en el duelo ante Wolverhampton
    El Deportivo

    Con sus hijos y esposa como protagonistas: el emotivo homenaje del Liverpool a Diogo Jota en el duelo ante Wolverhampton

    Problemas para Manuel Pellegrini en el Betis: Isco tendrá que operarse tras una nueva complicación física

    Una de las figuras busca la salida: el nuevo cortado por Manuel Pellegrini en el Betis

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de diciembre

    Fiestas y cenas de Año Nuevo 2026 en Santiago: dónde salir a festejar en grande

    El lago de los cisnes en el Teatro Municipal de Santiago: esto debes saber de las funciones

    Reseña de libros: de Gabriela Mistral a Mariana Schkolnik
    Cultura y entretención

    Reseña de libros: de Gabriela Mistral a Mariana Schkolnik

    Las mejores películas y series de 2025

    Los grandes discos, conciertos, hitos y personajes de la música en 2025

    Netanyahu se reunirá con Trump en EE.UU. en cita clave para el futuro de la tregua en Gaza
    Mundo

    Netanyahu se reunirá con Trump en EE.UU. en cita clave para el futuro de la tregua en Gaza

    Trump y Zelensky se reunirán el domingo en Florida para conversar el plan de paz: las claves del nuevo encuentro bilateral

    Milei celebra aprobación del Presupuesto 2026 con superávit fiscal

    Disruptores endocrinos en cosmética: la silenciosa amenaza a la salud femenina
    Paula

    Disruptores endocrinos en cosmética: la silenciosa amenaza a la salud femenina

    Daniela Cayo Gómez: Tarde, pero artesana

    Hablemos de amor: Los ‘casi algo’ en Navidad