Netanyahu se reunirá con Trump en EE.UU. en cita clave para el futuro de la tregua en Gaza

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se reunirá el lunes en Florida con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en lo que se perfila como una visita decisiva para definir los próximos pasos del plan de tregua en la Franja de Gaza.

Netanyahu partirá hacia Estados Unidos el domingo 28 de diciembre y sostendrá el encuentro al día siguiente, sin que hasta ahora se haya precisado el lugar exacto de la reunión. Se trata del quinto viaje del mandatario israelí a Estados Unidos en lo que va del año, consolidando su estrecho vínculo con Trump.

El encuentro se produce mientras la administración estadounidense y mediadores regionales intentan destrabar el paso a la segunda fase del acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamas, alcanzado en octubre pasado con el patrocinio de Washington y sus aliados en la región.

En declaraciones previas, Trump había adelantado que Netanyahu probablemente lo visitaría durante las festividades de Navidad. “Le gustaría verme. No lo hemos formalizado, pero quiere hacerlo”, señaló el mandatario antes de trasladarse a su residencia de Mar-a-Lago.

Según informó el diario israelí Yedioth Ahronoth, la reunión abordará una amplia agenda regional, que incluirá Irán, eventuales conversaciones sobre un acuerdo de seguridad entre Israel y Siria, el alto el fuego con Hezbollah en Líbano y las etapas finales del acuerdo sobre Gaza.

En tanto, el medio estadounidense Axios informó que la reunión entre Trump y Netanyahu es clave para destrabar el proceso y que la Casa Blanca busca anunciar cuanto antes la nueva administración palestina y la fuerza internacional.

Según el reporte, altos funcionarios estadounidenses estarían crecientemente frustrados por lo que consideran maniobras de Netanyahu para debilitar la tregua.