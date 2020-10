Niall Ferguson, historiador: “Creo que Joe Biden va a ganar por un margen amplio”

Brillante, rebelde y provocador, Niall Ferguson (Glasgow, 1964) es uno de los historiadores más conocidos e influyentes del mundo. Profesor en Stanford y Harvard, biógrafo de Henry Kissinger, es autor de 15 libros sobre política exterior, historia de la economía y los imperialismos británico y estadounidense. De ideas conservadoras, ha sido muy crítico con la administración de Barack Obama y fue asesor de la campaña presidencial del republicano John McCain. Tras un viaje a Berlín en el verano de 1989, predijo la caída del muro de Berlín. En un congreso en Las Vegas en 2007, mientras investigaba para su libro El triunfo del dinero (2008) apostó contra un financiero que habría una recesión en menos de cinco años. Ganó 98.000 dólares. Advirtió también, después de que Reino Unido votara por el Brexit, de que Donald Trump podría llegar a la Casa Blanca.

¿Quién va a ganar estas elecciones?

Joe Biden es una figura mucho menos impopular que Hillary Clinton. La economía está en un agujero y, claro, el Presidente ha hecho un desastre importante con el Covid-19. Así que creo que Joe Biden va a ganar. Y va a ganar con un margen suficientemente amplio para que no haya esa gran crisis constitucional que empieza a parecer muy emocionante a muchos periodistas. Odio llegar a esa conclusión porque hace cuatro años fue divertido estar a la contra y acertar. Pero como historiador no puedo ver cómo un Presidente en un agujero tan profundo como este puede ser reelegido. Incluso si la pandemia no hubiera pasado, me parece que no habría estado en una posición especialmente fuerte. La economía acompañaba, pero estaba colocada de esteroides por los estímulos fiscales y monetarios. Trump no va a ser reelegido porque la economía está jodida.

Los votantes parecen seguir teniendo fe en su gestión económica...

Pero cuando miras más de cerca, hay dos razones para ser escépticos. Primero, los márgenes en estados como Wisconsin son enormes. Segundo, los mayores, a los que les preocupa la economía y que son cruciales para el Partido Republicano, han perdido la fe en Trump, de una manera que es enteramente explicable por el virus. Eso me parece una situación letal para un candidato republicano. Sabíamos que hace tiempo perdió a los jóvenes, pero si pierdes a los mayores de 65, especialmente en estados disputados, no veo cómo puedes sobrevivir a eso. Creo que el margen de Biden en el Colegio Electoral será bastante robusto.

¿Qué escribirán los historiadores del futuro sobre la presidencia de Trump?

Primero, que el contragolpe populista en EE.UU. tardó en llegar, considerando cuántas razones la América media tenía para sentirse agraviada. Y que, cuando llegó, Trump desempeñó un papel catártico en la articulación de todas las frustraciones de la América media.