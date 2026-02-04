SUSCRÍBETE POR $1100
    Nigeria: Hombres armados matan a 162 personas en un ataque en el oeste del país

    El gobierno culpa a “células terroristas” del ataque en la aldea de Woro, al oeste del país, uno de los más mortíferos en los últimos meses.

    Por 
    Ignacio Vera
    Efectivo del Ejército de Nigeria. Foto: Archivo

    Hombres armados mataron al menos a 162 personas en la aldea Woro, del estado occidental de Kwara, Nigeria, según informó un funcionario de la Cruz Roja a la agencia France Presse. Este ataque se convirtió en uno de los más mortíferos de los últimos meses en el país africano.

    Bandas armadas, conocidas localmente como bandidos, que saquean aldeas y secuestran para pedir rescate, operan en amplias zonas del país. A la vez, grupos yihadistas están activos en el noreste y el noroeste. Y la violencia también prevalece en los estados centrales.

    “Según informes, el número de muertos asciende a 162, mientras continúa la búsqueda de más cuerpos”, declaró Babaomo Ayodeji, secretario de la Cruz Roja del estado de Kwara, actualizando la cifra anterior de 67.

    Previamente, el legislador local de la región de Kaiama, Sa’idu Baba Ahmed, había declarado el conteo de entre 35 a 40 cadáveres tras la masacre del martes por la noche en la aldea de Woro.

    Policía nigeriana afuera de una iglesia. Foto: Archivo Sunday Alamba

    El ataque fue confirmado por la policía nigeriana, que no proporcionó cifras de víctimas. También por el gobierno estatal de Kwara, que lo atribuyó a “células terroristas”.

    “Muchos otros escaparon al bosque disparando”, declaró Ahmed, añadiendo que podrían encontrarse más cadáveres. Los hombres armados invadieron Woro en la tarde del martes e incendiaron “tiendas y el palacio del rey”, señaló. Añadió que se desconoce el paradero de este último.

    El gobernador del estado de Kwara, AbdulRahman AbdulRazaq, condenó el ataque como “una cobarde expresión de frustración por parte de células terroristas tras las continuas campañas antiterroristas en algunas zonas del estado”.

    Por su parte, el Ejército nigeriano ha estado intensificado las operaciones contra yihadistas y bandidos armados, y frecuentemente confirma el abatimiento de combatientes.

    Por ejemplo, el mes pasado el Ejército nigeriano declaró haber lanzado “operaciones ofensivas coordinadas y sostenidas contra elementos terroristas” en el estado de Kwara y haber logrado notables éxitos. Los medios locales informaron que el Ejército había “neutralizado” a 150 bandidos. “Neutralizaron con éxito a terroristas, mientras que otros lograron escapar al bosque”, señalaron en un comunicado el 30 de enero, añadiendo que había despejado sus escondites.

    “Las tropas también asaltaron campamentos remotos, hasta entonces inaccesibles para las fuerzas de seguridad, donde varios campamentos abandonados y sus instalaciones logísticas fueron destruidas, lo que redujo significativamente la capacidad de mantenimiento de los terroristas”, añadió.

    En respuesta a los numerosos problemas de seguridad, las autoridades del estado de Kwara impusieron toques de queda en ciertas zonas y cerraron escuelas durante varias semanas antes de ordenar su reapertura el lunes.

    Nigeria, el país más poblado de África con más de 230 millones de habitantes, ha estado bajo intenso escrutinio en los últimos meses desde que el presidente estadounidense, Donald Trump, denunció un “genocidio” de cristianos en esa nación.

    Estas acusaciones fueron rechazadas por el gobierno nigeriano y numerosos expertos independientes, quienes afirman que las crisis de seguridad del país se cobran la vida de cristianos y musulmanes, a menudo sin distinción.

    Más sobre:NigeriaYihadistasÁfricaDonald TrumpÁfrica OccidentalMundo

