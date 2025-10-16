“No a los golpes de Estado orquestados por la CIA”: Maduro ante la autorización de Trump para que la agencia opere en Venezuela

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, denunció lo que llamó “golpes de Estado orquestados por la CIA” poco después de que su homólogo estadounidense, Donald Trump, dijera que había autorizado operaciones encubiertas en Venezuela y estaba considerando ataques en tierra contra presuntos cárteles de la droga.

“No al cambio de régimen que nos recuerda tanto a las fallidas guerras eternas de Afganistán, Irak, Libia y pare usted de contar. No a los golpes de Estado dados por la CIA que nos recuerda tanto a los 30.000 desaparecidos por la CIA en los golpes de Estado contra Argentina, al golpe de Estado de Pinochet y los 5.000 jóvenes asesinados y desaparecidos”, declaró Maduro durante el Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz.

Para luego continuar haciendo la pregunta de “¿hasta cuándo los golpes de Estado de la CIA?”, afirmando que “América Latina no los quiere, no los necesita y los repudia”. “La paz se gana, no tengo ninguna duda. La paz se preserva”, agregó el mandatario durante un discurso ante el comité formado después de que Washington desplegó buques de guerra en el Caribe para lo que describió como una misión antidrogas.

Maduro instó además a los presentes a “llevar la verdad de paz y la fuerza y la voluntad de paz de Venezuela a la opinión pública estadounidense con razones, con ejemplos, con testimonios (...), y la rectitud de nuestra conducta”. “Decirle al pueblo de Estados Unidos, no a la guerra, No queremos una guerra en el Caribe ni en Sudamérica”, señaló.

Nicolás Maduro. Foto: REUTERS.

El Ministerio de Relaciones Exteriores venezolano también emitió un comunicado tachando de “belicistas y extravagantes” las palabras del jefe de la Casa Blanca donde confirmó que había autorizado a la CIA a operar en suelo venezolano, asegurando que lo hizo porque “miles” de personas, gran parte de ellos criminales, habrían ingresado por la frontera y que hay mucha droga que entra desde Venezuela.

“Esta afirmación sin precedentes constituye una gravísima violación del Derecho Internacional y de la Carta de Naciones Unidas, y obliga a la comunidad de países a denunciar estas afirmaciones a todas luces inmoderadas e inconcebibles”, señaló la cancillería en respuesta al mandatario estadounidense.

La cartera, dirigida por el ministro Yván Gil, observa “con extrema alarma el uso de la CIA” sumado a los recientes despliegues militares en el mar Caribe, según indicado en una nota en la que reitera su denuncia de una “política de agresión, amenaza y hostigamiento contra” el país latinoamericano.

Caracas acusó así a Washington de intentar “legitimar una operación de cambio de régimen con el fin último de apropiarse de los recursos petroleros venezolanos”, además de “estigmatizar a la migración venezolana y latinoamericana, alimentando discursos xenófobos y peligrosos”.

La diplomacia venezolana anunció que este jueves elevará una queja ante el Consejo de Seguridad de la ONU y el secretario general del organismo, António Guterres, “exigiendo rendición de cuentas al Gobierno de Estados Unidos y la adopción de medidas urgentes que impidan una escalada militar en el Caribe”, recalcando que se trata de una “zona declarada de paz” por la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).

“La comunidad internacional debe comprender que la impunidad ante estos actos tendrá consecuencias políticas peligrosas que deben ser detenidas de inmediato”, concluyó en su declaración el Ministerio.