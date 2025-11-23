“No es mi oferta final”: Trump matiza ultimátum a Zelenski para lograr el fin a la guerra en Ucrania

Durante la jornada del sábado, el gobierno estadounidense matizó sus afirmaciones respecto al plan de 28 puntos que presentaron durante esta semana a Ucrania para dar fin a la guerra.

“ No, no es mi oferta final ”, afirmó el presidente Donald Trump a la prensa. “Nos gustaría conseguir la paz. Debería de haber pasado hace mucho tiempo”, añadió el mandatario en declaraciones recogidas en Europa Press.

“La guerra con Ucrania no debería de haber ocurrido jamás. Si yo hubiera sido presidente no habría pasado. Estamos intentando que termine. De una u otra forma tenemos que hacer que termine”, comentó en adición a lo anterior.

Cuando se dio a conocer la propuesta, que mostraba puntos especialmente favorables a la parte rusa y que previamente habían sido rechazados desde el lado ucraniano, Trump había dado un plazo de una semana a Volodimir Zelenski para aceptar el plan para alcanzar la paz.

Por otro lado, el secretario de Estado, Marco Rubio, también abordó las críticas al plan de paz. Según habían hecho ver algunos senadores estadounidenses, la iniciativa -que resulta particularmente beneficiosa para el lado ruso- no era realmente una creación por parte del gobierno estadounidense, sino que “una lista de deseos de los rusos”.

“La propuesta de paz fue redactada por Estados Unidos”, afirmó Rubio a través de una publicación en su cuenta de X.

“Se ofrece como un marco sólido para las negociaciones en curso”, añadió. "Se basa en las aportaciones de la parte rusa, pero también en las aportaciones previas y actuales de Ucrania“, detalló sobre la iniciativa el secretario de Estado.