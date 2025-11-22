BLACK SALE $990
    Xi Jinping y Vladimir Putin envían saludan a Maduro por su cumpleaños y reafirman apoyo político a Venezuela

    Los presidentes de China y Rusia enviaron cartas al mandatario venezolano por su cumpleaños, en las que destacaron la cercanía bilateral y reiteraron su respaldo frente a presiones externas

    Joaquín DíazPor 
    Joaquín Díaz
    Los intereses de Rusia y China en Venezuela

    En la víspera del cumpleaños de Nicolás Maduro, los mandatarios de China y Rusia —Xi Jinping y Vladimir Putin— enviaron cartas oficiales al mandatario venezolano, en las que transmiten sus felicitaciones y, a la vez, reafirman su respaldo político al gobierno de Caracas.

    Los mensajes fueron difundidos este sábado por el canciller venezolano Yván Gil, quien destacó que ambos líderes reiteraron su apoyo a la soberanía y estabilidad del país.

    En su misiva, fechada el 23 de noviembre, el presidente chino recordó la cercanía entre ambos gobiernos y destacó los encuentros recientes con autoridades venezolanas. “China y Venezuela son íntimos amigos, entrañables hermanos y buenos socios”, escribió, quien repasó hitos como la visita de una delegación venezolana a Moscú en mayo pasado y la conmemoración conjunta de la victoria de China en la Guerra de Resistencia contra la Agresión Japonesa.

    El mandatario chino subrayó además una postura crítica frente a la presión extranjera sobre Caracas, señalando que China “rechaza categóricamente las injerencias de las fuerzas externas en los asuntos internos de Venezuela bajo cualquier pretexto”, asegurando que seguirá apoyando al país en la defensa de su “soberanía y seguridad nacional, dignidad de la nación y estabilidad social”.

    Por su parte, el presidente ruso Vladimir Putin envió un mensaje en términos igualmente cercanos, catalogando a Maduro de “¡querido amigo!”.

    En la carta —remitida por la Embajada de Rusia en Caracas— Putin recordó las reuniones bilaterales de mayo en Moscú y valoró los avances en la cooperación estratégica. “Sin duda alguna, nosotros continuaremos el estrecho trabajo conjunto en aras del fortalecimiento continuo de las relaciones de asociación estratégica entre Moscú y Caracas”, afirmó.

    El líder ruso añadió que confía en la conducción de Maduro frente a los desafíos internos y externos del país, asegurando que “superará con dignidad todas las pruebas y defenderá sus intereses legítimos en estos tiempos turbulentos”.

