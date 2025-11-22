Xi Jinping y Vladimir Putin envían saludan a Maduro por su cumpleaños y reafirman apoyo político a Venezuela

En la víspera del cumpleaños de Nicolás Maduro, los mandatarios de China y Rusia —Xi Jinping y Vladimir Putin— enviaron cartas oficiales al mandatario venezolano, en las que transmiten sus felicitaciones y, a la vez, reafirman su respaldo político al gobierno de Caracas.

Los mensajes fueron difundidos este sábado por el canciller venezolano Yván Gil, quien destacó que ambos líderes reiteraron su apoyo a la soberanía y estabilidad del país.

En su misiva, fechada el 23 de noviembre, el presidente chino recordó la cercanía entre ambos gobiernos y destacó los encuentros recientes con autoridades venezolanas. “China y Venezuela son íntimos amigos, entrañables hermanos y buenos socios”, escribió, quien repasó hitos como la visita de una delegación venezolana a Moscú en mayo pasado y la conmemoración conjunta de la victoria de China en la Guerra de Resistencia contra la Agresión Japonesa.

El mandatario chino subrayó además una postura crítica frente a la presión extranjera sobre Caracas, señalando que China “rechaza categóricamente las injerencias de las fuerzas externas en los asuntos internos de Venezuela bajo cualquier pretexto” , asegurando que seguirá apoyando al país en la defensa de su “soberanía y seguridad nacional, dignidad de la nación y estabilidad social”.

Por su parte, el presidente ruso Vladimir Putin envió un mensaje en términos igualmente cercanos, catalogando a Maduro de “¡querido amigo!”.

En la carta —remitida por la Embajada de Rusia en Caracas— Putin recordó las reuniones bilaterales de mayo en Moscú y valoró los avances en la cooperación estratégica. “Sin duda alguna, nosotros continuaremos el estrecho trabajo conjunto en aras del fortalecimiento continuo de las relaciones de asociación estratégica entre Moscú y Caracas”, afirmó.