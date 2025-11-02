OFERTA ELECCIONES $990
Mundo

“No parece ser una buena noticia”: Macri arremete contra Milei tras designar a Adorni como jefe de Gabinete en Argentina

El expresidente trasandino publicó un mensaje en redes sociales donde además cuestionó la salida de Guillermo Francos de la jefatura de ministros, esto tras reunirse con Javier Milei en una cena en la Quinta de Olivos.

Por 
Lya Rosen
El expresidente de Argentina Mauricio Macri. REUTERS/Agustin Marcarian. AGUSTIN MARCARIAN

El exmandatario argentino Mauricio Macri, tras una cena privada en casa del presidente Javier Milei, dio a conocer este sábado su preocupación respecto a la reciente salida de Guillermo Francos de la jefatura de Gabinete, además de criticar la designación de Manuel Adorni en su reemplazo.

“En el encuentro hablamos sobre los temas pendientes. La idea era pensar la mejor manera de reforzar los equipos y prepararse para esta segunda etapa, pero no logramos ponernos de acuerdo”, afirmó Macri en la primera parte de su mensaje en su cuenta en la red social X.

Para luego criticar duramente la reciente designación de Adorni en lugar del renunciado Francos.

“La salida de un hombre con capacidad y equilibrio como Guillermo Francos, que para la ciudadanía representaba sensatez, para ser reemplazado por otro sin experiencia, no parece ser una buena noticia”, afirmó el exmandatario.

Además, sugirió que habría sido preferible que el cargo recayera sobre una persona idónea del equipo de Francos, señalando a Horacio Marín, actual titular de YPF, como un perfil más idóneo para la conducción y coordinación de equipos. “Reúne todas las condiciones por su experiencia previa”, aseguró.

En la declaración, que publicó tras reunirse la noche del viernes con Milei en la residencia presidencial de Quinta de Olivos, el jefe del partido Propuesta Republicana (PRO) remarcó que la función de jefe de Gabinete es esencial para la coordinación de los equipos políticos y de gestión en torno a una estrategia clara.

Además de calificar de “desacertada” la decisión del gobierno, afirmando que esta se suma a la persistencia de disputas internas en el oficialismo que todavía no han sido resueltas y que definió como fundamentales para la hoja de ruta del futuro.

“Lamento esta situación porque, tras el esfuerzo realizado, la revalidación de la gente en las urnas y el apoyo inédito de Estados Unidos, el país se encuentra frente a una oportunidad histórica que no puede desaprovechar”, remarcó.

Finalmente, terminó su mensaje explicando que, aunque no ha solicitado ni solicitará ningún beneficio a título personal, considera necesario expresar sus preocupaciones “porque nos une el futuro del país”.

Como consigna el diario Clarín, Francos fue una pieza clave para que Milei y Macri retomaran el diálogo hace un mes, después de la derrota del oficialismo en las elecciones bonaerenses.

Esto porque fue una reunión entre el líder del PRO con el ahora exjefe de Gabinete, en el marco del 95º aniversario de la unificación del reino de Arabia Saudita, que se dio el primer paso para el reencuentro entre el expresidente y el actual mandatario argentino.

