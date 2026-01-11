“No tienen moral para señalar a Cuba en nada”: Díaz-Canel tras advertencia de Trump

El líder cubano, Miguel Díaz-Canel respondió a la advertencia que les hizo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump en que les sugería “llegar a un acuerdo antes de que sea muy tarde” y también informaba del cese de envío de petróleo por parte de Venezuela a Cuba.

Díaz-Canel, a través de un hilo en la red social X, comenzó diciendo que “no tienen moral para señalar a Cuba en nada, absolutamente en nada, quienes convierten todo en negocio, incluso las vidas humanas”.

Señaló que los que hablan en contra del gobierno cubano ”lo hacen enfermos de rabia por la decisión soberana de este pueblo de elegir su modelo político”.

“Quienes culpan a la Revolución de las severas carencias económicas que padecemos, deberían callar por vergüenza. Porque saben y lo reconocen, que son fruto de las draconianas medidas de asfixia extrema que EE.UU nos aplica hace seis décadas y amenaza con superar ahora”, escribió el primer secretario del Partido Comunista de Cuba.

Durante este domingo, el presidente Trump escribió en su red social Truth que “¡No habrá más petróleo ni dinero para Cuba! ¡Cero!" y mencionó que Venezuela ya no necesitará apoyo de seguridad por parte de la isla como hacía antes de la captura de Nicolás Maduro.