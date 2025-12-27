Ocho muertos deja explosión en una mezquita siria durante las oraciones del viernes
El ataque con una bomba en la mezquita Imam Alí ibn Abitalib, en la ciudad de Homs, causó además una veintena de heridos y fue reivindicado por el grupo extremista suní Saraya Ansar al-Sunna .
Una explosión mató al menos a ocho personas e hirió a otras 20 durante las oraciones del viernes en una mezquita en un barrio de mayoría alauí de la ciudad de Homs, al oeste de Siria, informó este viernes el Ministerio de Salud local.
Las autoridades sirias denunciaron que se trató de un atentado con una bomba contra la mezquita Imam Alí ibn Abitalib, ubicada en la zona de Uadi al Dahab, como consignó la agencia estatal siria de noticias, SANA.
El Ministerio de Relaciones Exteriores sirio condenó “en los términos más enérgicos” el atentado perpetrado durante los rezos del viernes, antes de afirmar que “este cobarde acto criminal constituye un ataque flagrante a los valores humanos y morales”.
Además señaló que el ataque “tiene lugar en el contexto de repetidos intentos desesperados de desestabilizar la seguridad y la estabilidad y sembrar el caos entre el pueblo sirio”, según un comunicado en su cuenta en la red social X.
En este también aseguró que “Siria renueva su firme posición en la lucha contra el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones, y enfatiza que tales crímenes no disuadirán al Estado de continuar sus esfuerzos para establecer seguridad, proteger a los ciudadanos y responsabilizar a los involucrados en estos actos criminales”.
Por su parte, el ministro de Información sirio, Hamza al Mustafá, expresó en X su pésame a las familias de los fallecidos en el “cobarde ataque” contra la mezquita y acusó a “restos del antiguo régimen (de Bashar al Assad), Estado Islámico y sus agentes” de “combatir el objetivo de obstruir el camino del nuevo Estado desestabilizando el país y socavando la paz civil”.
Grupo extremista suní reivindica autoría del atentado
Poco después de conocerse el atentado, el grupo extremista suní Saraya Ansar al-Sunna reivindicó la autoría del atentado perpetrado en la mezquita en Homs, en un comunicado.
“Por la gracia de Dios todopoderoso, los muyahidín de las Brigadas Ansar al-Sunna, en cooperación con muyahidín de otro grupo, activaron una serie de artefactos dentro del templo nusairí de Imam Alí bin Abitalib, lo que provocó la muerte y heridas a 40 nusairíes”, afirmó el grupo, usando un término usado como sinónimo para referirse a los alauíes.
De la misma manera, Ansar al-Sunna, que ya reclamó la responsabilidad de un atentado perpetrado en junio en una iglesia de la capital, Damasco, recalcó en un breve mensaje publicado a través de sus canales de propaganda que sus ataques “seguirán aumentando y apuntarán a todos los infieles y apóstatas”.
