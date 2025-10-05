Ofensiva rusa con drones y misiles en Ucrania provocó el despliegue de aviones de combate polacos

La última acción militar por parte de Rusia en territorio ucraniano este sábado dejó en alerta a Polonia y llevó a que este último desplegara aviones de combate con el objetivo de garantizar la seguridad del espacio aéreo.

Durante la noche del sábado, según el detalle entregado por el presidente ucraniano Volodímir Zelenski, Rusia realizó un ataque combinado con más de 50 misiles y alrededor de 500 drones de ataque . Entre las ciudades afectadas estuvieron Lviv, Ivano-Frankivsk, Zaporiyia, Cherníhiv, Sumy, Járkov, Jersón, Odesa y Kropivnitski.

“Hasta el momento, se sabe que unas diez personas resultaron heridas en el ataque. Lamentablemente, cinco perdieron la vida. Mi más sincero pésame a todos aquellos que han perdido a seres queridos en este acto terrorista”, detalló Zelenski en X respecto a las víctimas fatales tras la acción rusa.

Volodymyr Zelenskyy

El ejército ruso detalló que utilizó misiles ultrasónicos en contra de “instalaciones militares” y otras infraestructuras en Ucrania, según reportó la BBC.

El ataque anterior también se suma a uno más temprano el mismo sábado en contra de una estación ferroviaria ucraniana en Shostka, acción que dejó alrededor de 30 personas heridas.

En el contexto de los últimos ataques rusos en la frontera entre Ucrania y Polonia, este último país desplegó durante el sábado aviones de combate en su espacio aéreo para responder ante una eventual paso de drones por territorio polaco.

“Aviones polacos y aliados operan intensivamente en nuestro espacio aéreo, y los sistemas terrestres de defensa aérea y reconocimiento radar han alcanzado el máximo nivel de preparación. Estas acciones son de carácter preventivo y están orientadas a asegurar el espacio aéreo y proteger a los ciudadanos, especialmente en las zonas adyacentes a la zona amenazada”, detalló el Comando Operacional de las Fuerzas Armadas de Polonia en X.

Durante el transcurso de la operación, la cual ya habría finalizado tras el cese de las hostilidades, también participaron F-35 de la Fuerza Aérea neerlandesa.

Además de los heridos y víctimas fatales que dejó el último ataque ruso en Ucrania, también se generó una severa afectación al sistema eléctrico de algunas ciudades.

Según detalla la BBC con base a fuente oficiales, en ciudades como Zaporiyia más de 73 mil personas se quedaron sin electricidad tras el ataque. El mismo medio reportó que el alcalde de Lviv, Andriy Sadovyi, habría señalado que la ciudad también se encontraba sin suministro.

Por otro lado, también existió preocupación en la OTAN tras el último ataque ruso. Según detalló DW, el aeropuerto de Vilna, en Lituania, permaneció cerrado durante varias horas durante la noche.