Gisèle Pelicot enfrenta apelación de uno de los 46 condenados por violación
Uno de los sentenciados por violar a Gisèle Pelicot apeló la sentencia y la duración de su condena. "Ella tiene que pasar por esto, porque es la condición necesaria para poder pasar página de verdad. Así que va, y lo hace con determinación", explicó el abogado de la víctima sobre la decisión de ésta de acudir como testigo al nuevo juicio.
Husamettin Dogan, uno de los 51 acusados de violentar sexualmente a Gisèle Pelicot, mujer francesa de 72 años y víctima de uno de los casos de violencia sexual más graves y mediáticos de Francia, impugnó la sentencia que lo declaró culpable. La apelación será revisada este lunes 6 de octubre.
Fue en septiembre de 2024 que el caso de Gisèle Pelicot se hizo público. Según se estableció en el juicio, iniciado ese mes, su esposo, Dominique Pelicot drogó y violó a su esposa entre 2011 y 2020 e invitó a decenas de hombres a participar en estas agresiones sexuales mientras ella estaba inconsciente. El juicio culminó con su Dominique Pelicot -bautizado como el Monstruo de Mazán- declarado culpable y condenado a 20 años de cárcel, además de 46 hombres culpables de violación, dos de intento de violación y dos de agresión sexual.
Pese a que no está obligada, Gisèle Pelicot asistirá a este nuevo juicio como testigo. Según reporta BBC, durante las audiencias se exhibirán nuevamente los registros audiovisuales que determinaron la culpabilidad del acusado. “Ella realmente habría preferido quedarse donde está y concentrarse en su nueva vida y en su futuro. Pero tiene que pasar por esto, porque es la condición necesaria para poder pasar página de verdad. Así que va, y lo hace con determinación", explicó el abogado de la víctima, Me Antoine Camus.
Dogan, de 44 años, fue uno de los 46 hombres declarados culpables de violación con agravantes. Fue condenado a nueve años de prisión. Sin embargo, por motivos de salud no está actualmente en la cárcel. Su defensa cuestionó tanto el veredicto que estableció su culpabilidad, así como la duración de su condena argumentando que desconocía que Gisèle Pelicot estaba inconsciente. La defensa de la víctima desechó esta hipótesis indicando que cuando Dominique Pelicot invitaba mediante sitios web a otros hombres les transmitía que su esposa estaría drogada durante la ejecución del delito.
