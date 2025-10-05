Gisèle Pelicot enfrenta apelación de uno de los 46 condenados por violación

La francesa Gisele Pelicot, víctima de una presunta violación masiva orquestada por su esposo Dominique Pelicot en su casa en la ciudad de Mazan, en el sur de Francia, llega para asistir al juicio de Dominique Pelicot con 50 coacusados, en el juzgado de Aviñón, Francia, el 20 de noviembre de 2024. REUTERS/Sarah Meyssonnier.

Husamettin Dogan, uno de los 51 acusados de violentar sexualmente a Gisèle Pelicot, mujer francesa de 72 años y víctima de uno de los casos de violencia sexual más graves y mediáticos de Francia, impugnó la sentencia que lo declaró culpable. La apelación será revisada este lunes 6 de octubre.

Fue en septiembre de 2024 que el caso de Gisèle Pelicot se hizo público. Según se estableció en el juicio, iniciado ese mes, su esposo, Dominique Pelicot drogó y violó a su esposa entre 2011 y 2020 e invitó a decenas de hombres a participar en estas agresiones sexuales mientras ella estaba inconsciente. El juicio culminó con su Dominique Pelicot -bautizado como el Monstruo de Mazán- declarado culpable y condenado a 20 años de cárcel, además de 46 hombres culpables de violación, dos de intento de violación y dos de agresión sexual.

Dominique Pelicot, declarado culpable por violar a su esposa y la distribución de imágenes de ella sin su consentimiento.

Pese a que no está obligada, Gisèle Pelicot asistirá a este nuevo juicio como testigo. Según reporta BBC, durante las audiencias se exhibirán nuevamente los registros audiovisuales que determinaron la culpabilidad del acusado. “Ella realmente habría preferido quedarse donde está y concentrarse en su nueva vida y en su futuro. Pero tiene que pasar por esto, porque es la condición necesaria para poder pasar página de verdad. Así que va, y lo hace con determinación", explicó el abogado de la víctima, Me Antoine Camus.

Dogan, de 44 años, fue uno de los 46 hombres declarados culpables de violación con agravantes. Fue condenado a nueve años de prisión. Sin embargo, por motivos de salud no está actualmente en la cárcel. Su defensa cuestionó tanto el veredicto que estableció su culpabilidad, así como la duración de su condena argumentando que desconocía que Gisèle Pelicot estaba inconsciente. La defensa de la víctima desechó esta hipótesis indicando que cuando Dominique Pelicot invitaba mediante sitios web a otros hombres les transmitía que su esposa estaría drogada durante la ejecución del delito.