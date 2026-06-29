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    ONPE llega al 100%: Keiko Fujimori es la virtual presidenta de Perú con el 50,135% de los votos

    La candidata de Fuerza Popular confirmó una ventaja de más de 49 mil votos sobre Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú. Ahora resta la proclamación descentralizada de resultados por parte de los Jurados Electorales Especiales.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    ONPE llega al 100%: Keiko Fujimori es la virtual presidenta de Perú con el 50,135% de los votos

    La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) llegó este lunes al 100% de actas contabilizadas de la segunda vuelta presidencial en Perú, confirmando a Keiko Fujimori como virtual presidenta de la República.

    De acuerdo con los resultados oficiales del organismo electoral, la lideresa de Fuerza Popular obtuvo el 50,135% de los votos, equivalente a 9.223.396 sufragios.

    Su contendor, Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, alcanzó el 49,865%, con 9.173.755 votos.

    Con ello, Fujimori consolidó una ventaja de 49.641 votos sobre Sánchez, en una elección marcada por un estrecho margen entre ambas candidaturas.

    ONPE llega al 100%: Keiko Fujimori es la virtual presidenta de Perú con el 50,135% de los votos. En la imagen, Roberto Sánchez y Keiko Fujimori.

    Pese al avance del cómputo oficial de la ONPE, aún resta que culminen las audiencias de proclamación descentralizada de resultados a nivel de los Jurados Electorales Especiales (JEE), paso previo a la proclamación nacional.

    Según informó el vocero del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Valdivia, durante la mañana se esperaba que 22 JEE proclamaran resultados este lunes, con lo que solo quedarían seis pendientes de completar el procedimiento.

    Durante la tarde, la cifra de jurados pendientes se redujo a cuatro: Huancavelica, Tumbes, Coronel Portillo y Piura 2.

    Valdivia explicó que los JEE restantes se encuentran a la espera del vencimiento de los plazos para la presentación y resolución de eventuales impugnaciones.

    ONPE llega al 100%: Keiko Fujimori es la virtual presidenta de Perú con el 50,135% de los votos

    “En la fecha aproximada del 3 estaríamos proclamando los resultados”, indicó el vocero del JNE.

    Además, el organismo electoral prevé que la entrega de credenciales a la fórmula presidencial ganadora se realice el 15 de julio en el Teatro Nacional.

    Hasta el momento, 39 de los 60 Jurados Electorales Especiales ya proclamaron sus resultados entre el jueves 25 de junio y este lunes 29.

    La proclamación nacional del JNE será el último paso para oficializar a la fórmula ganadora de la segunda vuelta presidencial peruana.

    Fujimori agradece apoyo y llama a esperar proclamación oficial

    Tras conocerse el avance del proceso electoral, Keiko Fujimori publicó un mensaje en su cuenta de X, en el que agradeció el respaldo recibido durante la segunda vuelta y apuntó a esperar la proclamación oficial de los resultados.

    La candidata de Fuerza Popular, que figura como virtual ganadora tras el 100% de actas contabilizadas por la ONPE, remarcó que el proceso aún debe completar su etapa formal ante los organismos electorales.

    Su pronunciamiento se da mientras el Jurado Nacional de Elecciones continúa con el proceso de proclamación descentralizada de resultados, paso previo a la confirmación nacional de la fórmula presidencial ganadora.

    De acuerdo con el conteo final de la ONPE, Fujimori obtuvo el 50,135% de los votos, frente al 49,865% alcanzado por Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú.

    ONPE llega al 100%: Keiko Fujimori es la virtual presidenta de Perú con el 50,135% de los votos
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