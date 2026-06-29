ONU confirma la muerte de al menos 28 civiles en bombardeos de Pakistán en Afganistán
La misión de Naciones Unidas en Afganistán informó que entre las víctimas hay mujeres y niños, además de 49 heridos. El gobierno talibán elevó el balance a 36 muertos y acusó a Islamabad de cometer un “crimen y acto de barbarie”.
Al menos 28 civiles murieron y 49 resultaron heridos tras bombardeos lanzados por Pakistán contra el este de Afganistán, según confirmó este lunes la Misión de Asistencia de Naciones Unidas en Afganistán (Unama).
Los ataques ocurrieron durante la noche del domingo y afectaron zonas de las provincias de Paktia, Paktika y Kunar, en medio de una nueva escalada de tensión entre ambos países.
De acuerdo con la Unama, el ataque más grave se registró cerca de las 23.30 horas locales en el distrito de Chamkani, en la provincia de Paktia, donde murieron al menos 22 civiles y otros 47 resultaron heridos.
Casi al mismo tiempo, otro bombardeo en el distrito de Gyan, en Paktika, dejó seis civiles muertos. Un tercer ataque, en el distrito de Marawara, provincia de Kunar, hirió a dos niños.
La agencia de Naciones Unidas advirtió que las cifras son preliminares y podrían aumentar a medida que los hospitales continúen atendiendo a los heridos.
“Unama reitera su llamado al respeto de los principios del derecho humanitario internacional de precaución, distinción y proporcionalidad para proteger a la población civil”, señaló la entidad en un comunicado.
Kabul acusa violación de soberanía
El gobierno de facto talibán elevó el balance a 36 civiles muertos y 163 heridos, y acusó a Pakistán de atacar directamente zonas residenciales.
El portavoz adjunto de los talibanes, Hamdullah Fitrat, sostuvo que los bombardeos impactaron contra viviendas civiles. Testigos también denunciaron que el Ejército paquistaní habría realizado segundos ataques cuando vecinos intentaban rescatar a heridos de los primeros bombardeos.
El principal portavoz de Afganistán, Zabihullah Mujahid, calificó la ofensiva como un “crimen y acto de barbarie”.
El Ministerio de Asuntos Exteriores afgano afirmó que los ataques violaron el derecho internacional, los principios humanitarios y la soberanía de Afganistán. Además, acusó a Islamabad de responsabilizar a Kabul por incidentes de seguridad en territorio paquistaní sin entregar pruebas.
Pakistán, en cambio, aseguró que sus bombardeos formaron parte de una operación antiterrorista y afirmó haber abatido a 29 insurgentes. Islamabad sostiene que los ataques apuntaban a escondites de militantes responsables de acciones armadas dentro de su territorio.
Nueva tensión entre Afganistán y Pakistán
Los bombardeos se produjeron después del asesinato de tres miembros de las fuerzas armadas paquistaníes ocurrido el sábado en Karachi, atribuido por Islamabad a presuntos terroristas vinculados a los talibanes paquistaníes.
Pakistán acusa desde hace tiempo a las autoridades afganas de dar refugio a ese grupo, algo que han negado reiteradamente.
La tensión entre ambos países se ha repetido en episodios anteriores de ataques transfronterizos. Según los antecedentes entregados por Naciones Unidas, Pakistán ya ha realizado bombardeos similares en territorio afgano, con saldo de víctimas civiles.
Uno de los episodios más graves ocurrió el 16 de marzo, cuando un ataque aéreo contra el Hospital de Rehabilitación de Drogas Omid, en Kabul, dejó al menos 269 civiles muertos y 122 heridos, según la verificación independiente de la Unama.
Por ahora, la misión de Naciones Unidas informó que continuará recabando antecedentes sobre los nuevos bombardeos en el este afgano, mientras Kabul prometió responder a la ofensiva paquistaní.
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