ONU confirma la muerte de al menos 28 civiles en bombardeos de Pakistán en Afganistán. Imagen referencial.

Al menos 28 civiles murieron y 49 resultaron heridos tras bombardeos lanzados por Pakistán contra el este de Afganistán, según confirmó este lunes la Misión de Asistencia de Naciones Unidas en Afganistán (Unama).

Los ataques ocurrieron durante la noche del domingo y afectaron zonas de las provincias de Paktia, Paktika y Kunar, en medio de una nueva escalada de tensión entre ambos países.

De acuerdo con la Unama, el ataque más grave se registró cerca de las 23.30 horas locales en el distrito de Chamkani, en la provincia de Paktia, donde murieron al menos 22 civiles y otros 47 resultaron heridos.

UNAMA has confirmed that at least 28 civilians were killed and 49 injured in airstrikes carried out in Paktya, Paktika and Kunar provinces in #Afghanistan on the evening of Sunday 28 June.

Full statement [in English, Dari, Pashto]: https://t.co/m4NvYHTDK5 pic.twitter.com/D3UUWM0TLR — UNAMA News (@UNAMAnews) June 29, 2026

Casi al mismo tiempo, otro bombardeo en el distrito de Gyan, en Paktika, dejó seis civiles muertos. Un tercer ataque, en el distrito de Marawara, provincia de Kunar, hirió a dos niños.

La agencia de Naciones Unidas advirtió que las cifras son preliminares y podrían aumentar a medida que los hospitales continúen atendiendo a los heridos.

“Unama reitera su llamado al respeto de los principios del derecho humanitario internacional de precaución, distinción y proporcionalidad para proteger a la población civil”, señaló la entidad en un comunicado.

Kabul acusa violación de soberanía

El gobierno de facto talibán elevó el balance a 36 civiles muertos y 163 heridos, y acusó a Pakistán de atacar directamente zonas residenciales.

El portavoz adjunto de los talibanes, Hamdullah Fitrat, sostuvo que los bombardeos impactaron contra viviendas civiles. Testigos también denunciaron que el Ejército paquistaní habría realizado segundos ataques cuando vecinos intentaban rescatar a heridos de los primeros bombardeos.

ONU confirma la muerte de al menos 28 civiles en bombardeos de Pakistán en Afganistán. En la imagen, Zabiullah Mujahid. HECTOR RETAMAL

El principal portavoz de Afganistán, Zabihullah Mujahid, calificó la ofensiva como un “crimen y acto de barbarie”.

El Ministerio de Asuntos Exteriores afgano afirmó que los ataques violaron el derecho internacional, los principios humanitarios y la soberanía de Afganistán. Además, acusó a Islamabad de responsabilizar a Kabul por incidentes de seguridad en territorio paquistaní sin entregar pruebas.

Pakistán, en cambio, aseguró que sus bombardeos formaron parte de una operación antiterrorista y afirmó haber abatido a 29 insurgentes. Islamabad sostiene que los ataques apuntaban a escondites de militantes responsables de acciones armadas dentro de su territorio.

Nueva tensión entre Afganistán y Pakistán

Los bombardeos se produjeron después del asesinato de tres miembros de las fuerzas armadas paquistaníes ocurrido el sábado en Karachi, atribuido por Islamabad a presuntos terroristas vinculados a los talibanes paquistaníes.

Pakistán acusa desde hace tiempo a las autoridades afganas de dar refugio a ese grupo, algo que han negado reiteradamente.

ONU confirma la muerte de al menos 28 civiles en bombardeos de Pakistán en Afganistán. Imagen referencial.

La tensión entre ambos países se ha repetido en episodios anteriores de ataques transfronterizos. Según los antecedentes entregados por Naciones Unidas, Pakistán ya ha realizado bombardeos similares en territorio afgano, con saldo de víctimas civiles.

Uno de los episodios más graves ocurrió el 16 de marzo, cuando un ataque aéreo contra el Hospital de Rehabilitación de Drogas Omid, en Kabul, dejó al menos 269 civiles muertos y 122 heridos, según la verificación independiente de la Unama.

Por ahora, la misión de Naciones Unidas informó que continuará recabando antecedentes sobre los nuevos bombardeos en el este afgano, mientras Kabul prometió responder a la ofensiva paquistaní.