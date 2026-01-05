Operación militar en Venezuela genera preocupación en Irán en medio de protestas

El líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, habla durante una reunión en Teherán, Irán, el 25 de septiembre de 2024. Foto: Archivo

Un día antes de que Estados Unidos lanzara la operación militar que capturó a Nicolás Maduro en Venezuela, el Presidente Donald Trump lanzó una advertencia a los líderes iraníes en medio de las protestas que afectan al país desde la semana pasada: Si Irán “mata violentamente a manifestantes pacíficos, como es su costumbre, Estados Unidos acudirá a su rescate”, declaró en Truth Social. “Estamos listos para actuar”.

Así, la amenaza del mandatario de intervenir en las protestas de Irán adquirió un tono diferente para Teherán ahora que la captura de Maduro por parte de Estados Unidos ha generado incertidumbre sobre hasta dónde está dispuesto a llegar el presidente, dijo el diario The Wall Street Journal.

“Esto confirma que Trump es impredecible y que realmente todo está sobre la mesa con respecto a Irán”, indicó al periódico Sanam Vakil, director del programa de Medio Oriente y el Norte de África en Chatham House, un grupo de expertos en Londres.

El líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, emite su voto durante las elecciones presidenciales en Teherán, Irán, el 28 de junio de 2024. Foto: Archivo Office of the Iranian Supreme Le

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán instó el sábado a las Naciones Unidas a intervenir para detener lo que calificó como una agresión ilegal de Estados Unidos contra Venezuela. El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, calificó la captura de Maduro omo “un claro ejemplo de terrorismo de Estado” en una llamada con su homólogo venezolano, Yván Gil.

Varios altos dirigentes iraníes han amenazado con tomar represalias contra Estados Unidos si Trump cumple su amenaza de intervenir del lado de los manifestantes.

Las protestas han convulsionado a Irán durante una semana. Aunque no han alcanzado la magnitud ni el alcance de las dos últimas grandes revueltas -una en 2022 liderada por mujeres y otra en 2019, desencadenada por los precios de la gasolina-, han inquietado a altos funcionarios y provocado una rápida reacción de Estados Unidos e Israel.

El ministro de Asuntos Exteriores israelí y varios funcionarios del gobierno se han pronunciado en nombre de los manifestantes. Gila Gamliel, ministra israelí de Innovación, Ciencia y Tecnología, declaró en un video publicado en redes sociales el jueves: “Israel está con ustedes y los apoyamos en todo lo posible”.

Según The New York Times, lo ocurrido en Venezuela ha desconcertado a los líderes y figuras políticas iraníes, debido a que las consecuencias para Teherán son innegables.

Una mujer pasa junto a una valla publicitaria con los retratos de los líderes iraníes y libaneses asesinados en la plaza Enghelab de Teherán, el 11 de mayo de 2025. Foto: Archivo ATTA KENARE

Ali Gholhaki, un comentarista de línea dura en Irán, dijo al periódico en una entrevista telefónica que la grave situación económica había sido crucial en la caída de los líderes tanto de Venezuela como de Siria, creando un torbellino de descontento público y desánimo en las fuerzas de seguridad. “La lección para Irán es que debemos ser extremadamente cuidadosos para que no se repita la misma situación aquí”, indicó Gholhaki. “Cuando la policía antidisturbios, las fuerzas de seguridad y el Ejército luchan por su sustento, las líneas de defensa se derrumban”.

El viernes, dijo The New York Times, después de que Trump amenazara con atacar a Irán, el Consejo Supremo de Seguridad Nacional, organismo encargado de la seguridad interna y externa, celebró una reunión de emergencia a altas horas de la noche para debatir cómo contener las protestas con menos violencia y evitar avivar la indignación pública. También querían prepararse para la posibilidad de ataques militares, según tres funcionarios iraníes familiarizados con las deliberaciones del gobierno que pidieron no ser identificados por tratarse de temas delicados.

Los tres funcionarios afirmaron que, a medida que se intensificaban las protestas, altos funcionarios, en reuniones y conversaciones privadas, reconocieron que la República Islámica se había visto obligada a actuar en modo de sobrevivencia. Los funcionarios parecen tener pocas herramientas a su disposición para afrontar los apremiantes desafíos de una economía en crisis que alimenta el malestar social o la amenaza de un mayor conflicto con Israel y Estados Unidos. El presidente Masoud Pezeshkian lo ha reiterado públicamente en las últimas semanas, llegando incluso a anunciar que no tenía ideas para resolver los numerosos problemas de Irán.

“Cualquier política injusta en la sociedad está condenada al fracaso”, declaró el Sr. Pezeshkian en un discurso el jueves, su primera intervención pública desde el inicio de las protestas. “Acepten que debemos escuchar a la gente”.

La preocupación habría llegado a tal punto que -según el diario inglés The Times- el ayatolá iraní Alí Jamenei tiene un plan B para huir del país si sus fuerzas de seguridad no logran reprimir las protestas o desertan.

Jamenei, de 86 años, planea escapar de Teherán con un círculo cercano de hasta 20 asistentes y su familia, si ve que el Ejército y la seguridad llamados a sofocar los disturbios están desertando o no cumpliendo las órdenes.

“‘El ‘plan B’ es para Jamenei y su círculo más cercano de asociados y familiares, incluido su hijo y heredero aparente designado, Mojtaba”, dijo una fuente de inteligencia a The Times.

Beni Sabti, quien sirvió durante décadas en la inteligencia israelí después de huir del régimen ocho años después de la Revolución Islámica, dijo a The Times que Jamenei huiría a Moscú porque “no hay otro lugar para él”.

Jamenei también “admira a Putin , aunque la cultura iraní es más parecida a la cultura rusa”, agregó.

El plan de fuga se basa en la huida de su aliado, el caído líder sirio Bashar al-Assad, quien escapó de Damasco a bordo de un avión a Moscú para reunirse con su familia antes de que las fuerzas de la oposición asaltaran la capital en diciembre de 2024.

“Han planeado una ruta de salida de Teherán en caso de que sientan la necesidad de escapar”, lo que incluye “reunir activos, propiedades en el extranjero y dinero en efectivo para facilitar su paso seguro”, dijo la fuente.

Se sabe que Jamenei posee una importante red de activos, algunos de ellos bajo el control de Setad, una de las organizaciones más poderosas de Irán, parte de un sistema de fundaciones benéficas semiestatales conocidas por su ocultación financiera. Se estima que el total de activos asciende a 95.000 millones de dólares, según una investigación de Reuters de 2013, incluyendo propiedades y empresas, todas en posesión y bajo el control de Jamenei.

Muchos de sus colaboradores más cercanos, incluido el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Larijani (quien advirtió al presidente Trump que se mantuviera al margen de los asuntos de Teherán), tienen familiares que ya viven en el extranjero, incluso en Estados Unidos, Canadá y Dubai.

Origen de las protestas

Las protestas comenzaron debido a los problemas económicos del país, luego que la moneda iraní, el rial, cayera mínimos históricos. Las medidas que el gobierno ha tomado hasta ahora para abordar la crisis, como reemplazar al gobernador del banco central y anunciar cambios en la política monetaria, han tenido poco éxito. Reparar realmente la economía requeriría cambios políticos importantes que resultarían en un acuerdo nuclear con Washington para levantar las sanciones y en una ofensiva contra la corrupción.

Los analistas afirman que los problemas del país están entrelazados, dijo el diario The New York Times. La economía se vio gravemente perjudicada por las sanciones estadounidenses a las ventas de petróleo y las transacciones bancarias internacionales, impuestas en 2018 cuando Trump abandonó el acuerdo nuclear con Teherán. Tras la reimposición de las sanciones por parte del Consejo de Seguridad de la ONU en septiembre, la moneda iraní se desplomó aún más. La corrupción generalizada y la mala gestión también han influido.

A los problemas de Irán se suma el continuo conflicto con Israel. El gobierno de Benjamin Netanyahu ha perpetrado asesinatos y explosiones contra estructuras nucleares y militares, mientras que Irán ha armado y financiado a grupos militantes en Líbano, Gaza y Cisjordania.

Israel lanzó un ataque sorpresa contra Irán en junio pasado, lo que desencadenó un conflicto de 12 días que culminó con el bombardeo estadounidense y graves daños a las instalaciones nucleares iraníes.

La semana pasada, según afirmaron a The New York Times, tres funcionarios familiarizados con las conversaciones gubernamentales, había aumentado la preocupación de que, si la inestabilidad interna continuaba, Israel vería una oportunidad para atacar de nuevo. Las declaraciones de Trump y de funcionarios israelíes avivaron esos temores, añadieron los funcionarios.