OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
75 años. Piensa sin límites
Mundo

Oro y mármol en el baño Lincoln: Trump anuncia nueva remodelación en la Casa Blanca

“Renové el cuarto de baño Lincoln de la Casa Blanca. Se renovó en la década de 1940 con un estilo art déco de azulejos verdes, totalmente inadecuado para la época de Lincoln“, señaló el mandatario estadounidense en su cuenta de Thruth Social.

Por 
Sebastián Escobar F.
Remodelaciones en la Casa Blanca.

El pasado viernes 31 de octubre, el mandatario estadounidense, Donald Trump, anunció una nueva remodelación en la Casa Blanca, esta vez se tratándose del baño Lincoln, el cual fue remodelado con decoraciones de oro y mármol.

“Renové el cuarto de baño Lincoln de la Casa Blanca. Se renovó en la década de 1940 con un estilo art déco de azulejos verdes, totalmente inadecuado para la época de Lincoln“, escribió Trump en su plataforma Truth Social.

En ese sentido,explicó que “lo hice en mármol estatuario pulido blanco y negro. Era muy adecuado para la época de Abraham Lincoln y, de hecho,¡podría ser el mármol que había originalmente!“, compartiendo las imágenes del nuevo baño.

Presidente de Estados Unidos, Donald Trump Foto: REUTERS.

El baño catalogado como parte de un recinto histórico se encuentra adjunto al “dormitorio Lincoln” y aunque esta se trataría de la oficina y sala del gabinete presidencial utilizada por Abraham Lincoln (1861-1865) al día de hoy es utilizado por los visitantes de honor que se hospedan en la Casa Blanca.

El proyecto de remodelación se enmarca dentro de las otras reformas ordenadas por el mandatario republicano en la mansión presidencial. Así también, en el último año Trump ha solicitado pavimentar la rosaleda que ordenó crear la exprimera dama Jackie Kennedy.

Por otro lado, el proyecto de modificación hace unos días completó la demolición del ala este de la Casa Blanca para construir un gran salón de baile, una obra valorada en trescientos millones de dólares y que se edificará, según el mandatario, con aportes de donantes.

Más sobre:Estados UnidosDonald TrumpRemodelaciónInternacionalCasa Blanca

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Moneda conmemorativa de Maradona causa furor en Argentina: se agotó en tres días

Incendio en tres viviendas deja a un hombre fallecido y 15 damnificados en Caldera

La Florida celebra 126 años con festival itinerante de arte y cultura gratuito en sus barrios

Es oficial: Los Simpson invaden Fortnite Battle Royale

Quién es Doca, el número dos del Comando Vermelho que sigue prófugo tras letal operación policial en Río de Janeiro

Lo que se sabe de la desaparición de Valentina Alarcón: fue vista por última vez en La Pintana

Lo más leído

1.
10 detenidos y más de 200 vehículos fuera de circulación tras fiscalizaciones por “rodadas” de motos en Halloween

10 detenidos y más de 200 vehículos fuera de circulación tras fiscalizaciones por “rodadas” de motos en Halloween

2.
Tras desmentido del SML por osamentas sin periciar: Kaiser señala que declaración “es engañosa y defrauda la fe pública”

Tras desmentido del SML por osamentas sin periciar: Kaiser señala que declaración “es engañosa y defrauda la fe pública”

3.
SHOA descarta tsunami en costas de Chile tras sismo percibido en el mar antártico

SHOA descarta tsunami en costas de Chile tras sismo percibido en el mar antártico

4.
Temblor hoy, domingo 2 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, domingo 2 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

5.
Santiago Posteguillo, escritor español: “Julio César tenía muy claro que debía dominar el relato”

Santiago Posteguillo, escritor español: “Julio César tenía muy claro que debía dominar el relato”

Portada del dia

La mejor información para estas elecciones🗳️📰

Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Anuncian frío y lluvia para la noche de Halloween en la Región Metropolitana

Anuncian frío y lluvia para la noche de Halloween en la Región Metropolitana

Asalto al Museo del Louvre: qué se sabe de los cinco nuevos detenidos en relación al robo

Asalto al Museo del Louvre: qué se sabe de los cinco nuevos detenidos en relación al robo

Por qué Trump ordenó ensayos con armas nucleares y cómo se relaciona con Rusia y China

Por qué Trump ordenó ensayos con armas nucleares y cómo se relaciona con Rusia y China

Sustos que dan gusto: 7 ideas de disfraces de Halloween fáciles, para quienes dejaron la tarea a última hora

Sustos que dan gusto: 7 ideas de disfraces de Halloween fáciles, para quienes dejaron la tarea a última hora

Servicios

Anuncian probables tormentas eléctricas en la Región del Biobío

Anuncian probables tormentas eléctricas en la Región del Biobío

A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. O’Higgins en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. O’Higgins en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Elche en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Elche en TV y streaming

Incendio en tres viviendas deja a un hombre fallecido y 15 damnificados en Caldera
Chile

Incendio en tres viviendas deja a un hombre fallecido y 15 damnificados en Caldera

La Florida celebra 126 años con festival itinerante de arte y cultura gratuito en sus barrios

Anuncian probables tormentas eléctricas en la Región del Biobío

Grau por rechazo del Presupuesto: “Chile Vamos ha tomado la lógica de Republicanos y espero que después de la elección retome una actitud más dialogante”
Negocios

Grau por rechazo del Presupuesto: “Chile Vamos ha tomado la lógica de Republicanos y espero que después de la elección retome una actitud más dialogante”

En la hora del adiós: Viaje a los inicios de Telefónica en Chile

La aventura neoyorquina de Corbo, Hurtado y Larraín

Moneda conmemorativa de Maradona causa furor en Argentina: se agotó en tres días
Tendencias

Moneda conmemorativa de Maradona causa furor en Argentina: se agotó en tres días

Es oficial: Los Simpson invaden Fortnite Battle Royale

La pastilla que están tomando cada vez más las mujeres para situaciones estresantes

Al Betis de Manuel Pellegrini le basta un tiempo para arrollar al Mallorca y volver a la senda de la victoria en LaLiga
El Deportivo

Al Betis de Manuel Pellegrini le basta un tiempo para arrollar al Mallorca y volver a la senda de la victoria en LaLiga

Con Palacios como titular: Boca Juniors vence en el epilogo a Estudiantes y es líder en Argentina

Alejandro Tabilo gana un extenso partido de tres horas en su entreno en Atenas y ahora se medirá ante Novak Djokovic

Cómo son las “casas embrujadas” de Frank & Mortis que prometen “llevar el miedo a otro nivel”
Finde

Cómo son las “casas embrujadas” de Frank & Mortis que prometen “llevar el miedo a otro nivel”

5 fiestas de miedo para celebrar Halloween en Santiago

Avistamiento de aves, cisnes de cuello negro y más: la biodiversidad que ofrece Parque Tricao

Gustavo Rodríguez, escritor: “Si fuera panadero, le habría entregado panes deliciosos a mi madre; pero soy un escritor”
Cultura y entretención

Gustavo Rodríguez, escritor: “Si fuera panadero, le habría entregado panes deliciosos a mi madre; pero soy un escritor”

Luis Jara lanza su primer libro autobiográfico: “Acá no hay arrepentimiento de nada”

El último acto de Héctor Noguera, un apóstol de la cultura chilena

Oro y mármol en el baño Lincoln: Trump anuncia nueva remodelación en la Casa Blanca
Mundo

Oro y mármol en el baño Lincoln: Trump anuncia nueva remodelación en la Casa Blanca

Quién es Doca, el número dos del Comando Vermelho que sigue prófugo tras letal operación policial en Río de Janeiro

Trump sobre Xi Jinping y eventual acción militar de China sobre Taiwán: “Él conoce las consecuencias”

Lorenza Bas: la artista chilena detrás del corto que llegó al London Fashion Week
Paula

Lorenza Bas: la artista chilena detrás del corto que llegó al London Fashion Week

Mujeres que impactan: Evelyn Cordero y la neurociencia como motor de cambio educativo

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”