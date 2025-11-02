Oro y mármol en el baño Lincoln: Trump anuncia nueva remodelación en la Casa Blanca

El pasado viernes 31 de octubre, el mandatario estadounidense, Donald Trump, anunció una nueva remodelación en la Casa Blanca, esta vez se tratándose del baño Lincoln, el cual fue remodelado con decoraciones de oro y mármol.

“Renové el cuarto de baño Lincoln de la Casa Blanca. Se renovó en la década de 1940 con un estilo art déco de azulejos verdes, totalmente inadecuado para la época de Lincoln“, escribió Trump en su plataforma Truth Social.

En ese sentido,explicó que “lo hice en mármol estatuario pulido blanco y negro. Era muy adecuado para la época de Abraham Lincoln y, de hecho,¡podría ser el mármol que había originalmente!“, compartiendo las imágenes del nuevo baño.

Presidente de Estados Unidos, Donald Trump Foto: REUTERS.

El baño catalogado como parte de un recinto histórico se encuentra adjunto al “dormitorio Lincoln” y aunque esta se trataría de la oficina y sala del gabinete presidencial utilizada por Abraham Lincoln (1861-1865) al día de hoy es utilizado por los visitantes de honor que se hospedan en la Casa Blanca.

El proyecto de remodelación se enmarca dentro de las otras reformas ordenadas por el mandatario republicano en la mansión presidencial. Así también, en el último año Trump ha solicitado pavimentar la rosaleda que ordenó crear la exprimera dama Jackie Kennedy.

Por otro lado, el proyecto de modificación hace unos días completó la demolición del ala este de la Casa Blanca para construir un gran salón de baile, una obra valorada en trescientos millones de dólares y que se edificará, según el mandatario, con aportes de donantes.