Países de la región apuestan a nuevos cierres de fronteras ante alza de casos de Covid

Pese a ser uno de los países menos afectados por la pandemia de América Latina, Uruguay cerró este lunes todas sus fronteras con el objetivo de frenar la propagación del coronavirus que ha provocado un aumento de los casos y las muertes en ese país.

“Con pesar tomamos la decisión de suspender el ingreso al país entre los días 21 de diciembre y 10 de enero”, dijo el Presidente Luis Lacalle Pou al anunciar el miércoles pasado la restricción del ingreso de personas desde el extranjero, el mismo día en que Uruguay registró su récord de muertes diarias (cuatro personas fallecieron en 24 horas). “Queremos decir que esta disposición nadie la adopta con alegría, en ninguna circunstancia. Pero están determinadas porque hay que preservar derechos muy importantes y diría que sagrados, como el derecho a la vida y la salud”, complementó el ministro de Defensa, Javier García.

Actualmente, Uruguay suma 13.477 casos y 119 muertes. Pero el fin de semana el país sumó nuevos récords. El sábado registró la cifra diaria más alta hasta ahora de casos (607). Y esa misma jornada contabilizó cinco muertos en 24 horas, marca que se repitió el domingo.

Una pareja vende mascarillas, en Montevideo, Uruguay. Foto: Reuters

La semana pasada las autoridades locales habían advertido del empeoramiento del riesgo en la frontera con Brasil, dado que las regiones del estado de Río Grande del Sur limítrofes con Uruguay pasaron a una alerta de color negro, la de altísimo riesgo de contagios de Covid-19.

Frente a este escenario, a partir de este lunes el gobierno de Lacalle desplegó por todas las zonas limítrofes con Argentina y Brasil más de 500 integrantes del Ejército y la Armada con 25 puestos de control. Además, los puentes se vallaron y sólo está permitido el ingreso de transporte de carga. Asimismo, los vuelos particulares están prohibidos, igual que la llegada de embarcaciones procedentes de otros países. La norma exceptúa a transportistas y a quienes hayan comprado pasajes hasta el 16 de diciembre inclusive.

El cierre de las fronteras, aprobado el viernes, puede ser ampliado durante otros 60 días después del 10 de enero.

Y la situación en la frontera con Brasil no solo complica a Uruguay. Según informó el diario argentino La Nación, el gobierno de Alberto Fernández también podría determinar el cierre de fronteras con ese país, justo en el inicio de la temporada de verano.

“Se sigue con atención el tema Brasil. Es probable que se restrinjan las fronteras”, afirmaron al periódico desde un despacho importante de la Casa Rosada. En el Ministerio de Salud se sucedían las llamadas, las videoconferencias y las reuniones presenciales, aunque aún no había definiciones concretas, detalló el medio. “Aún no se tomó la decisión. No se descarta”, afirmaron en el entorno del ministro Ginés González García. Desde el gobierno porteño reconocieron la preocupación, aunque agregaron una alternativa menos drástica: la de testear masivamente a aquellos turistas que lleguen de Brasil, al estilo de la política implementada con quienes regresan de sus vacaciones a más de 150 kilómetros de la ciudad, agregó La Nación.

Con casi 7,3 millones de casos y más de 187 mil fallecidos por Covid-19, Brasil anunció la semana pasada que exigirá a partir del 30 de diciembre que los ciudadanos nacionales y extranjeros que desembarquen en cualquier aeropuerto procedentes del exterior presenten un examen demostrando que no están contagiados.

Un pasajero de la aerolínea British Airways llega al aeropuerto internacional de Galeao, en medio del brote de la enfermedad por coronavirus en Río de Janeiro, Brasil, el 21 de diciembre de 2020. REUTERS / Pilar Olivares

La exigencia consta en un decreto del Ministerio de la Presidencia publicado el viernes pasado, en el cual también se vuelve a prorrogar por otros tres meses la norma que prohíbe la entrada en Brasil de extranjeros por las fronteras terrestres o fluviales, con excepción de los venezolanos que deseen pedir refugio en el país, según detalla el diario Clarín.

La restricción a los viajeros que desembarcan en aeropuertos de Brasil procedentes del exterior había sido recomendada hacía varios meses por la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa), pero el gobierno del Presidente Jair Bolsonaro se había negado a imponerla.

A fines de noviembre, en tanto, Colombia anunció que las fronteras con Panamá, Ecuador, Perú, Brasil y Venezuela estarán cerradas hasta el 16 de enero de 2021. El gobierno de Iván Duque extendió así el cierre total de sus fronteras durante otro mes y medio con el objetivo de disminuir la propagación del Covid-19.