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    Pakistán afirma que será anfitrión de conversaciones entre EE.UU. e Irán “en los próximos días”

    Pese a no existir una confirmación de EE.UU o Irán, el Ministerio de Asuntos Exteriores hace hincapié en la confianza que han expresado ambas naciones para que Pakistán facilite las conversaciones.

    Por 
    Sofía Álvarez
    Imagen de la reunión de Egipto, Turquía, Pakistán y Arabia Saudita, obtenida del X de Ishaq Dar, ministerio de Relaciones Exteriores de Pakistán

    Pakistán afirmó que dentro de los siguientes días acogerá eventuales diálogos entre Estados Unidos e Irán, para empujarlos a la diplomacia.

    Este domingo, mediante la cuenta oficial de X del Ministerio de Asuntos Exteriores de Pakistán, notificaron que su país tiene “el honor de ser anfitrión y facilitar conversaciones significativas entre los dos lados en los próximos días, para un completo y duradero acuerdo del conflicto en curso”.

    Es por esto que, durante esta jornada, se reunieron por segunda vez los ministros de Asuntos Exteriores de Arabia Saudita, Turquía, Egipto y Pakistán en Islamabad, capital de este último. La primera convocatoria que tuvieron los cuatro países fue el pasado 19 de marzo.

    En el encuentro discutieron en detalle la situación regional y las maneras de propiciar un fin permanente al conflicto. Los cuatro países coinciden en que las conversaciones entre Washington y Teherán, propiciando la diplomacia y el diálogo, se realicen también en Islamabad.

    Además, en el comunicado del Ministerio, detallan que China también apoya la idea de propiciar estas pláticas diplomáticas.

    Todavía no existe confirmación de Estados Unidos o Irán para el encuentro, pero el Ministerio de Asuntos Exteriores pakistaní, encabezado por Ishaq Dar, hace hincapié en que ambas naciones han expresado su confianza en Pakistán para facilitar las conversaciones.

    De hecho, en la misma publicación de X, resaltan que Pakistán tiene una relación importante con Washington, además de permanecer activamente involucrados con líderes de Norteamérica en la búsqueda de una resolución pacífica al conflicto.

    De igual modo, el pasado sábado 28, Dar publicó en la misma red social que se comunicó por teléfono con su “hermano” Masud Pezeshkian, presidente iraní. “Le agradecí que valorara los sinceros esfuerzos de Pakistán por promover la paz y facilitar el diálogo en la región. Le informé sobre los esfuerzos diplomáticos que Pakistán está llevando a cabo, incluyendo el acercamiento a Estados Unidos y a países amigos de la región del Golfo y a países islámicos para facilitar el diálogo y reducir las tensiones”, relató en X la autoridad pakistaní.

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