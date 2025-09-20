SUSCRÍBETE
Mundo

Panel respaldado por Trump ya no recomienda la vacuna contra el Covid-19

El Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización, cuyos miembros fueron elegidos por Robert F. Kennedy Jr, un defensor antivacunas, cuestionó la eficacia y seguridad de las inmunizaciones contra la enfermedad respiratoria y se negó a recomendarlas.

Por 
Lya Rosen
Vacuna contra el Covid-19. Foto: referencial / archivo.

Un panel asesor sobre vacunas en Estados Unidos votó este viernes a favor de dejar de recomendar que todos los adultos reciban la vacuna contra la Covid-19, que hasta ahora estaba aprobada oficialmente para que la mayoría de los estadounidenses la recibiera una vez al año desde la pandemia.

El Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización (ACIP, por su siglas en inglés), un grupo integrado por miembros cuidadosamente seleccionados por el controvertido secretario de Salud de Estados Unidos y defensor antivacunas, Robert F. Kennedy Jr., dijo que ponerse la vacuna debería ser una elección individual y en consulta con un profesional médico.

El panel, respaldado por el presidente Donald Trump, también aprobó un texto que recomienda que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) insten a los proveedores de atención médica a advertir más enérgicamente sobre los supuestos riesgos de las vacunas.

En dos días de reuniones, la ACIP cambió además sus recomendaciones sobre la vacuna combinada contra el sarampión, las paperas, la rubéola y la varicela (MMRV) y retrasó los planes para una votación sobre la vacuna contra la hepatitis B.

El secretario de Salud de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr. Foto: REUTERS.

Para luego dedicar el viernes a debatir sobre la vacuna contra el Covid-19, que durante los últimos años ha sido una recomendación de rutina, como la inmunización anual contra la gripe. La ACIP votó a favor de abandonar el apoyo a la recomendación de la vacuna, incluso para poblaciones de alto riesgo como las personas mayores de 65 años.

En mayo, el gobierno federal ya había dejado de recomendar las vacunas contra el Covid-19 para mujeres embarazadas y niños sanos, restringiendo su uso en los ancianos y las personas con enfermedades subyacentes.

El secretario de Salud, un escéptico de las vacunas, en junio pasado despidió a los 17 miembros del comité y eligió personalmente a sus sucesores, lo que provocó indignación en la comunidad médica.

Los médicos y expertos en salud han criticado el cuestionamiento que desde hace tiempo realiza Kennedy Jr. sobre la seguridad y eficacia de una serie de vacunas, aunque en su audiencia de confirmación en el Senado dijo que “no las iba a quitar”.

Además han advertido que estos cambios podrían dificultar el acceso para las personas que buscan vacunas de refuerzo, tanto en términos de costo como de disponibilidad, en medio de un resurgimiento de casos y hospitalizaciones.

