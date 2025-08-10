SUSCRÍBETE
Mundo

Papa León XIV realiza llamado para que la humanidad pida por la paz mundial

El sumo pontífice reflexionó tras el rezo del Ángelus respecto a algunos conflictos mundiales: la firma de paz entre Armenia y Azerbaiyán y la violencia desatada en Haití.

Joaquín BarrientosPor 
Joaquín Barrientos
Papa León XIV realiza llamado para que la humanidad pida por la paz mundial

Este domingo, el papa León XIV realizó un llamado para que la humanidad pida por la paz mundial.

En ese contexto, también reflexionó sobre algunos conflictos alrededor del mundo: la firma de paz entre Armenia y Azerbaiyán, la violencia desatada en Haití y la conmemoración de los 80 años del lanzamiento de las bombas de Hiroshima y Nagasaki.

En su reflexión posterior al rezo del Ángelus, el sumo pontífice se dirigió primeramente a las personas que debían asumir decisiones en el ámbito político y militar. A ellas las instó a reflexionar sobre las consecuencias de sus decisiones sobre la población.

Respecto al lanzamiento de las bombas a Japón que dieron fin a la Segunda Guerra Mundial, el papa resaltó que “estos hechos despertaron en todo el mundo el rechazo de la guerra como vía para solucionar los conflictos”

Así, pasó luego a la situación entre Armenia y Azerbaiyán, que sellaron esta semana un acuerdo de paz que selló un conflicto que se había extendido por cuarenta años.

Felicito a Armenia y Azerbaiyán, que han logrado la firma de la Declaración conjunta de paz. Espero que este evento pueda contribuir a una paz estable y duradera en el sur del Cáucaso”, señaló.

Por otro lado, respecto a Haití mencionó que la nación enfrenta una "situación desesperada marcada por violencia, secuestros y violaciones de derechos humanos".

“Dirijo un sentido llamado a todos los responsables para que los rehenes sean liberados inmediatamente, y pido el apoyo concreto de la comunidad internacional para crear las condiciones sociales e institucionales que permitan a los haitianos vivir en paz”, pidió.

Más sobre:León XIVVaticanoAzerbaiyánArmeniaHaití

