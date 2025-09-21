SUSCRÍBETE
Mundo

Papa León XIV sobre Gaza: “No hay futuro basado en la violencia, en el exilio forzoso, en la venganza”

"Los pueblos necesitan paz: quien los ama de verdad, trabaja por la paz", aseveró el pontífice.

Paz RubioPor 
Paz Rubio
El Papa León XIV. Foto: Vatican News.

Durante el ángelus de este domingo, el Papa León XIV se refirió a la guerra de Israel contra Hamas, perpetrada en Gaza, Palestina.

“Con ustedes y con los pastores de las Iglesias de Tierra Santa repito: no hay futuro basado en la violencia, en el exilio forzoso, en la venganza. Los pueblos necesitan paz: quien los ama de verdad, trabaja por la paz”, sostuvo ante los miles de fieles reunidos en la plaza de San Pedro.

El pontífice, de nombre secular Robert Prevost, expresó su agradecimiento “a las diversas asociaciones católicas comprometidas con la solidaridad con la población de Gaza”.

“Agradezco su iniciativa y la de muchos otros en toda la Iglesia que expresan su cercanía a nuestros hermanos y hermanas que sufren en esa tierra martirizada”, añadió.

El miércoles pasado León XIV había manifestado su “profunda solidaridad” con el pueblo palestino “que sigue viviendo con miedo y sobrevive en condiciones inaceptables, obligado por la fuerza a abandonar una vez más sus tierras”.

Ante el Señor omnipotente que dijo: ‘No matarás’ y ante toda la historia de la humanidad digo que toda persona tiene siempre una dignidad inviolable que debe ser respetada y protegida", aseveró para luego reiterar el llamado para un alto al fuego.

El conflicto bélico en curso entre Israel y Hamas ha causado la muerte de al menos 65.283 palestinos, según cifras entregadas por Ministerio de Salud de Gaza, respaldadas en términos generales por la ONU.

Un estudio independiente dirigido por Michael Spagat, investigador del Royal Holloway College de la Universidad de Londres junto al Centro Palestino de Investigación Política y Encuestas (PCPSR), sugiere que la cifra podría ser mucho mayor. El estudio, informa Deutsche Welle, da cuenta de 75.200 muertes directas por la guerra entre el 7 de octubre de 2023 y el 5 de enero de 2025.

Un comité independiente de la ONU concluyó el pasado martes que Israel está cometiendo un genocidio en Gaza. Las conclusiones fueron rechazadas por Israel y Estados Unidos, que además vetó nuevamente una resolución en el Consejo de Seguridad de la ONU para pedir un alto el fuego.

La ofensiva israelí se ha intensificado en los últimos meses, especialmente luego de que el gabinete de seguridad de ese país aprobara un plan para ocupar la Ciudad de Gaza. Respecto del futuro de los habitantes del enclave, tanto el presidente de EE.UU., Donald Trump, como el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, han abogado por el desplazamiento forzoso de éstos hacia naciones vecinas.

En Israel, en tanto, se estima que 1.139 personas han muerto luego del ataque del 7 de octubre de 2023 perpetrado por Hamas y que 251 israelíes fueron capturados como rehenes, de los cuales al menos 49 han muerto y 155 fueron liberados o rescatados con vida, Del total de 50 que permanecen en cautiverio, solo 23 estarían con vida, estima el gobierno israelí. A esta cifra, se suman los 888 soldados muertos desde el inicio de la guerra, según cifras entregadas a inicios de julio.

