Para combatir acciones criminales: Colombia anuncia proyecto para construir Escudo Nacional Antidrones

Con un presupuesto de más de 700 mil millones de pesos, dijeron que buscan "adelantarse a nuevas amenazas".

El ministro de Defensa colombiano, Pedro Sánchez, informó que el gobierno de Gustavo Petro presentará un proyecto de Ley para construir un “escudo nacional antidrones” que tendría una inversión de más de 2,9 billones de pesos colombianos, es decir, casi 700 mil millones de pesos chilenos.

Según recogió El Espectador, la iniciativa surge para hacer frente a grupos armados, que han iniciado operaciones con drones para poder concretar ilícitos .

En una publicación en X, desde el gobierno colombiano señalaron que este proyecto va a “adelantarse a nuevas amenazas” y “garantizar el control de espacio aéreo, porque de lo contrario, perderemos muchas vidas”.

🇨🇴 Colombia da un paso histórico en seguridad y defensa nacional. Iniciamos el Proyecto Escudo Nacional Anti Drones, una de las estrategias más audaces e innovadoras para proteger el espacio aéreo frente al uso criminal de drones. Este proyecto estratégico tendrá una inversión… pic.twitter.com/0VYuJFpYup — Mindefensa (@mindefensa) January 10, 2026

El ministro también adelantó que desde la presidencia se tiene estimado invertir un billón de pesos colombianos para que se adelante la primera fase, que equivale a 240 mil millones de pesos chilenos.

Además el jefe de la cartera de Defensa de Colombia informó que se ha creado un equipo de carácter multidisciplinario entre las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, que formarán parte del Grupo de Drones y Antidrones.

Este tendrá tres líneas estratégicas: legislación y doctrina; entrenamiento y operaciones; y tecnología. Y contará con el apoyo del Grupo de Transparencia del ministerio.

El ministro además mencionó trece criterios que contempla este proyecto para poder llevarlo a cabo, entre ellos:

El contrato será de gobierno a la compañía, pero con acompañamiento del país al que pertenece esa empresa.

Se hará a través de contratación directa.

Solo se negociará con los fabricantes o representantes legales.

No recibirán ofertas de empresas integradoras o comercializadoras.

Dialogo entre las diferentes ofertas se hará directamente con el equipo de drones y antidrones.

Además, hicieron una invitación a empresas y países interesados en esta iniciativa para el viernes 16 de enero para intercambiar propuestas y escuchar nuevamente los requisitos para participar de esta licitación.