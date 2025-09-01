Pedro Sánchez acusa que en España “hay jueces haciendo política”

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha asegurado este lunes que cree que “hay jueces haciendo política”, “afortunadamente” la minoría, y “políticos que tratan de hacer justicia”, algo que, según ha lamentado, hace un “daño terrible” al Poder Judicial, al tiempo que ha apelado a una reflexión del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre “cómo poder defenderse ante procesos que claramente son muy defectuosos tanto en el fondo como la forma”.

Así se ha pronunciado el jefe del Ejecutivo en una entrevista en el Telediario de TVE, que ha recogido Europa Press, consultado por las investigaciones judiciales que afectan a su entorno familiar.

Sánchez ha lamentado que dichas acusaciones provienen “de denuncias falsas, de recortes de prensa, de organizaciones ultraderechistas” que se presentan en determinados juzgados para abrir una causa, en este caso contra sus familiares. “Y yo, por supuesto, que defiendo su honestidad y su inocencia”, ha zanjado sobre su esposa y hermano.

El presidente del gobierno se ha mostrado confiado en la Justicia, si bien ha señalado que aunque “la inmensa mayoría de jueces y fiscales de nuestro país hacen bien su trabajo y cumplen con la ley, con la misma rotundidad digo hay jueces que no”. “Están pagando dos personas por el mero hecho de ser familiares míos”, ha dicho Sánchez, al tiempo que ha subrayado que espera que “se haga justicia” y “que el tiempo ponga las cosas en su sitio”.

Así, ha pedido una reflexión por parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre “cómo poder defenderse ante procesos que claramente son muy defectuosos tanto en el fondo como la forma”. “Esto es algo que representa o que corresponde al Poder Judicial y, por tanto, tendrán que ser ellos quienes valoren si estas instrucciones, si estas causas abiertas, tienen los parámetros de independencia, de respeto a la presunción de inocencia que creo que merecen todos los ciudadanos y ciudadanas en nuestro país”, ha indicado.

Por otra parte, Sánchez se ha reafirmado en su defensa de la inocencia del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, quien tiene pendiente sentarse en el banquillo por un presunto delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. “Voy a estar con los fiscales y jueces que persigan al delincuente”, ha dicho.

Al respecto, al jefe del Ejecutivo ha hecho referencia al voto particular contra el procesamiento del fiscal general, recalcando que “no se puede abrir un juicio a una persona sin ninguna prueba”. Sánchez ha insistido en que la “supuesta filtración” por la que se juzga a García Ortiz “no se ha podido probar” y que se trata de un “un caso de corrupción” que afecta a la presidenta de la Comunidad de Madrid y a su pareja.

“Dejar de insultar”

Sánchez ha denunciado que la crispación política es “consecuencia de algo previo” y “la causa tenemos que verla en la falta de respeto, de consideración”, en comentarios tipo “Me gusta la fruta”, en referencia a las palabras de Isabel Díaz Ayuso que, a su juicio, provocan “la barra libre para insultar al adversario político”.

Consultado por si tiene responsabilidades en la polarización en España, Sánchez ha explicado que esto es algo “asimétrico” pues, según ha dicho, él no insulta. “Puedo defender legítimamente mis ideas y criticar a mi adversario político”, ha aclarado el presidente, que ha pedido dejar el insulto y defender las ideas políticas “con convicción, con vehemencia, con pasión, pero, desde luego, con un mínimo de respeto”.