Perú rompe relaciones diplomáticas con México tras asilo político a ex primera ministra Betssy Chávez

Betssy Chávez fue procesada por su participación en el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, cuando el entonces mandatario intentó disolver el Congreso.

El gobierno de Perú anunció este lunes la ruptura de sus relaciones diplomáticas con México, luego de que se confirmara que la ex primera ministra Betssy Chávez, procesada por su participación en el fallido intento de golpe de Estado de Pedro Castillo en 2022, se encuentra asilada en la embajada mexicana en Lima.

Según confirman medios del país vecino, el anuncio fue realizado por el canciller peruano Hugo de Zela, quien calificó la decisión del gobierno mexicano como “equivocada e inaceptable”.

“Quiero lamentar que el gobierno mexicano persista en su equivocada e inaceptable posición, que ha llegado al punto de obligarnos a romper relaciones diplomáticas con un país que hasta antes de estos hechos teníamos una relación fraternal y de múltiples coincidencias ”, afirmó en conferencia de prensa desde la sede de la Cancillería peruana.

El secretario de Estado precisó que la medida afecta únicamente las relaciones diplomáticas y no las relaciones consulares, por lo que los ciudadanos peruanos en México y los mexicanos en Perú seguirán bajo la protección de sus respectivos consulados.

“La diferencia radica en que las relaciones diplomáticas se refieren a los vínculos políticos, económicos o turísticos entre dos países, mientras que las consulares están destinadas a proteger a los nacionales en el extranjero”, explicó el canciller.

Asilo político de Betssy Chávez

El Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú confirmó que la información sobre el asilo de Betssy Chávez fue recibida “hace unas pocas horas”.

“El gobierno ha tomado una decisión inmediata, como corresponde a la defensa de los intereses del Perú”, afirmó De Zela.

De igual modo, el canciller indicó que el Ejecutivo peruano aguarda una comunicación formal del gobierno mexicano para evaluar los pasos siguientes conforme al derecho internacional.

En el mismo tenor, descartó la posibilidad de intervenir la sede diplomática de México, subrayando que Perú es un “país respetuoso de las normas internacionales”.

“No existe esa posibilidad. Una acción de ese tipo no está prevista en ninguna norma del derecho internacional ”, zanjó.

Quién es Betssy Chávez

La ex primera ministra durante el gobierno de Pedro Castillo, Betssy Chávez fue procesada por su participación en el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, cuando el entonces mandatario intentó disolver el Congreso.

Estuvo en prisión preventiva hasta septiembre de 2025, cuando el Tribunal Constitucional ordenó su excarcelación, aunque mantuvo la obligación de comparecer ante la justicia.

En las últimas semanas, no se habría presentado a dos audiencias judiciales, motivo por el cual las autoridades habían advertido que podría ser declarada “reo contumaz” y enfrentarse a una nueva orden de captura.

La decisión de México de otorgarle asilo podría reavivar las tensiones diplomáticas entre ambos países, que ya habían atravesado momentos críticos en 2022 y 2023, cuando el gobierno mexicano brindó refugio a familiares de Pedro Castillo tras su destitución.