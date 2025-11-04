OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
75 años. Piensa sin límites
Mundo

Perú rompe relaciones diplomáticas con México tras asilo político a ex primera ministra Betssy Chávez

El canciller peruano, Hugo de Zela, anunció el quiebre de los vínculos diplomáticos con el gobierno mexicano, luego de confirmar que la exjefa de gabinete de Pedro Castillo se encuentra asilada en la embajada de México en Lima.

Por 
Roberto Martínez
Betssy Chávez fue procesada por su participación en el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, cuando el entonces mandatario intentó disolver el Congreso. ANGELA PONCE

El gobierno de Perú anunció este lunes la ruptura de sus relaciones diplomáticas con México, luego de que se confirmara que la ex primera ministra Betssy Chávez, procesada por su participación en el fallido intento de golpe de Estado de Pedro Castillo en 2022, se encuentra asilada en la embajada mexicana en Lima.

Según confirman medios del país vecino, el anuncio fue realizado por el canciller peruano Hugo de Zela, quien calificó la decisión del gobierno mexicano como “equivocada e inaceptable”.

“Quiero lamentar que el gobierno mexicano persista en su equivocada e inaceptable posición, que ha llegado al punto de obligarnos a romper relaciones diplomáticas con un país que hasta antes de estos hechos teníamos una relación fraternal y de múltiples coincidencias”, afirmó en conferencia de prensa desde la sede de la Cancillería peruana.

El secretario de Estado precisó que la medida afecta únicamente las relaciones diplomáticas y no las relaciones consulares, por lo que los ciudadanos peruanos en México y los mexicanos en Perú seguirán bajo la protección de sus respectivos consulados.

“La diferencia radica en que las relaciones diplomáticas se refieren a los vínculos políticos, económicos o turísticos entre dos países, mientras que las consulares están destinadas a proteger a los nacionales en el extranjero”, explicó el canciller.

Asilo político de Betssy Chávez

El Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú confirmó que la información sobre el asilo de Betssy Chávez fue recibida “hace unas pocas horas”.

“El gobierno ha tomado una decisión inmediata, como corresponde a la defensa de los intereses del Perú”, afirmó De Zela.

De igual modo, el canciller indicó que el Ejecutivo peruano aguarda una comunicación formal del gobierno mexicano para evaluar los pasos siguientes conforme al derecho internacional.

En el mismo tenor, descartó la posibilidad de intervenir la sede diplomática de México, subrayando que Perú es un “país respetuoso de las normas internacionales”.

“No existe esa posibilidad. Una acción de ese tipo no está prevista en ninguna norma del derecho internacional”, zanjó.

Quién es Betssy Chávez

La ex primera ministra durante el gobierno de Pedro Castillo, Betssy Chávez fue procesada por su participación en el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, cuando el entonces mandatario intentó disolver el Congreso.

Estuvo en prisión preventiva hasta septiembre de 2025, cuando el Tribunal Constitucional ordenó su excarcelación, aunque mantuvo la obligación de comparecer ante la justicia.

En las últimas semanas, no se habría presentado a dos audiencias judiciales, motivo por el cual las autoridades habían advertido que podría ser declarada “reo contumaz” y enfrentarse a una nueva orden de captura.

La decisión de México de otorgarle asilo podría reavivar las tensiones diplomáticas entre ambos países, que ya habían atravesado momentos críticos en 2022 y 2023, cuando el gobierno mexicano brindó refugio a familiares de Pedro Castillo tras su destitución.

Más sobre:PerúMéxicoBetssy ChávezHugo de ZelaPedro CastilloAsiloMundo

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Jara se reúne con Tohá y figuras de la ex Concertación, en medio de discusión por “cambios” en campaña del balotaje

Entel aumenta en 11% sus ganancias entre enero y septiembre: utilidades suman US$ 75 millones

Oposición fija tres condiciones claves para destrabar Presupuesto 2026

Informe revela que el sector privado es el que más invierte en I+D, pero es menor al promedio de la OCDE

Ganancias de las AFP suben 16% a septiembre impulsadas por mayores ingresos y rentabilidad del encaje

Imacec sube 3,2% en septiembre, pero economía cierra su trimestre más bajo en más de un año

Lo más leído

1.
La indignación de RN por apoyo de Desbordes a candidato republicano: “Es una falta de consecuencia y lealtad política”

La indignación de RN por apoyo de Desbordes a candidato republicano: “Es una falta de consecuencia y lealtad política”

2.
PDI detiene a cuñado en investigación por muerte de padre y sus dos hijos en La Reina

PDI detiene a cuñado en investigación por muerte de padre y sus dos hijos en La Reina

3.
Tras desmentido del SML por osamentas sin periciar: Kaiser señala que declaración “es engañosa y defrauda la fe pública”

Tras desmentido del SML por osamentas sin periciar: Kaiser señala que declaración “es engañosa y defrauda la fe pública”

4.
Cómo era el Desierto de Atacama hace 230 millones de años, según un inédito hallazgo científico

Cómo era el Desierto de Atacama hace 230 millones de años, según un inédito hallazgo científico

5.
Así se reparte el tesoro pirata: quiénes son los dueños de Coquimbo Unido

Así se reparte el tesoro pirata: quiénes son los dueños de Coquimbo Unido

Portada del dia

La mejor información para estas elecciones🗳️📰

Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Qué significa el fin del soporte de Windows 10: ¿Debo cambiar mi computador?

Qué significa el fin del soporte de Windows 10: ¿Debo cambiar mi computador?

Confirman lluvia para Santiago esta semana: revisa el día en que caerán las precipitaciones, según el tiempo

Confirman lluvia para Santiago esta semana: revisa el día en que caerán las precipitaciones, según el tiempo

La historia del hombre que fue encarcelado por 40 años y sentenciado a muerte por un crimen que nunca cometió

La historia del hombre que fue encarcelado por 40 años y sentenciado a muerte por un crimen que nunca cometió

Qué material es el más “seguro” para los utensilios de cocina y cuál deberías evitar

Qué material es el más “seguro” para los utensilios de cocina y cuál deberías evitar

Servicios

Cuándo y a qué hora es el próximo debate presidencial

Cuándo y a qué hora es el próximo debate presidencial

Anuncian regreso de AC/DC a Chile: revisa cuándo es la venta de entradas

Anuncian regreso de AC/DC a Chile: revisa cuándo es la venta de entradas

Rating del domingo 2 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del domingo 2 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Jara se reúne con Tohá y figuras de la ex Concertación, en medio de discusión por “cambios” en campaña del balotaje
Chile

Jara se reúne con Tohá y figuras de la ex Concertación, en medio de discusión por “cambios” en campaña del balotaje

José Carlos Meza (republicano): “Que Chile Vamos haya subido el tono con el gobierno es una estrategia electoral más”

Mayores de 60 años ya son uno de cada cinco habitantes en Chile y se proyectan como el grupo más numeroso en 2044

Entel aumenta en 11% sus ganancias entre enero y septiembre: utilidades suman US$ 75 millones
Negocios

Entel aumenta en 11% sus ganancias entre enero y septiembre: utilidades suman US$ 75 millones

Oposición fija tres condiciones claves para destrabar Presupuesto 2026

Informe revela que el sector privado es el que más invierte en I+D, pero es menor al promedio de la OCDE

Qué se sabe de la presunta denuncia de Millie Bobby Brown contra David Harbour, su compañero de elenco en Stranger Things
Tendencias

Qué se sabe de la presunta denuncia de Millie Bobby Brown contra David Harbour, su compañero de elenco en Stranger Things

Quién es Emily Armstrong y cómo llegó a ser la flamante vocalista de Linkin Park

Cómo era el Desierto de Atacama hace 230 millones de años, según un inédito hallazgo científico

Palestino le gana a Limache y le mete presión a la U en la lucha por los puestos de clasificación a las copas internacionales
El Deportivo

Palestino le gana a Limache y le mete presión a la U en la lucha por los puestos de clasificación a las copas internacionales

Santiago 2025: Alexander Salas y María Jesús Lara suman oros para Chile en los 100 metros

Dónde y a qué hora ver a Alejandro Tabilo vs. Novak Djokovic por el ATP de Atenas

Con obras nacionales y de todo el mundo: esto debes saber del Festival Internacional Teatro a Mil
Finde

Con obras nacionales y de todo el mundo: esto debes saber del Festival Internacional Teatro a Mil

Cómo son las “casas embrujadas” de Frank & Mortis que prometen “llevar el miedo a otro nivel”

5 fiestas de miedo para celebrar Halloween en Santiago

El mexicano Gonzalo Celorio obtiene el Premio Cervantes 2025, el galardón más importante de la literatura en español
Cultura y entretención

El mexicano Gonzalo Celorio obtiene el Premio Cervantes 2025, el galardón más importante de la literatura en español

Edo Caroe se toma el Teatro Oriente con su nuevo show durante noviembre

El escritor argentino Pablo Maurette gana el Premio Herralde de Novela 2025

Perú rompe relaciones diplomáticas con México tras asilo político a ex primera ministra Betssy Chávez
Mundo

Perú rompe relaciones diplomáticas con México tras asilo político a ex primera ministra Betssy Chávez

“Ya no puedo más”: La renuncia del presidente de Valencia a un año de mortales inundaciones que abre crisis en el PP

Por qué Trump ahora amenaza con una acción militar en Nigeria

Difusión de imágenes íntimas: qué hacer si publican tu contenido sin permiso
Paula

Difusión de imágenes íntimas: qué hacer si publican tu contenido sin permiso

Isidora Cuzzi Viza: La madre tejedora que Chile me regaló

Lorenza Bas: la artista chilena detrás del corto que llegó al London Fashion Week