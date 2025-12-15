SUSCRÍBETE POR $1100
    Petrolera estatal de Venezuela denuncia un ciberataque y apunta a EE.UU. como responsable

    PDVSA calificó el supuesto ciberataque contra sus instalaciones como “deleznable” y apuntó a Estados Unidos como posible responsable de estas acciones, dirigidas a “detener la operatividad” de la compañía.

    Por 
    Europa Press
    Trabajadores frente a una plataforma de perforación en un pozo petrolero operado por la estatal venezolana PDVSA en Morichal, el 28 de julio de 2011. Foto: Archivo Carlos Garcia Rawlins

    La empresa estatal petrolera de Venezuela, PDVSA, ha denunciado un ciberataque contra sus instalaciones, el cual ha tildado de “deleznable” y ha apuntado a Estados Unidos como posible responsable de estas acciones, dirigidas a “detener la operatividad” de la compañía.

    “Gracias a la pericia del talento humano de PDVSA, las áreas operativas no sufrieron afectación alguna, siendo reducido a un ataque a su sistema administrativo”, ha indicado la empresa en un comunicado difundido a través de su cuenta en Telegram.

    En este sentido, ha confirmado que las operaciones se mantienen mediante la “implantación de protocolos seguros que permiten sus actividades regulares en el suministro de productos en el mercado nacional, así como para cumplimiento de todos sus compromisos de exportación”.

    Así, ha lamentado que este “intento de agresión” se suma a la “estrategia pública del Gobierno de Estados Unidos de hacerse con el petróleo venezolano por la fuerza y la piratería”. “La clase trabajadora de la industria de los hidrocarburos ya ha enfrentado en el pasado atentados de esta naturaleza”, ha sostenido, al tiempo que ha aclarado que “fue precisamente su compromiso, peritaje y lealtad los que permitieron detectar y neutralizar este nuevo ataque”.

    “Rechazamos categóricamente esta acción deleznable, orquestada por intereses extranjeros en complicidad con factores apátridas que buscan quebrantar el derecho del país a su desarrollo energético soberano. Es de recordar que no es la primera vez que el Gobierno de Estados Unidos, aliado con sectores extremistas, intenta afectar la estabilidad nacional y robarle las navidades al pueblo venezolano”, ha lamentado.

    “Nada ni nadie detendrá la marcha victoriosa de PDVSA y de su clase trabajadora al servicio de todos los venezolanos y venezolanas”, ha zanjado, en medio del aumento de la tensión por los ataques del Ejército de Estados Unidos contra embarcaciones en el Caribe. De momento, las autoridades estadounidense no se han pronunciado sobre el ciberataque.

