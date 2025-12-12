Plan de paz plantea que Ucrania se una a la Unión Europea el próximo año

Ucrania estaría programada para unirse a la Unión Europea el 1 de enero de 2027, según una propuesta de paz que se está discutiendo como parte de las negociaciones mediadas por Estados Unidos para poner fin al conflicto de años entre Rusia y Ucrania, informó el viernes el Financial Times.

La propuesta estaba siendo negociada por funcionarios estadounidenses y ucranianos con el apoyo de Bruselas, agregó el FT, citando a personas informadas sobre el contenido del documento.

En la misma línea, un funcionario que habló bajo condición de anonimato con la agencia de noticias AFP, declaró que el “plan de paz” estadounidense para acabar la guerra rusa “permite” a Kiev adherirse al bloque de hasta ahora 27 países.

El plan es una versión revisada de las propuestas que hizo la administración Trump para poner fin a la guerra, un plan que Kiev y sus aliados europeos habían visto como inclinado hacia Rusia.

La última versión llega mientras Donald Trump aumenta la presión sobre el Presidente de Ucrania, Volodimyr Zelensky, para que acepte un acuerdo de paz antes de Navidad.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskiy, caminan después de una reunión, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, en Kiev, Ucrania, el 9 de mayo de 2023. Foto: Archivo UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER

El diario señaló que los funcionarios que apoyan las ambiciones de Ucrania de ingresar a la UE dijeron que la Comisión Europea ahora entiende que no debe descarrilar el proceso de paz oponiéndose al rápido cronograma para la membresía de Kiev.

“Pero Ucrania aún no ha completado formalmente ni uno solo de los agotadores 36 capítulos de negociación de la UE y el cronograma trastocaría el enfoque “basado en el mérito” del bloque para admitir nuevos miembros”, indicó el FT.

Las personas informadas sobre el plan de paz dijeron que éste obligaría a Bruselas a repensar todo su proceso de ampliación, incluidas cuestiones como el calendario de acceso a los fondos de la UE y los derechos de voto.

El respaldo estadounidense al plan también significaría que Trump podría presionar al húngaro Viktor Orbán, quien hasta ahora ha retrasado el proceso de adhesión de Ucrania, a que abandone su veto.

“La cuestión de la futura membresía de Ucrania en la UE depende en gran medida de los europeos, y de los estadounidenses también, de hecho”, dijo Zelensky a los periodistas en Kiev el jueves.

“Si llegamos a un acuerdo que especifique cuándo Ucrania se convertirá en miembro de la UE, los estadounidenses, como parte de este acuerdo, harán todo lo posible para que nuestro camino europeo no pueda ser bloqueado por otros en Europa sobre los que tienen influencia”, añadió.

El Presidente de Ucrania, Volodimyr Zelensky visita a las fuerzas de Prokovsk. Foto: Europa Press VOLODIMIR ZELENSKI / X

Ucrania solicitó su adhesión a la UE poco después de la invasión a gran escala de Rusia en febrero de 2022, y se le concedió el estatus de candidato formal cuatro meses después.

Trump dijo el jueves que funcionarios estadounidenses asistirían a una reunión de fin de semana con funcionarios europeos y ucranianos para buscar un acuerdo sobre los puntos conflictivos de las propuestas de paz.

Por otro lado, Zelensky declaró este viernes que visitó Kupiansk, ciudad en primera línea del frente de batalla con las tropas invasoras, en el este de Ucrania, y añadió que los logros militares impulsarían los esfuerzos diplomáticos de Kiev.

“Hoy es sumamente importante lograr resultados en el frente para que Ucrania pueda lograr resultados en la diplomacia”, subrayó Zelensky, con un chaleco antibalas, en un video que lo muestra frente al nombre de la ciudad a la entrada.

“Muchos rusos hablaron de Kupiansk, lo vemos. Estuve aquí y felicité a los chicos. Gracias a cada unidad, a todos los que luchan aquí, a todos los que destruyen al ocupante”, dijo. No reveló su ubicación exacta, pero la Agencia France-Presse geolocalizó a Zelensky en una carretera a la entrada suroeste de la ciudad.

Today, I am in the Kupyansk sector, with our warriors who are getting the job done for Ukraine here.



The Russians kept going on about Kupyansk – the reality speaks for itself. I visited our troops and congratulated them. Thank you to each and every warrior! I am proud of you!… pic.twitter.com/kraYEBSSai — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 12, 2025

El viernes, el Batallón Khartia anunció que el ejército ucraniano había recuperado dos asentamientos al norte de la ciudad. “Kindrashivka, Radkivka y sus alrededores han sido liberados, así como varios barrios del norte de Kupiansk”, declaró en redes sociales. El ejército ruso afirmó a finales de noviembre haber recuperado la ciudad de Kupiansk, que había tomado por primera vez en 2022 antes de que las fuerzas ucranianas la recuperaran en otoño de ese mismo año.

En los últimos meses, Rusia ha pregonado avances en el campo de batalla, donde las fuerzas ucranianas se encuentran en una posición defensiva. Kiev ha desestimado repetidamente las afirmaciones rusas de avances radicales, calificándolas de intentos de Moscú de promover la narrativa de que Ucrania se enfrenta a un colapso inminente para influir en las negociaciones y poner fin a la guerra.

Ahora Washington está presionando a Kiev para que haga importantes concesiones territoriales como parte de su plan para poner fin a la guerra que dura casi cuatro años.