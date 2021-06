Premios Pulitzer destacan con “mención especial” a la joven que grabó video de detención y asesinato de George Floyd

Los premios Pulitzer de periodismo y artes se anunciaron este viernes destacaron el trabajo de periodistas y medios en un año marcado por la pandemia y las protestas por la injusticia racial.

En esta edición se otorgó una “mención especial” a la adolescente que filmó el asesinato policial de George Floyd en Minneapolis, Darnella Frazier.

Frazier, de 17 años, fue reconocida en la ceremonia en la que se anunciaron los prestigiosos premios de periodismo 2021 por su “valiente” informe sobre el asesinato de Floyd en mayo de 2020, a manos de un oficial de policía de Minneapolis.

Además el New York Times ganó el viernes el premio al servicio público por su cobertura de la pandemia del coronavirus, mientras que el Star Tribune de Minneapolis ganó el premio a las noticias de última hora por sus informes tras el asesinato de Floyd. The Associated Press ganó dos galardones, arrasando en la categoría de fotografía.

El anuncio de los premios en si estaba programado originalmente para el 19 de abril, pero la Junta del Premio Pulitzer lo pospuso hasta junio para dar a sus 18 miembros la oportunidad de debatir las entradas en persona, en lugar de hacerlo de forma remota.

Esta es la segunda ceremonia de este tipo que se aplaza en medio de la pandemia. El anuncio del año pasado se retrasó dos semanas para que los miembros de la junta, ocupados cubriendo la pandemia, tuvieran más tiempo para evaluar a los finalistas.

Los premios Pulitzer de periodismo se otorgaron por primera vez en 1917 y se consideran el honor más prestigioso del campo en los Estados Unidos.

También se pospuso el almuerzo de premiación que tradicionalmente se realiza en la Universidad de Columbia en mayo.