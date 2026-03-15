Prensa de Kuwait asegura que nuevo líder supremo iraní fue trasladado en avión a Moscú para someterse a una cirugía de pierna

El nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, de 56 años, sucedió a su padre, el ayatola Ali Jamenei, tras su asesinato el 28 de febrero pasado. Sin embargo, no ha sido visto en público desde su nombramiento el 8 de marzo. Su primer discurso público fue leído por un presentador durante una transmisión de los medios estatales el 12 de marzo. Por ello, los rumores sobre su condición de salud se han disparado.

Así, una serie de informes sugieren que Jamenei ha estado en coma en el Hospital Universitario Sina de Teherán tras un ataque aéreo, y desconoce tanto que hay una guerra en curso como que es el nuevo líder del país, indica el Daily Mail.

UNCONFIRMED:

According to Kuwaiti news organization Al-Jarida, Iran’s new supreme leader, Mojtaba Khamenei, after suffering injuries during joint U.S.-Israeli strikes, was secretly transported to Moscow and underwent surgery there. According to reports, he is currently still in… pic.twitter.com/2cD2tsa4MS — OSINTdefender (@sentdefender) March 15, 2026

Incluso, según el medio kuwaití Al-Jarida, asegura que sus lesiones han requerido que sea trasladado en avión a Rusia para una operación “ofrecida personalmente por (Vladimir) Putin”.

La misión para sacar clandestinamente al nuevo ayatola del país se concibió como un asunto de alto secreto e implicó que abordara un avión militar ruso.

Posteriormente, se dirigió a uno de los palacios presidenciales de Putin, donde se sometió a una cirugía que, según se informó, fue exitosa.

El informe aún no ha sido confirmado, pero Al-Jarida afirma haber recibido la información de una fuente de alto rango cercana al nuevo líder supremo iraní.

'Comatose' Mojtaba Khamenei 'is UNAWARE there is a war on and has no idea he is supreme leader', report says - despite regime issuing his 'first statement' https://t.co/QqbU2r5vfm — Daily Mail (@DailyMail) March 13, 2026

Jamenei resultó herido al inicio de la Operación Furia Épica de Estados Unidos, añadió la fuente, y sus heridas no pudieron ser tratadas en Irán mientras el país se encuentra bajo constante ataque de Estados Unidos e Israel.

No está claro si Mojtaba resultó herido en los mismos ataques aéreos que mataron a su padre de 86 años.

Una fuente independiente informó a The Sun, mediante mensajes secretos enviados a un disidente exiliado en Londres: “Le han amputado una o dos piernas. También tiene el hígado o el estómago perforados. Al parecer, también está en coma”.

La fuente, que prefiere permanecer en el anonimato por temor a su vida, afirmó que el nuevo líder supremo está bajo el cuidado de Mohammad Reza Zafarghandi, Ministro de Salud, Tratamiento y Educación Médica de Irán y uno de los mejores cirujanos traumatólogos del país.

Iran’s new Supreme Leader Mojtaba Khamenei is “wounded and likely disfigured,” US Defense Secretary Pete Hegseth says. pic.twitter.com/ykayrpw6p3 — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) March 13, 2026

Mientras tanto, el Secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, declaró el viernes que cree que Mojtaba está herido. “Sabemos que el nuevo líder, supuestamente no tan supremo, está herido y probablemente desfigurado”, declaró Hegseth en una conferencia de prensa.

La versión del canciller iraní

Sin embargo, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, declaró en una entrevista con el medio panárabe The New Arab (Al-Araby Al-Jadeed), con sede en Londres, que Mojtaba Jamenei goza de buena salud y tiene la situación bajo control.

El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi. Foto: Europa Press Europa Press/Contacto/Icana News

Araghchi aseguró el domingo que el nuevo líder supremo iraní “goza de buena salud y continúa dirigiendo el país con plena eficacia”, mientras las hostilidades entre Teherán y Washington persisten en la región.

“La situación en Irán es estable y todos cumplen con sus funciones en sus respectivos cargos”, afirmó Araghchi al periódico londinense. El líder supremo “goza de buena salud y dirige el país con plena eficacia”, añadió.