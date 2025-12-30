Presentador de televisión y alcalde rapero: la alianza que busca el poder tras protestas de la Generación Z en Nepal

Dos líderes populares han formado una alianza de cara a las elecciones parlamentarias de marzo en Nepal, a raíz de las mortíferas protestas lideradas por jóvenes a principios de año que derrocaron al gobierno. El pacto desafiará a los partidos tradicionales que han dominado la política de la nación himalaya durante más de tres décadas, según informaron el lunes funcionarios del partido y analistas.

El presentador de televisión Rabi Lamichhane, presidente del Partido Rastriya Swatantra (RSP), y el rapero Balendra Shah, ahora alcalde de Katmandú, se comprometieron a atender las demandas de la generación más joven tras las mortíferas protestas anticorrupción de septiembre.

Al menos 77 personas murieron durante el levantamiento juvenil del 8 al 9 de septiembre, desencadenado por la indignación por una breve prohibición gubernamental de las redes sociales, que se sumó a la frustración pública tras años de estancamiento económico y acusaciones de corrupción política arraigada.

El presentador de televisión Rabi Lamichhane, presidente del Partido Rastriya Swatantra.

Dijeron que, según el acuerdo con el RSP, Shah -conocido popularmente como Balen-, de 35 años, se convertirá en primer ministro si el RSP gana las elecciones del 5 de marzo, mientras que Lamichhane, de 48 años, seguirá al frente del partido.

Ambos se han comprometido a abordar las demandas planteadas durante las protestas de la Generación Z contra la corrupción generalizada en septiembre, que llevaron a la dimisión del primer ministro KP Sharma Oli.

“El consenso no debe ser el que busca el líder, debe ser lo que el país necesita”, dijo Lamichhane en un comunicado después de la firma del acuerdo el domingo.

“Es una decisión muy inteligente y estratégica por parte del RSP incorporar a Balen y a sus jóvenes seguidores”, declaró el analista Bipin Adhikari.

“Los partidos políticos tradicionales están sufriendo por temor a perder a sus jóvenes votantes ante el RSP”, dijo.

El rapero Balendra Shah, ahora alcalde de Katmandú.

Lamichhane, quien recientemente fue puesto en libertad bajo fianza en relación con un caso en el que se le acusa de presunto uso indebido de fondos recaudados por cooperativas de pequeños depositantes, es un popular presentador de televisión en la república del Himalaya gracias a su campaña anticorrupción.

Fundó el RSP en 2022, aprovechando el descontento generalizado con los ancianos líderes políticos de Nepal y convirtiéndose en viceprimer ministro y ministro del Interior.

Voters elected Balen Shah as an independent mayor -not as a stepping stone for party politics that leaves them halfway. Using the trust, visibility, and mandate given by citizens to position for future power should raise serious ethical questions. https://t.co/7FRqjKRAgS — Bipin Adhikari 🌺🇳🇵 (@BipinLAW) December 28, 2025

Shah es considerado una figura popular en la transición política y ayudó a formar el gobierno interino liderado por Sushila Karki tras el derrocamiento del gobierno de KP Sharma Oli.

Algunos críticos han cuestionado el papel de Balen durante las protestas, diciendo que rara vez aparecía en público y sólo se dirigía a sus partidarios en las redes sociales.

Primera consulta desde levantamiento

El sábado, Karki se reunió con Oli, el presidente del Congreso Nepalés, Sher Bahadur Deuba, y el coordinador del Partido Comunista de Nepal, Pushpa Kamal Dahal, en la primera consulta de este tipo desde el levantamiento juvenil.

Protestas en Nepal. Foto: Archivo

Tras la reunión, Karki escribió en redes sociales que las elecciones eran una responsabilidad compartida de todos los interesados. “El gobierno se compromete a garantizar un entorno libre y sin temor. Trabajamos sin lugar a dudas”, afirmó.

El Partido Comunista de Nepal (Marxista-Leninista Unificado) o UML de Oli y el partido centrista del Congreso Nepalí han compartido el poder durante la mayor parte de las últimas tres décadas y es muy probable que Balen les plantee un desafío, señala Reuters.

Nepali Congress spokesperson Prakash Sharan Mahat commented that the agreement between the Rastriya Swatantra Party and Kathmandu Mayor Balen Shah to move forward together is unlikely to have much impact. pic.twitter.com/KtCEqmifYa — IN- Depth Story (@in_depthstory) December 29, 2025

Prakash Sharan Mahat, portavoz del Partido del Congreso Nepalí, dijo que tanto Balen como Lamichhane eran líderes “controvertidos” y que era poco probable que su alianza tuviera un impacto significativo.

“No creo que haya ninguna conmoción debido a su alianza. La gente seguirá optando por los partidos antiguos y experimentados”, dijo Mahat a Reuters.