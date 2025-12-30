SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Presentador de televisión y alcalde rapero: la alianza que busca el poder tras protestas de la Generación Z en Nepal

    Los antiguos partidos dominantes probablemente enfrentarán un duro desafío por parte de la nueva alianza integrada por Rabi Lamichhane y Balendra Shah, de cara a las elecciones del 5 de marzo.

    Fernando FuentesPor 
    Fernando Fuentes
    Peotestas de la Generación Z en Nepal. Foto: Archivo

    Dos líderes populares han formado una alianza de cara a las elecciones parlamentarias de marzo en Nepal, a raíz de las mortíferas protestas lideradas por jóvenes a principios de año que derrocaron al gobierno. El pacto desafiará a los partidos tradicionales que han dominado la política de la nación himalaya durante más de tres décadas, según informaron el lunes funcionarios del partido y analistas.

    El presentador de televisión Rabi Lamichhane, presidente del Partido Rastriya Swatantra (RSP), y el rapero Balendra Shah, ahora alcalde de Katmandú, se comprometieron a atender las demandas de la generación más joven tras las mortíferas protestas anticorrupción de septiembre.

    Al menos 77 personas murieron durante el levantamiento juvenil del 8 al 9 de septiembre, desencadenado por la indignación por una breve prohibición gubernamental de las redes sociales, que se sumó a la frustración pública tras años de estancamiento económico y acusaciones de corrupción política arraigada.

    El presentador de televisión Rabi Lamichhane, presidente del Partido Rastriya Swatantra.

    Dijeron que, según el acuerdo con el RSP, Shah -conocido popularmente como Balen-, de 35 años, se convertirá en primer ministro si el RSP gana las elecciones del 5 de marzo, mientras que Lamichhane, de 48 años, seguirá al frente del partido.

    Ambos se han comprometido a abordar las demandas planteadas durante las protestas de la Generación Z contra la corrupción generalizada en septiembre, que llevaron a la dimisión del primer ministro KP Sharma Oli.

    “El consenso no debe ser el que busca el líder, debe ser lo que el país necesita”, dijo Lamichhane en un comunicado después de la firma del acuerdo el domingo.

    “Es una decisión muy inteligente y estratégica por parte del RSP incorporar a Balen y a sus jóvenes seguidores”, declaró el analista Bipin Adhikari.

    “Los partidos políticos tradicionales están sufriendo por temor a perder a sus jóvenes votantes ante el RSP”, dijo.

    El rapero Balendra Shah, ahora alcalde de Katmandú.

    Lamichhane, quien recientemente fue puesto en libertad bajo fianza en relación con un caso en el que se le acusa de presunto uso indebido de fondos recaudados por cooperativas de pequeños depositantes, es un popular presentador de televisión en la república del Himalaya gracias a su campaña anticorrupción.

    Fundó el RSP en 2022, aprovechando el descontento generalizado con los ancianos líderes políticos de Nepal y convirtiéndose en viceprimer ministro y ministro del Interior.

    Shah es considerado una figura popular en la transición política y ayudó a formar el gobierno interino liderado por Sushila Karki tras el derrocamiento del gobierno de KP Sharma Oli.

    Algunos críticos han cuestionado el papel de Balen durante las protestas, diciendo que rara vez aparecía en público y sólo se dirigía a sus partidarios en las redes sociales.

    Primera consulta desde levantamiento

    El sábado, Karki se reunió con Oli, el presidente del Congreso Nepalés, Sher Bahadur Deuba, y el coordinador del Partido Comunista de Nepal, Pushpa Kamal Dahal, en la primera consulta de este tipo desde el levantamiento juvenil.

    Protestas en Nepal. Foto: Archivo

    Tras la reunión, Karki escribió en redes sociales que las elecciones eran una responsabilidad compartida de todos los interesados. “El gobierno se compromete a garantizar un entorno libre y sin temor. Trabajamos sin lugar a dudas”, afirmó.

    El Partido Comunista de Nepal (Marxista-Leninista Unificado) o UML de Oli y el partido centrista del Congreso Nepalí han compartido el poder durante la mayor parte de las últimas tres décadas y es muy probable que Balen les plantee un desafío, señala Reuters.

    Prakash Sharan Mahat, portavoz del Partido del Congreso Nepalí, dijo que tanto Balen como Lamichhane eran líderes “controvertidos” y que era poco probable que su alianza tuviera un impacto significativo.

    “No creo que haya ninguna conmoción debido a su alianza. La gente seguirá optando por los partidos antiguos y experimentados”, dijo Mahat a Reuters.

    Más sobre:NepalGeneración ZProtestasAlianzaPresentador de TVRaperoAlcaldeLamichhaneShahKP Sharma OliRSPKarkiMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    La intensa búsqueda para arrestar a Jamil Hassan, el brutal ejecutor de la dictadura de Assad en Siria

    Asociación Parque Cordillera anuncia querella tras hallazgo de colillas que habrían originado incendio en Las Condes

    David Bravo descarta hablar de la normalización de la economía con las cifras actuales de desempleo

    A la espera de su arribo al gabinete: Kaiser llega a La Moneda chica para abordar sus “líneas rojas”

    “Lo dejaron salir sin contactarnos”: Tylor Chase habría vuelto a las calles tras el plan para rehabilitarlo

    Decomisan más de 500 kilos de marihuana de vehículo en la Región de Valparaíso: dos sujetos fueron detenidos

    Lo más leído

    1.
    Detienen en Bolivia al exministro de Gobierno y candidato presidencial Eduardo del Castillo

    Detienen en Bolivia al exministro de Gobierno y candidato presidencial Eduardo del Castillo

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es una “súper ola de calor”, el fenómeno que traerá hasta 6 días de calor extremo en Santiago

    Qué es una “súper ola de calor”, el fenómeno que traerá hasta 6 días de calor extremo en Santiago

    Qué se sabe del ataque con drones de EE.UU. contra un puerto en Venezuela

    Qué se sabe del ataque con drones de EE.UU. contra un puerto en Venezuela

    Correr o caminar: qué ejercicio aporta más beneficios para la salud, según la ciencia

    Correr o caminar: qué ejercicio aporta más beneficios para la salud, según la ciencia

    Por qué hay hormigas en tu casa o departamento y cómo eliminarlas, según un especialista en bichos

    Por qué hay hormigas en tu casa o departamento y cómo eliminarlas, según un especialista en bichos

    Servicios

    Confirman peaje a luca para viajes de Año Nuevo: estas son las rutas y horarios

    Confirman peaje a luca para viajes de Año Nuevo: estas son las rutas y horarios

    Rating del lunes 29 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 29 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    A qué hora y dónde ver a Arsenal vs. Aston Villa por la Premier League

    A qué hora y dónde ver a Arsenal vs. Aston Villa por la Premier League

    Confirman peaje a luca para viajes de Año Nuevo: estas son las rutas y horarios
    Chile

    Confirman peaje a luca para viajes de Año Nuevo: estas son las rutas y horarios

    Asociación Parque Cordillera anuncia querella tras hallazgo de colillas que habrían originado incendio en Las Condes

    A la espera de su arribo al gabinete: Kaiser llega a La Moneda chica para abordar sus “líneas rojas”

    David Bravo descarta hablar de la normalización de la economía con las cifras actuales de desempleo
    Negocios

    David Bravo descarta hablar de la normalización de la economía con las cifras actuales de desempleo

    Tasa de desempleo vuelve a subir después de tres meses y creación de puestos de trabajo se desacelera en septiembre-noviembre

    Máximo Pacheco, presidente del directorio de NovaAndino Litio: acuerdo con SQM son US$ 12.000 millones más “que si hubiésemos licitado”

    “Lo dejaron salir sin contactarnos”: Tylor Chase habría vuelto a las calles tras el plan para rehabilitarlo
    Tendencias

    “Lo dejaron salir sin contactarnos”: Tylor Chase habría vuelto a las calles tras el plan para rehabilitarlo

    Cómo dormir con calor y aún así tener una buena noche de sueño, según un especialista

    Qué se sabe del ataque con drones de EE.UU. contra un puerto en Venezuela

    Directorio telemático y la sombra de la justicia ordinaria: las claves para zanjar el reclamo de Unión Española e Iquique
    El Deportivo

    Directorio telemático y la sombra de la justicia ordinaria: las claves para zanjar el reclamo de Unión Española e Iquique

    El drama de Tomás de Gavardo de cara al Dakar 2026: “Llegaré justo”

    Ricardo Gareca reconoce ser un entrenador desactualizado: “Hay mucha información en el fútbol; me he complicado”

    La ruta de cenas y fiestas del Centro Histórico de Santiago para Año Nuevo
    Finde

    La ruta de cenas y fiestas del Centro Histórico de Santiago para Año Nuevo

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de diciembre

    Fiestas y cenas de Año Nuevo 2026 en Santiago: dónde salir a festejar en grande

    La obsesión de John Lennon con Brigitte Bardot y el decepcionante día en que se conocieron
    Cultura y entretención

    La obsesión de John Lennon con Brigitte Bardot y el decepcionante día en que se conocieron

    Gloria Sáez, viuda de Tommy Rey y el primer Año Nuevo sin el cantante: “Nada se compara a perder un compañero de vida”

    ¿La historia definitiva de Take That? Netflix revela la fecha de estreno de nueva docuserie

    Presentador de televisión y alcalde rapero: la alianza que busca el poder tras protestas de la Generación Z en Nepal
    Mundo

    Presentador de televisión y alcalde rapero: la alianza que busca el poder tras protestas de la Generación Z en Nepal

    Detienen en Bolivia al exministro de Gobierno y candidato presidencial Eduardo del Castillo

    Arabia Saudita reclama a EAU que acepte la exigencia de Yemen y “retire sus fuerzas” del país en 24 horas

    Josefina Errázuriz: Mirar el trabajo desde las constelaciones familiares
    Paula

    Josefina Errázuriz: Mirar el trabajo desde las constelaciones familiares

    Disruptores endocrinos en cosmética: la silenciosa amenaza a la salud femenina

    Daniela Cayo Gómez: Tarde, pero artesana