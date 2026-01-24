Presentan moción de vacancia por “incapacidad moral” contra el presidente peruano José Jerí

La tarde de este viernes se presentó formalmente en el Congreso peruano una moción de vacancia contra el presidente de esa nación, José Jerí, luego de que el congresista Segundo Montalvo, del partido Perú Libre, reuniera las 26 firmas necesarias para promover la figura legal que busca declararlo en permanente incapacidad moral para ejercer su cargo.

El ingreso de la moción se concretó conforme a lo establecido en la Constitución Política del vecino país, y es impulsada por la creciente inestabilidad política que vive Perú, colocando en suspenso la continuidad del mandatario.

El congresista Segundo Montalvo (#PerúLibre) completó las 26 firmas para presentar la moción de vacancia contra el presidente José Jerí. pic.twitter.com/kVRXj3TJ7n — Martin Hidalgo (@martinhidalgo) January 23, 2026

Los argumentos para la vacancia

Como consigna el diario Expreso, entre los principales argumentos de la moción figura la presunta conducta inmoral vinculada a la gestión de los recursos públicos, particularmente en el proceso de reestructuración de Petroperú S.A.

El documento cuestiona el Decreto de Urgencia N.° 010-2025, mediante el cual el gobierno dispuso medidas extraordinarias para la reorganización patrimonial de la empresa estatal y delegó a ProInversión la transferencia de bloques patrimoniales.

A esto se suma la reunión que Jerí y el empresario chino Zhihua Yang sostuvieron en diciembre pasado, la cual, como reveló una investigación periodística del programa “Punto Final”, no figura en los registros oficiales del portal de transparencia del Despacho Presidencial.

Un encuentro al que el jefe de Estado peruano acudió de manera encubierta, lo que fue considerado por los impulsores de la moción como una conducta incompatible con la investidura presidencial y ya había impulsado la presentación de una moción de censura contra Jerí el pasado miércoles.

A lo anterior se suma la falta de políticas públicas para enfrentar de manera eficaz la inseguridad ciudadana. En la moción advierten un aumento sostenido de asesinatos, extorsiones y robos durante el 2025 y lo que va del 2026, sin que exista un plan de seguridad vigente.

El texto presentado busca hacer efectiva la aplicación de los artículos 113 y 115 de la Constitución peruana, que permitirían declarar la vacancia del cargo presidencial y activar el mecanismo de sucesión.

El Congreso peruano deberá definir en los próximos días si el pedido es admitido a debate, en medio de un escenario político cada vez más fragmentado y a solo tres meses de que aprobara la moción de vacancia en contra de la expresidenta Dina Boluarte y la destituyera del cargo.