Qué es Chifagate, el escándalo que complica al presidente de Perú, José Jerí. Foto: archivo.

El presidente de Perú, José Jerí, se ha visto envuelto en un escándalo que involucra a empresarios chinos y que ha sido denominado por la prensa como Chifagate.

El caso ha recibido ese apodo en referencia a los chifas, es decir, restaurantes que fusionan la comida china con la gastronomía peruana.

La relación con Jerí viene de una polémica reunión que el presidente tuvo en un local de este tipo el 26 de diciembre.

Según reveló el programa Punto Final, esa noche, fuera del horario de atención, el mandatario fue encapuchado hacia un restaurante ubicado en el distrito limeño de San Borja .

Llegó en un vehículo presidencial y acompañado de un hombre. Estacionaron frente a un edificio de la avenida San Luis: en su primer piso figura un minimarket de productos chinos, en el segundo está el chifa Xin Yan.

Jerí subió hasta la segunda planta, en donde se reunió en uno de los salones privados con el dueño, Zhihua Yang .

Este último es un empresario chino que posee negocios que abarcan desde el ámbito de la seguridad hasta la construcción de hidroeléctricas, según rescata El País.

Qué ha declarado el presidente de Perú, José Jerí, en relación al Chifagate

El mandatario, quien asumió el poder el pasado 10 de octubre tras la destitución de Dina Boluarte, no ha negado que realizó esa visita, la cual se había mantenido secreta hasta el reporte de Punto Final.

Inicialmente, dijo a través de X que la reunión estaba relacionada a los “preparativos” para el Día de la Amistad entre Perú y China , que se celebrará el 1 de febrero.

Afirmó que “participarán varios representantes, algunos ya confirmados, y otros que se invitarán”.

“Se tenía que hacer algo distinto y se está trabajando en esa lógica” , sentenció en un post de la red social, luego de que se le exigieran explicaciones.

Sin embargo, posteriormente cambió sus declaraciones .

Días después, Jerí afirmó que no había organizado la reunión y que asistió en relación a “otras actividades privadas” , sobre las que no comentó detalles.

Hola Diego. Aquí la explicación. El 1 de febrero, Día de la Amistad Peru China y en la cual realizaremos actividades en Palacio. Añado además que se esta en los preparativos y en cual además participarán varios representantes -algunos ya confirmados- y a otros que se invitarán.… pic.twitter.com/J2bsShKmUq — José Jerí (@josejeriore) January 12, 2026

Incluso, en su justificación, aludió al expresidente Pedro Castillo, quien fue condenado en noviembre por cargos de conspiración para la rebelión.

“No soy Pedro Castillo ni soy profesor. Soy abogado, sé las leyes, lo que debo hacer y no debo hacer”, enfatizó Jerí.

Y subrayó: “Soy un presidente que está en la calle, que va a comprar sus cosas, que come chifa” .

En medio de la controversia, el sábado 18 de enero compartió un video de casi cinco minutos en el que se refirió a la situación.

Se disculpó por la polémica, rechazó haber cometido actos ilícitos y afirmó que el hombre que lo acompañó la noche del 26 de diciembre era el ministro del Interior, Vicente Tiburcio .

Dijo que invitó al titular de la cartera a comer al “chifa del señor Johnny, quien estaba en su local y a quien conozco de tiempo atrás por diversas actividades culturales o sociales”.

“Señor Johnny” es un apodo por el que es conocido Zhihua Yang , el empresario chino que es dueño del chifa Xin Yan.

“Si él me hubiera pedido algo irregular, automáticamente hubiera cortado todo vínculo con él” , agregó Jerí.

Qué nuevas informaciones del Chifagate se han dado a conocer

Según informaciones reunidas por el semanario Hildebrandt en sus Trece, la reunión entre el presidente peruano y el empresario chino tuvo como motivo un contrato con el Estado .

En este se consideraba la instalación de cámaras de videovigilancia en 8.000 buses del transporte público, por un monto de 112 millones de soles (equivalente a alrededor de 33 millones de dólares).

De acuerdo al citado medio, el mandatario “ha presionado desde que se instaló en Palacio para que la compra salga lo más rápido posible” .

El semanario detalla que ambos se conocen desde principios de 2024, y que los presentó un congresista con quien Jerí compartió en el partido Somos Perú.

También afirma que Zhihua Yang ha visitado el Palacio de Gobierno en distintas instancias y fue parte de una delegación que viajó con Boluarte a China en 2024 .

Una de las visitas al Palacio fue en compañía de Ji Wu Xiaodong, un empresario chino que ha sido vinculado a una presunta organización criminal dedicada al tráfico ilegal de madera.

Tras los primeros reportes sobre el Chifagate, el programa Cuarto Poder reveló nuevas informaciones: mostró imágenes en las que se ve a Jerí visitando un minimarket de productos chinos, que también es propiedad de Zhihua Yang .

Dicho encuentro, ocurrido la tarde del 6 de enero, tampoco fue informado previamente.

En las imágenes se ve a Jerí, quien lleva lentes oscuros, junto al empresario .

En un momento se ve que el mandatario habla por teléfono, para luego mostrarse notoriamente ofuscado.

La bancada de Perú Libre está reuniendo firmas para presentar una moción de vacancia por incapacidad moral, en contra de Jerí .

“Veremos la fuerza política que pueda mantener en el Congreso. Recordemos que los partidos representados en la Cámara están en competencia para las elecciones generales del 12 de abril. Apoyar a quien está visiblemente involucrado en tráfico de influencias es algo que tendrán que valorar”.