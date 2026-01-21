SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    Qué es Chifagate, el escándalo que complica al presidente de Perú, José Jerí

    El mandatario, quien asumió en octubre de 2025 tras la destitución de Dina Boluarte, se encuentra en el centro de un caso que involucra empresarios chinos. Desde la oposición están reuniendo firmas para presentar, en su contra, una moción de vacancia por incapacidad moral.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    Qué es Chifagate, el escándalo que complica al presidente de Perú, José Jerí. Foto: archivo.

    El presidente de Perú, José Jerí, se ha visto envuelto en un escándalo que involucra a empresarios chinos y que ha sido denominado por la prensa como Chifagate.

    El caso ha recibido ese apodo en referencia a los chifas, es decir, restaurantes que fusionan la comida china con la gastronomía peruana.

    La relación con Jerí viene de una polémica reunión que el presidente tuvo en un local de este tipo el 26 de diciembre.

    Según reveló el programa Punto Final, esa noche, fuera del horario de atención, el mandatario fue encapuchado hacia un restaurante ubicado en el distrito limeño de San Borja.

    Llegó en un vehículo presidencial y acompañado de un hombre. Estacionaron frente a un edificio de la avenida San Luis: en su primer piso figura un minimarket de productos chinos, en el segundo está el chifa Xin Yan.

    Jerí subió hasta la segunda planta, en donde se reunió en uno de los salones privados con el dueño, Zhihua Yang.

    Este último es un empresario chino que posee negocios que abarcan desde el ámbito de la seguridad hasta la construcción de hidroeléctricas, según rescata El País.

    Qué es Chifagate, el escándalo que complica al presidente de Perú, José Jerí. Foto: archivo.

    Qué ha declarado el presidente de Perú, José Jerí, en relación al Chifagate

    El mandatario, quien asumió el poder el pasado 10 de octubre tras la destitución de Dina Boluarte, no ha negado que realizó esa visita, la cual se había mantenido secreta hasta el reporte de Punto Final.

    Inicialmente, dijo a través de X que la reunión estaba relacionada a los “preparativos” para el Día de la Amistad entre Perú y China, que se celebrará el 1 de febrero.

    Afirmó que “participarán varios representantes, algunos ya confirmados, y otros que se invitarán”.

    “Se tenía que hacer algo distinto y se está trabajando en esa lógica”, sentenció en un post de la red social, luego de que se le exigieran explicaciones.

    Sin embargo, posteriormente cambió sus declaraciones.

    Días después, Jerí afirmó que no había organizado la reunión y que asistió en relación a “otras actividades privadas”, sobre las que no comentó detalles.

    Incluso, en su justificación, aludió al expresidente Pedro Castillo, quien fue condenado en noviembre por cargos de conspiración para la rebelión.

    “No soy Pedro Castillo ni soy profesor. Soy abogado, sé las leyes, lo que debo hacer y no debo hacer”, enfatizó Jerí.

    Y subrayó: “Soy un presidente que está en la calle, que va a comprar sus cosas, que come chifa”.

    En medio de la controversia, el sábado 18 de enero compartió un video de casi cinco minutos en el que se refirió a la situación.

    Se disculpó por la polémica, rechazó haber cometido actos ilícitos y afirmó que el hombre que lo acompañó la noche del 26 de diciembre era el ministro del Interior, Vicente Tiburcio.

    Dijo que invitó al titular de la cartera a comer al “chifa del señor Johnny, quien estaba en su local y a quien conozco de tiempo atrás por diversas actividades culturales o sociales”.

    “Señor Johnny” es un apodo por el que es conocido Zhihua Yang, el empresario chino que es dueño del chifa Xin Yan.

    “Si él me hubiera pedido algo irregular, automáticamente hubiera cortado todo vínculo con él”, agregó Jerí.

    Qué nuevas informaciones del Chifagate se han dado a conocer

    Según informaciones reunidas por el semanario Hildebrandt en sus Trece, la reunión entre el presidente peruano y el empresario chino tuvo como motivo un contrato con el Estado.

    En este se consideraba la instalación de cámaras de videovigilancia en 8.000 buses del transporte público, por un monto de 112 millones de soles (equivalente a alrededor de 33 millones de dólares).

    De acuerdo al citado medio, el mandatario “ha presionado desde que se instaló en Palacio para que la compra salga lo más rápido posible”.

    El semanario detalla que ambos se conocen desde principios de 2024, y que los presentó un congresista con quien Jerí compartió en el partido Somos Perú.

    También afirma que Zhihua Yang ha visitado el Palacio de Gobierno en distintas instancias y fue parte de una delegación que viajó con Boluarte a China en 2024.

    Una de las visitas al Palacio fue en compañía de Ji Wu Xiaodong, un empresario chino que ha sido vinculado a una presunta organización criminal dedicada al tráfico ilegal de madera.

    Tras los primeros reportes sobre el Chifagate, el programa Cuarto Poder reveló nuevas informaciones: mostró imágenes en las que se ve a Jerí visitando un minimarket de productos chinos, que también es propiedad de Zhihua Yang.

    Dicho encuentro, ocurrido la tarde del 6 de enero, tampoco fue informado previamente.

    En las imágenes se ve a Jerí, quien lleva lentes oscuros, junto al empresario.

    En un momento se ve que el mandatario habla por teléfono, para luego mostrarse notoriamente ofuscado.

    La bancada de Perú Libre está reuniendo firmas para presentar una moción de vacancia por incapacidad moral, en contra de Jerí.

    “Veremos la fuerza política que pueda mantener en el Congreso. Recordemos que los partidos representados en la Cámara están en competencia para las elecciones generales del 12 de abril. Apoyar a quien está visiblemente involucrado en tráfico de influencias es algo que tendrán que valorar”.

    Desde la Fiscalía están desarrollando investigaciones en relación al caso.

    Lee también:

    Más sobre:PerúJosé JeríChifagateJeríChifaXin YanZhihua YangVicente TiburcioJi Wu XiadongDina BoluartePedro SánchezLimaMundoInternacionalLa Tercera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Minuto a Minuto| Incendios forestales mantienen en alerta roja a regiones de Ñuble, Biobío y La Araucanía

    Netanyahu acepta la invitación de Trump para sumarse a la Junta de Paz para Gaza

    Trump defiende que los groenlandeses y la OTAN estarán “encantados” con su plan para la isla

    Qué es la tagatosa, el azúcar dulce y bajo en calorías que no eleva los niveles de insulina

    Comenzó el juicio contra el Daily Mail: por qué el príncipe Harry y otras 6 personas demandaron al medio de comunicación

    “Aún es surreal, no me cabe en la cabeza”: el camino de Matapanki al Festival de Berlín

    Lo más leído

    1.
    Por 70 años pensaron que tenían un mamut en el museo: los huesos pertenecían a otra especie

    Por 70 años pensaron que tenían un mamut en el museo: los huesos pertenecían a otra especie

    2.
    Qué es la tagatosa, el azúcar dulce y bajo en calorías que no eleva los niveles de insulina

    Qué es la tagatosa, el azúcar dulce y bajo en calorías que no eleva los niveles de insulina

    3.
    El hábito que redujo el riesgo de padecer demencia a casi la mitad, según un reciente estudio

    El hábito que redujo el riesgo de padecer demencia a casi la mitad, según un reciente estudio

    4.
    El estudio internacional que confirma que no hay relación entre el paracetamol y el autismo

    El estudio internacional que confirma que no hay relación entre el paracetamol y el autismo

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo protegerte del daño que provoca el humo de los incendios forestales

    Cómo protegerte del daño que provoca el humo de los incendios forestales

    Cuáles son los vínculos de Hezbolá con Venezuela y qué papel tiene Irán en su relación, según EEUU

    Cuáles son los vínculos de Hezbolá con Venezuela y qué papel tiene Irán en su relación, según EEUU

    Tras la ola de calor: el leve “respiro térmico” que tendrá la Región Metropolitana los próximos días

    Tras la ola de calor: el leve “respiro térmico” que tendrá la Región Metropolitana los próximos días

    El estudio internacional que confirma que no hay relación entre el paracetamol y el autismo

    El estudio internacional que confirma que no hay relación entre el paracetamol y el autismo

    Servicios

    Temblor hoy, miércoles 21 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 21 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    A qué hora y dónde ver el amistoso de Cerro Largo vs. Deportes Concepción

    A qué hora y dónde ver el amistoso de Cerro Largo vs. Deportes Concepción

    Dónde y a qué hora ver a Villarreal vs. Ajax de Ámsterdam por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Villarreal vs. Ajax de Ámsterdam por la Champions League

    Minuto a Minuto| Incendios forestales mantienen en alerta roja a regiones de Ñuble, Biobío y La Araucanía
    Chile

    Minuto a Minuto| Incendios forestales mantienen en alerta roja a regiones de Ñuble, Biobío y La Araucanía

    Temblor hoy, miércoles 21 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Denuncia por disparos obliga a retirar a Bomberos de incendio en Concepción y abre investigación policial

    Jaime Campos enumera cinco desafíos para el Ministerio de Agricultura
    Negocios

    Jaime Campos enumera cinco desafíos para el Ministerio de Agricultura

    Andrónico Luksic y sus sentimientos encontrados por el arribo de Francisco Pérez Mackenna a la Cancillería

    El sector privado valora los nombres escogidos por Kast para su gabinete

    Qué es la tagatosa, el azúcar dulce y bajo en calorías que no eleva los niveles de insulina
    Tendencias

    Qué es la tagatosa, el azúcar dulce y bajo en calorías que no eleva los niveles de insulina

    Qué es Chifagate, el escándalo que complica al presidente de Perú, José Jerí

    Comenzó el juicio contra el Daily Mail: por qué el príncipe Harry y otras 6 personas demandaron al medio de comunicación

    Matías Palavecino quiere una final contra su exequipo: “Ojalá pase Coquimbo Unido”
    El Deportivo

    Matías Palavecino quiere una final contra su exequipo: “Ojalá pase Coquimbo Unido”

    DT de Huachipato Jaime García lamenta eliminación de la Supercopa: “Cuando tomamos malas decisiones pasa esto”

    El optimismo de Garnero tras triunfo en la Supercopa: “Tenemos la posibilidad única de salir campeones con dos victorias”

    Más de 830 barriles de cerveza, música en vivo y actividades: así será Bierfest Kunstmann 2026
    Finde

    Más de 830 barriles de cerveza, música en vivo y actividades: así será Bierfest Kunstmann 2026

    La Verdad: los detalles de la aclamada comedia internacional que llega al Teatro Municipal de Las Condes

    Con la participación de Jaime Vadell y otras reconocidas figuras nacionales: así será La Florida es Teatro 2026

    “Aún es surreal, no me cabe en la cabeza”: el camino de Matapanki al Festival de Berlín
    Cultura y entretención

    “Aún es surreal, no me cabe en la cabeza”: el camino de Matapanki al Festival de Berlín

    “Verlo es lo suficientemente impactante”: así se selló el retorno más esperado de la saga Exterminio

    Francisco Undurraga, ministro de Cultura: un liberal con lazos familiares en el arte

    Netanyahu acepta la invitación de Trump para sumarse a la Junta de Paz para Gaza
    Mundo

    Netanyahu acepta la invitación de Trump para sumarse a la Junta de Paz para Gaza

    Trump defiende que los groenlandeses y la OTAN estarán “encantados” con su plan para la isla

    Nuevo accidente ferroviario en España: Maquinista de tren descarrilado muere tras caída de un muro de contención

    Hablemos de amor: había olvidado algo esencial, mi perrita iba a envejecer
    Paula

    Hablemos de amor: había olvidado algo esencial, mi perrita iba a envejecer

    Vacaciones que revelan la falta de coparentalidad

    Mi mascota y yo: la perrita que transformó la soledad en hogar