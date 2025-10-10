SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Tendencias

Quién es José Jerí, el nuevo presidente de Perú tras la destitución de Dina Boluarte

José Jerí Oré asumió la presidencia de Perú tras la destitución de Dina Boluarte, en medio de una crisis política y social. El nuevo mandatario enfrenta denuncias por violación, corrupción y desobediencia judicial.

Nicole IporrePor 
Nicole Iporre
Quién es José Jerí, el nuevo presidente de Perú tras la destitución de Dina Boluarte. Foto: Europa Press.

Era el primero en la línea para convertirse en mandatario. José Jerí, un abogado de 39 años y líder del Congreso, asumió como presidente de Perú después de que destituyeran a Dina Boluarte, en medio de tensiones políticas y sociales por un aumento en la delincuencia.

Y es que no había un vicepresidente que pudiese tomar el cargo. En este caso, la Constitución peruana dicta que el presidente del Congreso debe tomar el rol de mandatario interino.

Jerí ya pronunció sus primeras palabras como presidente. Dijo que lideraría el gobierno de transición y que, a partir de ahora, le declara la guerra al crimen organizado que está afectando a su país.

“El mal que nos aqueja en este momento es la inseguridad ciudadana. El principal enemigo está afuera, en las calles, las bandas criminales, las organizaciones criminales, ellos son el día de hoy nuestros enemigos, y como enemigos, debemos declararle la guerra a la delincuencia”.

Quién es José Jerí, el nuevo presidente de Perú tras la destitución de Dina Boluarte

El perfil de José Jerí, el nuevo presidente de Perú

José Enrique Jerí Oré es un abogado de 39 años, oriundo de Lima, Perú. Se graduó en la Universidad Nacional Federico Villarreal y recibió su título en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega.

Una extensa carrera política lo llevó hasta el congreso peruano. En 2020, asesoró a la bancada de Somos Perú, un partido joven que se autodenomina de centro (aunque medios peruanos lo catalogan de derecha) y en el que milita desde 2013.

Aunque intentó ser congresista en las elecciones, no lo logró. Sin embargo, llegó a ocupar un puesto en el congreso de todas maneras, después de que inhabilitaran a Martín Vizcarra. Jerí Oré lo reemplazó.

Una vez en el puesto, fue partícipe de la impulsión de distintas leyes de trabajo, economía, seguridad, salud, deporte y educación. También llegó a presidir la Comisión de Presupuesto (2023-2024).

Sin embargo, su trayecto político no está libre de problemas.

Las denuncias contra José Jerí Oré, el nuevo presidente de Perú

Cuando comenzaba este 2025, José Jerí fue denunciado por una presunta violación sexual.

Su denunciante dijo que perdió el conocimiento en una reunión social, donde habían estado consumiendo bebidas alcohólicas. Cuando recuperó la consciencia, se dio cuenta de que tenía marcas de agresión en el cuerpo, y también encontró en el lugar la ropa del nuevo mandatario.

En agosto, el caso fue archivado por “falta de evidencia”.

No obstante, un juzgado civil le ordenó que recibiera tratamiento psicológico por “impulsividad y conducta sexual patológica”.

Jerí no habría cumplido la orden, por lo que comenzó una investigación por “presunta desobediencia a la autoridad”. Este proceso sigue abierto.

La tercera polémica del nuevo presidente del Perú es la acusación de corrupción, un delito que presuntamente habría cometido mientras lideraba la Comisión de Presupuesto.

Según la denuncia, el hombre le habría entregado un soborno a “operadores de su entorno” para lograr incorporar un proyecto en el presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas. Los medios peruanos aseguran que hay audios y chats que lo involucran directamente.

Lee también:

Más sobre:PerúDina BoluarteJosé JeríJose Jeri OreLimaDestituyen a Dina BoluarteQuién es José Jerí OréQuién es el nuevo presidente de PerúNuevo presidente de PerúPresidente de PerúDestitución Dina BoluarteDenuncias contra Jose JeriCongresoCrisis políticaCrisis socialDelincuenciaDelincuencia en PerúLa Tercera

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Un encuentro de leyendas: escucha la canción que reúne a Charly García y Sting

Lobos afirma que sí hay plata para al Ejército: “No es un tema de que no estén los recursos, sino de los tiempos para que lleguen”

Jara y viajes de Albornoz investigados por Contraloría: “No me gustan esas cosas en la administración pública”

“No tengo palabras”: la reacción de María Corina Machado al saber que ganó el Nobel de la Paz

La Casa Blanca lamenta que el Comité Noruego ha priorizado la “política antes que la paz” por no premiar a Trump

Masquemusica lanza “10 días”, el primer adelanto de su nuevo disco

Lo más leído

1.
Ejército sin plata para despliegues militares ni resguardar elecciones: “No estamos en condiciones de terminar el año”

Ejército sin plata para despliegues militares ni resguardar elecciones: “No estamos en condiciones de terminar el año”

2.
Anuncian un sistema frontal para Santiago: llegará con vientos fuertes y lluvia

Anuncian un sistema frontal para Santiago: llegará con vientos fuertes y lluvia

3.
Tohá y riesgo de un estallido social en eventual gobierno de Kast: “No hay ninguna posibilidad que sostenga un apoyo ciudadano”

Tohá y riesgo de un estallido social en eventual gobierno de Kast: “No hay ninguna posibilidad que sostenga un apoyo ciudadano”

4.
JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

5.
Funcionaria de Vitacura que entregaba dinero en sobres a Torrealba llega a acuerdo con la Fiscalía para condena en juicio abreviado

Funcionaria de Vitacura que entregaba dinero en sobres a Torrealba llega a acuerdo con la Fiscalía para condena en juicio abreviado

Portada del dia

⚡ Cyber LT: participa por un viaje a Buenos Aires ✈️

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Por qué Perú destituyó a la presidenta Dina Boluarte por “incapacidad moral permanente”

Por qué Perú destituyó a la presidenta Dina Boluarte por “incapacidad moral permanente”

El televisor más grande de Chile se vende por casi $11.000.000

El televisor más grande de Chile se vende por casi $11.000.000

Anuncian un sistema frontal para Santiago: llegará con vientos fuertes y lluvia

Anuncian un sistema frontal para Santiago: llegará con vientos fuertes y lluvia

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

Servicios

Temblor hoy, viernes 10 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, viernes 10 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Confirman próximo Paris Parade 2025 con Harry Potter, Bluey y más: revisa la fecha y recorrido del evento familiar

Confirman próximo Paris Parade 2025 con Harry Potter, Bluey y más: revisa la fecha y recorrido del evento familiar

Las comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

Las comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

Lobos afirma que sí hay plata para al Ejército: “No es un tema de que no estén los recursos, sino de los tiempos para que lleguen”
Chile

Lobos afirma que sí hay plata para al Ejército: “No es un tema de que no estén los recursos, sino de los tiempos para que lleguen”

Jara y viajes de Albornoz investigados por Contraloría: “No me gustan esas cosas en la administración pública”

Detienen a pareja que transportaba más de seis kilos de droga en el aeropuerto

La corrección de Ignacio Briones a Bernardo Fontaine por los US$ 6.000 millones del recorte fiscal de Kast
Negocios

La corrección de Ignacio Briones a Bernardo Fontaine por los US$ 6.000 millones del recorte fiscal de Kast

Gtd se asocia con el Grupo Romero para potenciar área de data centers: negocio se valoró en US$ 118 millones

Rally del cobre empuja a acciones del sector y minera de los Luksic es la de mayor alza en el año a nivel mundial

Quién es José Jerí, el nuevo presidente de Perú tras la destitución de Dina Boluarte
Tendencias

Quién es José Jerí, el nuevo presidente de Perú tras la destitución de Dina Boluarte

El televisor más grande de Chile se vende por casi $11.000.000

Quién es María Corina Machado, ganadora del Nobel de la Paz y líder opositora contra el régimen de Maduro en Venezuela

El inesperado dardo de Ronald Fuentes contra Cristián Cuevas tras la victoria de la UC sobre Ñublense
El Deportivo

El inesperado dardo de Ronald Fuentes contra Cristián Cuevas tras la victoria de la UC sobre Ñublense

Con interinatos y borrando a los históricos: las semejanzas entre Chile y Perú para un amistoso “inadvertido”

“No soy inglés”: Marcelino Núñez amaga la ira del Norwich City por su paso al archirrival Ipswich Town

Vino e historia en Santiago: Viña Cousiño Macul abre una nueva temporada de “Tour Sunset”
Finde

Vino e historia en Santiago: Viña Cousiño Macul abre una nueva temporada de “Tour Sunset”

Cómo es Terrazas San Cristóbal, el nuevo centro gastronómico que reúne 11 bares y restaurantes en Bellavista

The Chemical Brothers en Chile: dónde comprar las entradas para el DJ Set del dúo británico

Un encuentro de leyendas: escucha la canción que reúne a Charly García y Sting
Cultura y entretención

Un encuentro de leyendas: escucha la canción que reúne a Charly García y Sting

Masquemusica lanza “10 días”, el primer adelanto de su nuevo disco

Oasis y Richard Ashcroft: la historia de una hermandad intensa y conflictiva

“No tengo palabras”: la reacción de María Corina Machado al saber que ganó el Nobel de la Paz
Mundo

“No tengo palabras”: la reacción de María Corina Machado al saber que ganó el Nobel de la Paz

La Casa Blanca lamenta que el Comité Noruego ha priorizado la “política antes que la paz” por no premiar a Trump

Edmundo González aplaude el “merecidísimo reconocimiento” a María Corina Machado por el premio Nobel de la Paz

Hablemos de amor: volver a habitarme lejos de casa
Paula

Hablemos de amor: volver a habitarme lejos de casa

Viajes al extranjero: el derecho de los niños frente a padres que no cumplen

El diagnóstico de cáncer de mama en distintas etapas de la vida