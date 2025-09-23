Presidente Boric en la Asamblea de la ONU: “Quiero ver a Netanyahu enfrentando a un tribunal internacional”

El Presidente Gabriel Boric, arremetió contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu durante su discurso ante la 80° Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y desde el podio dijo que quiere ver a la autoridad israelí enfrentar a la justicia internacional.

Desde Nueva York, iniciada su intervención aprovechó de destacar a Gabriela Mistral y al embajador José Maza, quien leyó una intervención de la poetisa respecto a los derechos humanos, en 1955.

“Yo sería feliz si vuestro noble esfuerzo por obtener los derechos humanos fuese adoptado con toda lealtad por todas las naciones del mundo. Este triunfo será el mayor entre los alcanzados en la época”, citó el Mandatario.

En esa línea, se preguntó: “¿Hemos acaso alcanzado este triunfo? La respuesta es categórica: no”.

“A estas alturas yo ya no sé qué decir de Gaza, porque muchos lo han dicho todo desde esta tribuna y otras, pero por sobre nuestras palabras de quien quiera que venga, resuenan las miradas muertas de quienes siendo inocentes, han perdido la vida”, señaló el jefe de Estado.

En ese sentido, comparó la situación vivida por los palestinos a la que enfrentó el pueblo judío durante la Segunda Guerra Mundial.

“Yo no quiero ver a Netanyahu destrozado por un misil junto a su familia, quiero ver a Netanyahu y a los responsables del genocidio contra el pueblo palestino enfrentando a un tribunal de justicia internacional” , dijo Boric.

Durante su intervención, el Mandatario también destacó las reglas fijadas desde la ONU para respetar los derechos humanos y preservar la paz mundial.

“Esas reglas son avances civilizatorios producto de aprendizaje de las más grandes tragedias que hemos enfrentado como humanidad, y esas reglas, no se están respetando”, reclamó.

Con todo, Boric también arremetió contra el rol de Estados Unidos e Israel en una serie de hechos bélicos ocurridos en el último tiempo.

“No está bien invitar a negociar a un país neutral, y asesinar a tu contraparte, violando la soberanía de ese país como se hizo en Doha, Qatar; no está bien bombardear las instalaciones nucleares de un país tal como ayer estaba bien invadir Irak, argumentando armas de destrucción masiva que no existían; no está bien invadir un país soberano como Ucrania y después imponer una negociación sobre hechos consumados y que todos nos resignemos sin más a ello”, manifestó Boric.